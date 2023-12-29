«Бутерброды на настоящем хлебе поднимают боевой дух». Что передают политзаключенным на Новый год

Делали пряники и узнавали потребности у родных

Проект помощи девушкам-политзаключенным «Палітвязынка» в этом году отправлял рождественские пряники в СИЗО, на химию и детям политзаключенных. Всего охватили 17 политзаключенных и 25 детей.

— В колонии передачи не такие как в СИЗО, где можно передавать вещи и продукты каждую неделю. Там все строже: человек присылает список и из этого составляется передача. Для двух девушек мы сделали пряники на тему Гарри Поттера, их мы передадим с посылкой, — рассказывает Женя Долгая, авторка проекта «Палітвязынка».

В гомельское СИЗО активисты передали 60 пряников. Несколько бандеролей вернулось из СИЗО на Володарского в Минске. Женя связывает это с возможным этапом политзаключенных в колонию.

— Также мы передали желатинки. В них содержится коллаген. Это очень важно, ведь в СИЗО у многих сыпется кальций.

Были и адресные бандероли: нескольким девушек-политзаключенным волонтеры передали кремы для рук. Муж беларуски, сидящей в колонии, попросил передать хорошие кремы для лица — многие девушки работают на «швейке» и пыли из-за пыли на производстве страдает кожа лица.

Для пожилой женщины на химии «Политвязынка» передала фрукты, мясо, рыбу: доставку заказали на дом.

Для детей политзаключенных сделали адвент-календари и пряники — вручали их от имени мам, будто бы они передали подарок своим малышам.

— Еще одна политзаключенная попросила шоколадные конфеты с сухофруктами внутри. Мы купили и передали вишню в шоколаде. Я стараюсь держать связь с родственниками политзаключенных, потому что только они знают и понимают потребности своих родных. Так я узнала о лайфхаке с желатинками. Мама одной из политзаключенных, например, положила больше сигарет в посылку. Они помогают откупаться от «зэчек», чтобы те не трогали девушку.

Передали красную рыбу и колбасу, нарезанную кубиками

Илья провел в заключении два года по делу о массовых беспорядках. Новый 2022 год встретил в жодинском СИЗО. К празднику семья передала красную рыбу в вакууме.

— Мы очень боялись, что она стухнет, поэтому лучше подгадать время так, чтобы рыба не испортилась. Тоже самое с колбасой: мне передали сразу порезанную на кубики. Ее мы использовали для салатов. Плюс некоторые салаты продавались в вакууме на «отоварке».

Второй Новый год Илья встретил в ИК-3 в Витьбе. Там заключенные делились на маленькие группы по 3-4 человека и делали салаты и торты. Крем на торты взбивали ложкой, его делали из сгущенки с маслом.

Илья советует по возможности передавать свежий хлеб, батон и овощи. Бутерброды на настоящем хлебе поднимают боевой дух. Часть продуктов передать нельзя, но их можно купить в интернет-магазине или на «отоварке».

Собирали варёные яйца из столовой для салатов

Игоря приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко в 2022 году. Срок отбывал в ИК-15 в Могилеве. Беларуса лишили передач, поэтому на новый, 2023 год беларус ничего не получил.

— Другому политзаключенному пришла передача от жены. Это была первая его передача и я бы не назвал ее новогодней. У нас была возможность закупиться сладким на две базовые величины, торт заказать. Многие торты делали сами, купив ингредиенты в «отоварке». Брали коржи, масло, сгущенку и т.д.

Также делали салаты. Где-то за две недели начали собирать вареные яйца из столовой, которые давали два раза в неделю. Складывали их в холодильник и после использовали для салатов.

Новый год Игорь встретил с еще 5 политзаключенными. Собрались, попили чая с шоколадом, конфетами и тортом. После за эту «посиделку» администрация колонии двух человек отправила в ШИЗО. Игоря «пронесло», его перевели в другой отряд.

Передали зелень вместо новогодней елки

Алину в 2021 году приговорили к 2,5 годам колонии за нарушение общественного порядка. На Новый год в СИЗО девушке передали много зелени вместо новогодней елки: укроп и петрушку. Также в передачу родные положили хлеб, овощи, сладости. Следующий новый год девушка встретила в колонии, но новогоднюю передачу сделать не получилось.

Красная рыба и украшения для торта

Марина Касинерова, авторка проекта dissidentby, говорит, что одна из родственниц политзаключенных передала сыну сухофрукты, кислый мармелад, коржи и всякие штуки, чтобы украсить торт.

— Люди стараются порадовать своих близких чем-то приятным. Передают мандарины, конфеты, стараются добавить что-то необычное вроде красной рыбы или других деликатесов. Самое главное — внимание, которое получают узники в такой ситуации. Любое его проявление поднимет им настроение в заключении, — говорит Марина.

Писали письма и подарили сыну приставку

Александра в 2021 году приговорили к двум годам химии за оскорбление Лукашенко. На новый год беларус получил много писем, в том числе от посольств нескольких стран. Праздничную передачу получить не удалось, но волонтеры помогли семье политзаключенной деньгами и поздравили ее ребенка — подарили приставку и сладости.

Газаваныя напоі як шампанскае і буцерброды з чырвонай рыбы

Журналістка Вольга Класкоўская два Новых гады (2021 і 2022) сустрэла ў СІЗА. Першы на Валадарцы, другі ў Брэсце. Беларуску судзiлi па двух артыкулах: грубае парушэнне парадку і абраза прадстаўніка ўлады.

— Памятаю, што на Валадарцы маці перадала мне вафельныя торцікі і розныя прысмакі: цукеркі шакаладныя, рыбу чырвоную. Мы з дзяўчатамі рабілі бутэрброды, набывалі ў «атаварцы» газаваныя напоі, налівалі іх у алюміневыя кубкі і прадстаўлялі, што гэта шампанскае. Гэта была ноч з 2020 на 2021 год, калі яшчэ працягваліся пратэсты. У 23:34 каля СІЗА пачаўся салют. Мы падбеглі да вакна і ў мяне пацяклі слёзы. Людзі прыйшлі падтрымаць палітвязняў, пачалі крычаць «Жыве Беларусь». Вязні ў камерах падхапілі гэту эстафету і таксама галасілі «Жыве Беларусь». Супрацоўнікі маўчалі, ніякіх заўваг не рабілі.

Атрымаў каля 50 лістоў

Аляксея у 2021 годзе асудзілі на два гады за грубае парушэнне парадку. Новы год хлопец сустрэў у СІЗА. За месяц да свята яны сабраліся з хлопцамі і вырашылі, якія стравы будуць гатаваць. Усё неабходнае купілі на «атаварцы», чаго не было ў краме — прасілі родных тэрмінова даслаць. Гэта было салодкае: цукеркі, сухафрукты. Салодкага вельмі не хапала ў СІЗА.

— У нас была даволі вялікая кампанія і мы зрабілі ажно 5 тартоў. Закупілі каржы, згушчонку, малако. Самі зрабілі прапітку, пасыпалі торт гарэхамі і сухафруктамі. А яшчэ зрабілі невялікую ёлачку з плотнага картону, сантыметраў дзесяць.

Галоўнай падтрымкай пад Новы год для Аляксея былі лісты. Ён сустракаў 2022 год і тады яму даслалі каля 50 лістоў. Беларус кажа, што гэта вельмі натхняе і падымае настрой.