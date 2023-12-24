«Семейные рождественские традиции нужно сохранить». Как готовятся к Рождеству беларусы в Польше, Литве и Грузии

Служба и детский хор с колядными песнями. Православные беларусы в Вильнюсе

Православный приход в Вильнюсе, созданный беларускими священниками Георгием Роем и Александром Кухтой, встретит Рождество 25 декабря большим торжественным богослужением в реформаторском храме (Pylimo, 18). У прихода уже есть собственное здание и обычно службы ведутся там — постоянно приходят примерно 50 человек. Но по праздникам собирается больше людей, поэтому богослужение перенесли в другой храм. При этом вести его будут беларуские священники. Православные беларусы в эмиграции отмечают Рождество 25 декабря — по новоюлианскому календарю, как и католики.

В собственном храме беларусов по адресу Boksto, 4 служба пройдет утром 25-го декабря. После будет служба с детским хором, который последние месяцы готовился выступать с колядными песнями.

Православный приход в литовской столице Георгий Рой и Александр Кухта создали после отъезда из Беларуси. Уезжать им пришлось из-за угрозы политического преследования: оба осуждали репрессии в Беларуси и высказывались против войны в Украине. Весной 2023 года они вышли из-под юрисдикции Московского патриархата и теперь подчиняются Константинопольской православной церкви.

Пока беларусы искали в Вильнюсе собственное помещение, им помогали церкви других христианских общин — службы проходили в их храмах. По словам Георгия Роя, этот «период поисков и скитаний был самым сложным».

«Если внимательно прочесть евангельский сюжет, то этот праздник как раз про изгнание, беженство, жизнь в чужом краю. Сам Христос родился не где-то во дворце, а в хлеву. Бегство в Египет и жизнь там, невозможность вернуться на родину, в Иудею, необходимость поселиться в чужом краю, в Галилее. Это евангельские сюжеты и это очень близко к тому, что сейчас переживают беларусы», — говорит священник.

Место, в котором сейчас разместился приход, это не храм в полном смысле, а скорее «капличка», объясняет Рой. В здании есть несколько комнат, самую большую отвели под молитвы. В остальных проходят занятия детского хора, встречи с музыкантами, писателями и художниками, работает группа психологической помощи.

«Без своего помещения было очень трудно… Сейчас стало веселее и интереснее. Да, за него, конечно, нужно платить: и аренду, и коммунальные платежи, есть обязанности по ремонту. И это тоже наша забота — сводить концы с концами. Но дело идет, понемногу справляемся», — говорит Рой.

«Наша Беларусь сейчас там, где мы живем, появился такой архипелаг Беларусь в разных странах. Если есть какие-то семейные рождественские традиции, их нужно сохранить. А если нет, то почему бы не возродить их? Можно купить сено в зоомагазине и положить на стол под колядную скатерть. Приготовить праздничные блюда. В моем детстве, например, это был маковый пирог».

Перевезли службы из Минска. Богослужения в Варшаве

Православные беларусы Варшавы будут встречать Рождество службой в храме святого Григория Перадзе (Lelechowska, 5). К празднику присоединятся музыканты — гусляр Алесь Чумаков с вокалисткой Татьяной Ячной сыграют для беларусов колядный концерт.

Каждый в приходе готовится к Рождеству по-своему, говорит теологиня Наталья Гаркович.

«У меня нет детей, поэтому совсем другой масштаб переживаний и подготовки к празднику. Наши друзья, у которых есть дети, стараются возродить традиции, которые дети будут вспоминать как что-то родное. Украшать дом, ходить в гости, да хоть адвент-календари эти в магазине покупать».

В последние годы для Натальи Рождество всегда было связано с другими приятными заботами: подготовкой к беларуской службе, церковью. В Минске Наталья с друзьями организовывала беларускоязычные службы в храме святого Архангела Михаила. Теперь она занимается этим в Варшаве.

«Да, я не могу поехать в свою деревню, не могу поехать на Полесье. Но и деревня та поменялась, она не такая, как в детстве, и про это надо помнить. Няма таго, што раньш было».

Сейчас утешение и радость, в том числе в канун Рождества, беларуска находит в новой общине: «Мы привыкли, что в РПЦ — это с большего приход "крещально-погребального обряда", когда ты пришел, поставил свечку и ушел. Но сейчас все иначе: это близкие, семейные отношения. Я очень рада, что люди в нашем сообществе знают друг друга… На это нужно время, но у нас получается создавать такую точку притяжения».

Богослужений в Варшаве Наталья с другими активистами добивалась почти год. Беларусы писали письма руководству польской автокефальной православной церкви. Просили разрешить службы, а еще — найти священника, который мог бы проводить их по-беларуски. С собой из Минска беларусы привезли всю необходимую «инфраструктуру» — ноты, переводы церковных текстов на беларуский язык. В Польше собрался даже небольшой коллектив хора.

«Мне некуда идти, ни в какую другую конфессию, поскольку это моя идентичность, связанная в том числе с семейными традициями», — объясняет активистка.

Первая служба на беларуском языке прошла в варшавском храме 19 марта 2023 года. С тех пор они проходят регулярно: раз в месяц в Варшаву из Белостока приезжает священник Анджей Кузьма. Он родился в Польше, но считает себя беларусом.

После служб в храме проходят лекции, которые читает в том числе сама Наталья и профессор Варшавского университета, историк Юрий Грибовский.

На службы приходят даже индусы. Католики в Батуми

Для беларуски Марины это будет уже третье Рождество в Батуми. 24 декабря вместе с сыном она пойдет на Вигилийную службу. Своего священника в городе нет, но раз в неделю из Кутаиси приезжает отец Габриэле. Сам он — итальянец, но уже давно живет в Грузии, и, по словам Марины, стоял «у истоков возрождения» католичества в этой стране.

Католическое сообщество Батуми небольшое, но многонациональное. Есть беларусы, русские, украинцы, грузины и даже индийцы. Обычно службы в костеле проводятся по-грузински. Раз в месяц специально для индийцев в город приезжает священник-поляк. Он проводит богослужения на английском.

Звучали в костеле евангельские тексты и на беларуском языке.

«Никто не ссорится, нет никаких национальных конфликтов. И россияне, и беларусы, и украинцы — у нас просто прекрасные отношения, я в восторге от этого. В мае у нас был прекрасный вечер, тогда приезжал местный бискуп, и каждая этническая группа делала презентацию католического костела в своей стране. Мы рассказывали про Беларусь», — говорит Марина.

Летом беларусы-католики в Батуми собирались на совместные «ружанцовые» молитвы на беларуском. Иногда помогали работникам местного отделения католической благотворительной организации «Каритас» собирать мандарины. На прошлое Рождество спевный сход в Батуми готовил колядные песни и выступал в костеле.

«Будет ли что-то такое в этом году — не знаю. У нас проблема — люди разъезжаются. Я в последнее время только и делаю, что хожу по прощальным вечеринкам».