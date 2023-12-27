Эти люди получили от беларуского суда от 7 до 22 лет колонии. Самые суровые политические приговоры 2023 года (их больше 20)

18 фигурантов «дела Гайдукевича». От 2 до 25 лет колонии

Летом 2021 года депутат Олег Гайдукевич сообщил, что неизвестные закинули бутылки с зажигательной смесью в дом, где живут его дети. Одна из бутылок взорвалась. Спустя два года, летом 2023, Мингорсуд вынес приговор по этому делу. На скамье подсудимых оказались 15 человек, еще троих судили заочно. Их приговорили к срокам от 2 до 25 лет лишения свободы.

Среди статей, по которым суд признал виновными подсудимых, в зависимости от их роли по делу, — акт терроризма (статья 289 УК), заговор с целью захвата власти (статья 357 УК), создание экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и другие.

Обвинение было предъявлено в том числе целой семье: мужу и жене Виталию и Ольге Войтеховичам, их сыну Владиславу и невестке Анастасии. Владислав получил 21 год колонии, его отец — 19 лет, мать и жена — по 11 лет.

Какие сроки получили остальные фигуранты Сергей Лисовский — 20 лет; Владислава Савенков — 16 лет; Сергей Соколов — 14 лет; Николай Рой — 12 лет; Дмитрий Неверкевич — 11 лет; Ольга Петух — 10 лет; Петр Юркевич, Павел Чихинский и Денис Филончик — 9 лет; Эдуард Пестрак — 3,5 года; Алексей Михайлов — 2 года лишения свободы. Он был освобожден из-под стражи в зале суда (ему зачтен срок, проведенный в СИЗО). Наибольший срок по этому делу получил осужденный заочно ресторатор Вадим Прокопьев — 25 лет. Кроме того, заочно был осужден Игорь Чемякин и Денис Хамицевич. Их приговорили к 20 и 16 годам колонии. Прокопьеву обвинение вменяло создание ОПГ, заговор и разработку плана по захвату власти. Остальным — попытку поджечь дом Олега Гайдукевича при помощи бутылок с зажигательной смесью в июне 2021 года.

По информации инициативы dissidentby, некоторые осужденные по этому делу — бывшие силовики. Владислав Войтехович — бывший служащий войсковой части 5448 внутренних войск МВД, Эдуард Пестрак — экс-сотрудник ОМОН, Игорь Чемякин — бывший офицер «Алмаза», Сергей Соколов — военный пенсионер.

Бобруйчане Владимир Аврамцев и Дмитрий Климов. 22 года колонии

В феврале Могилевский областной суд приговорил к 22 годам колонии рельсовых партизан из Бобруйска — Владимира Аврамцева и Дмитрия Климова. Бобруйчан судили по статьям об акте терроризма, совершенном организованной группой (часть 3 статьи 289 УК), измене государству (статья 356 УК) и другим.

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Владимира и Дмитрия обвинили в том, что они сожгли релейный шкаф на железной дороге. При задержании в них стреляли, Дмитрия Климова ранили в ногу. Кроме того, в сюжете госканала ОНТ, показанном в апреле 2023 года, на лицах задержанных видны следы избиений.

Серей Плешкун и Юрий Сельвич. 14 и 16 лет колонии

В феврале 2023 года Гомельский облсуд приговорил двух жителей Мозыря, Сергея Плешкуна и Юрия Сельвича, к 16 и 14 годам свободы.

Суд проходил в закрытом режиме, подробностей практически нет. Следствие утверждало, что с августа 2020 года по февраль 2022 года Плешкун и Сельвич закупали ингредиенты для «коктейлей Молотова» и взрывчатки, чтобы совершить диверсию.

В сюжете по «Беларусь 1» говорилось, что у мужчин изъяли 45 пустых бутылок, семь баллонов с белой и красной краской, селитру, пневматический пистолет, две бейсбольные биты, пять петард, нож, бчб-браслет и макет гранаты. В том же сюжете показали оперативную съемку, на которой двое человек в помещении, похожем на гараж, обсуждают, как можно повредить рельсы.

10 активистов «Рабочага Руху». От 11 до 15 лет колонии

10 активистов стачечного движения обвинили по нескольким статьями, в зависимости от вменяемых эпизодов. Но была одна общая на всех статья — измена государству.

— Сергей Шелест, Андрей Погерило, Александр Гашников — 14 лет колонии;

— Анна Аблаб — 11 лет колонии;

— Сергей Дзюба, Игорь Минц, Валентин Тереневич, Сергей Шаметько — 12 лет колонии;

— Александр Капшуль, Владимир Журавко — 15 лет колонии.

По версии следствия, участники «Рабочага руху» собирали и передавали спецслужбам США и Литвы «служебную информацию ограниченного характера в отношении субъектов хозяйствования» Беларуси, касающейся «предпринимаемых ими способов по обходу» санкций. Также они планировали варианты блокировки производственной деятельности предприятий ОАО «Гродно Азот» и ОАО «БМЗ — УКХ "БМК"».

Максим Селезнев. 15 лет колонии

Суд признал бывшего спецназовца виновным в незаконных действиях в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатки (части 2 и 4 статьи 295 УК) и акте терроризма (части 1 и 2 статьи 289 УК).

По версии следствия, Максим с помощью самодельного взрывного устройства повредил милицейский автомобиль и использовал такое же устройство у Центрального РУВД Минска. Кроме того, ему вменяли повреждение урны и киоска «Табакерка».

Павел Белоус. 13 лет колонии

Минский городской суд в мае приговорил к 13 годам колонии Павла Белоуса — активиста и основателя symbal.by. Его признали виновным по четырем статьям: измена государству (часть 1 статьи 356 УК), грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), причинение вреда нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК) и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК).

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По версии следствия, Белоус «под видом культурно-исторического развития распространял идеи беларуского национализма, целью которых являлась смена государственной власти в Беларуси».

Марина Золотова и Людмила Чекина. 12 лет колонии

Минский городской суд в марте 2023 года приговорил главную редакторку TUT.by Марину Золотову и генеральную директорку компании Людмилу Чекину к 12 годам колонии. Нескольким их коллегам изменили меру пресечения до суда и выпустили из СИЗО. Им удалось уехать из Беларуси.

Людмилу Чекину обвинили в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывам к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК).

Марину Золотову — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 243 УК) разжигании вражды и призывах к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

Силовики пришли в офисы TUT.by 18 мая 2021 года, на следующий день после годовщины смерти основателя портала Юрия Зиссера. Обыски и задержания прошли в центральном и региональных офисах. Позже ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» было признано экстремистской организацией.

Яна Пинчук. 12 лет колонии

25-летнюю Яну Пинчук обвинили по статьям об участии в экстремистском формировании (часть 1 статьи 361-1 УК), действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), разжигании розни (часть 3 статьи 130 УК), массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК) и создании террористической организации либо участие в ней (часть 1 статьи 290-4 УК).

По версии следствия, она руководила тремя телеграм-каналами: «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%»; все три признаны «экстремистскими».

Беларуску задержали в России в 2021 году и экстрадировали в Беларусь.

Виктор Савашевич. 11 лет колонии

В январе 2023 суд приговорил 41-летнего админа телеграм-канала «23.34» Виктора Савашевича к 11 годам колонии.

В канале публиковалась информация о беларуских судьях: по версии обвинения, «деструктивная». Савашевича обвинили в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). Кроме того, его признали виновным в пособничестве разжиганию вражды другими телеграм-каналами.

Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович. От 7 до 10 лет колонии

Cуд Ленинского района Минска в марте 2023 года вынес приговор правозащитникам из центра «Вясна». Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам колонии, его коллегу Валентина Стефановича — к 9 годам, а Владимира Лабковича — к 7 годам. Еще одного правозащитника, Дмитрия Соловьева, судили заочно. Его суд приговорил к 8 годам лишения свободы.

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Правозащитников обвинили в перевозке крупной суммы наличных через таможенную границу ЕврАзЭС организованной группой (часть 4 статьи 228 УК) и финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 2 статьи 342 УК).

По версии обвинения, правозащитники обналичивали деньги от иностранной организации для финансирования «Вясны», а затем ввозили их в Беларусь. Кроме того, обвинение сочло, что «вясновцы» «осуществили подготовку граждан» к участию в грубом нарушении общественного порядка». Так расценили помощь задержанным в оплате штрафов и услуг адвокатов.

Андрей Шкляр. 10 лет колонии

В марте бывшего уголовного инспектора из Гродно Андрея Шкляра суд приговорил к 10 годам колонии по статье об измене государству (статья 356 УК).

Судили Андрея Шкляра в закрытом режиме, поэтому подробностей по его делу нет. Известно, что он занимал должность инспектора уголовно-исполнительной системы Октябрьского РОВД Гродно, незадолго до ареста подал рапорт на увольнение.

Валерия Костюгова и Татьяна Кузина. 10 лет колонии

В марте 2023 года Мингорсуд приговорил эксперток Валерию Костюгову и Татьяну Кузину к 10 годам колонии. Их обвинили в заговоре с целью захвата власти (статья 357 УК), разжигании вражды (статья 130 УК) и призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК).

Валерия Костюгова — политологиня, аналитик, основательница и редакторка сайта экспертного сообщества «Наше мнение». Татьяна Кузина — одна из основательниц проекта SYMPA, исследовательница в сфере государственного управления. Суд над ними прошел в закрытом режиме.

Дмитрий Мостовой. 10 лет колонии

Брестский облсуд приговорил айти-специалиста Дмитрия Мостового к 10 годам колонии по обвинению в содействии «экстремистской организации» (статья 361-4 УК) и измене государству (статья 356 УК).

О задержании Дмитрия стало известно после выхода на телеканале ОНТ сюжета о диверсии в Мачулищах. Как было сказано в фильме, Дмитрий связался с проектом «Беларускі Гаюн» и предложил помощь. Из окна своего дома в Мачулищах он транслировал происходящее на аэродроме через скайп.

Евгений Глушко. 9 лет колонии

Жителя Зябровки Евгения Глушко обвинили по статьям об измене государству (часть 1 статьи 356) и содействии экстремистскому формированию (часть 1 статьи 361-4).

Как писали правозащитники, Евгения подозревали в шпионаже в пользу Украины из-за старого фото зябровского аэродрома, найденного у него в телефоне.

Евгений работал ветеринаром в одной из клиник Гомеля. До начала полномасштабной войны в Украине он долгое время жил за границей. Последние несколько лет провел в Китае, где занимался музыкой, но из-за пандемии коронавируса вернулся домой.

Евгений Бурло, Дмитрий Головачч, Андрей Яремчик. От 7,5 до 9 лет колонии

Такие сроки получили участники рогачевской группы Tor Band. Дмитрий Головач получил 9 лет колонии, Евгений Бурло — 8 лет колонии, Андрей Яремчик — 7,5 лет.

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Музыкантов из-за их песен обвинили в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 и 3 статьи 361-1 УК), дискредитации Беларуси (369-1 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

Виталий Брагинец. 8 лет колонии

50-летнего адвоката Виталия Брагинца приговорили к такому сроку по обвинению в разжигании вражды (часть 3 статьи 130), призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361), создании экстремистского формирования или участии в нем (часть 1 статьи 361-1) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342).

Виталий Брагинец защищал в суде в том числе правозащитника Алеся Беляцкого и адвоката Андрея Мочалова.

Эдуард Бабарико. 8 лет колонии

Бизнесмен Эдуард Бабарико до приговора провел в СИЗО более трех лет. Его признали виновным по нескольким статьям, включая уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).

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Бизнесмену вменили содействие Сергею Тихановскому в организации грубого нарушения порядка. По версии обвинения, Бабарико на платформах «Улей» и «Мола-Мола» разместил «деструктивные проекты» в поддержку участников беспорядков. Отца Эдуарда, политика Виктора Бабарико, приговорили к 14 годам колонии.

Геннадий Федынич, Василий Береснев, Вацлав Орешко. 8 и 9 лет колонии

Активистов и лидеров профсоюзов Геннадия Федынича и Василия Береснева приговорили к 9 годам колонии усиленного режима, а Вацлава Орешко — к 8 годам. Их судили по статьям о создании экстремистского формирования и участии в нем (части 1 и 3 статьи 361-1 УК), призывах к санкциям (часть 3 статьи 361 УК), разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Весной 2022 года силовики задержали 19 представителей профсоюзного движения, по стране прошли обыски. Уже в июле Верховный суд прекратил деятельность всех независимых профсоюзов, профсоюз РЭП был признан «экстремистским формированием».

Николай Василевич. 9,5 лет колонии

45-летнего массажиста сборной Беларуси по биатлону Николая Василевича приговорили к такому сроку по обвинению в финансировании террористической деятельности (часть 2 статьи 290-1 УК). О финансировании какой организаций идет речь, неизвестно.

Это было второй за три месяца суд по уголовному делу против Василевича. В первый раз Мингорсуд осудил минчанина к шести годам лишения свободы за финансирование «экстремистского» формирования (статья 361-2 УК) и финансирование «экстремистской» деятельности (статья 361-1 УК).

Наста Лойко. 7 лет колонии

Правозащитницу Насту Лойко суд признал виновной в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Основанием для уголовного дела стало участие Насты в написании отчета о преследовании анархистов Беларуси в 2018 году. В докладе дается критическая оценка деятельности милиции, которую следователи восприняли как «разжигание вражды» к профессиональной группе силовиков.