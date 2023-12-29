«Бутерброды на настоящем хлебе поднимают боевой дух». Что передают политзаключенным на Новый год
Олег Грицкевич
«Бутерброды на настоящем хлебе поднимают боевой дух». Что передают политзаключенным на Новый год
Олег Грицкевич
29 декабря 2023, 15:20
Колония, химия, СИЗОТексты

Иллюстрация: Соня Владимирова / Медиазона

 
 
 
 
 

Как организовать праздничный стол в заключении? Бутерброды с красной рыбой, торты, салаты — все это удается сделать политзаключенным, а вернее собрать из передач, покупок в «отоварке» и «краж» из столовой в колонии. «Медиазона» расспросила бывших политзаключенных и активистов, что они получали и отправляли Новому году.

Делали пряники и узнавали потребности у родных

Проект помощи девушкам-политзаключенным «Палітвязынка» в этом году отправлял рождественские пряники в СИЗО, на химию и детям политзаключенных. Всего охватили 17 политзаключенных и 25 детей.

— В колонии передачи не такие как в СИЗО, где можно передавать вещи и продукты каждую неделю. Там все строже: человек присылает список и из этого составляется передача. Для двух девушек мы сделали пряники на тему Гарри Поттера, их мы передадим с посылкой, — рассказывает Женя Долгая, авторка проекта «Палітвязынка».

В гомельское СИЗО активисты передали 60 пряников. Несколько бандеролей вернулось из СИЗО на Володарского в Минске. Женя связывает это с возможным этапом политзаключенных в колонию.

— Также мы передали желатинки. В них содержится коллаген. Это очень важно, ведь в СИЗО у многих сыпется кальций.

Были и адресные бандероли: нескольким девушек-политзаключенным волонтеры передали кремы для рук. Муж беларуски, сидящей в колонии, попросил передать хорошие кремы для лица — многие девушки работают на «швейке» и пыли из-за пыли на производстве страдает кожа лица.

Для пожилой женщины на химии «Политвязынка» передала фрукты, мясо, рыбу: доставку заказали на дом.

Для детей политзаключенных сделали адвент-календари и пряники — вручали их от имени мам, будто бы они передали подарок своим малышам.

— Еще одна политзаключенная попросила шоколадные конфеты с сухофруктами внутри. Мы купили и передали вишню в шоколаде. Я стараюсь держать связь с родственниками политзаключенных, потому что только они знают и понимают потребности своих родных. Так я узнала о лайфхаке с желатинками. Мама одной из политзаключенных, например, положила больше сигарет в посылку. Они помогают откупаться от «зэчек», чтобы те не трогали девушку.

Передали красную рыбу и колбасу, нарезанную кубиками

Илья провел в заключении два года по делу о массовых беспорядках. Новый 2022 год встретил в жодинском СИЗО. К празднику семья передала красную рыбу в вакууме.

— Мы очень боялись, что она стухнет, поэтому лучше подгадать время так, чтобы рыба не испортилась. Тоже самое с колбасой: мне передали сразу порезанную на кубики. Ее мы использовали для салатов. Плюс некоторые салаты продавались в вакууме на «отоварке».

Второй Новый год Илья встретил в ИК-3 в Витьбе. Там заключенные делились на маленькие группы по 3-4 человека и делали салаты и торты. Крем на торты взбивали ложкой, его делали из сгущенки с маслом.

Илья советует по возможности передавать свежий хлеб, батон и овощи. Бутерброды на настоящем хлебе поднимают боевой дух. Часть продуктов передать нельзя, но их можно купить в интернет-магазине или на «отоварке».

Собирали варёные яйца из столовой для салатов

Игоря приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко в 2022 году. Срок отбывал в ИК-15 в Могилеве. Беларуса лишили передач, поэтому на новый, 2023 год беларус ничего не получил.

— Другому политзаключенному пришла передача от жены. Это была первая его передача и я бы не назвал ее новогодней. У нас была возможность закупиться сладким на две базовые величины, торт заказать. Многие торты делали сами, купив ингредиенты в «отоварке». Брали коржи, масло, сгущенку и т.д.

Также делали салаты. Где-то за две недели начали собирать вареные яйца из столовой, которые давали два раза в неделю. Складывали их в холодильник и после использовали для салатов.

Новый год Игорь встретил с еще 5 политзаключенными. Собрались, попили чая с шоколадом, конфетами и тортом. После за эту «посиделку» администрация колонии двух человек отправила в ШИЗО. Игоря «пронесло», его перевели в другой отряд.

Иллюстрация: Соня Владимирова / Медиазона

Передали зелень вместо новогодней елки

Алину в 2021 году приговорили к 2,5 годам колонии за нарушение общественного порядка. На Новый год в СИЗО девушке передали много зелени вместо новогодней елки: укроп и петрушку. Также в передачу родные положили хлеб, овощи, сладости. Следующий новый год девушка встретила в колонии, но новогоднюю передачу сделать не получилось.

Красная рыба и украшения для торта

Марина Касинерова, авторка проекта dissidentby, говорит, что одна из родственниц политзаключенных передала сыну сухофрукты, кислый мармелад, коржи и всякие штуки, чтобы украсить торт.

— Люди стараются порадовать своих близких чем-то приятным. Передают мандарины, конфеты, стараются добавить что-то необычное вроде красной рыбы или других деликатесов. Самое главное — внимание, которое получают узники в такой ситуации. Любое его проявление поднимет им настроение в заключении, — говорит Марина.

Писали письма и подарили сыну приставку

Александра в 2021 году приговорили к двум годам химии за оскорбление Лукашенко. На новый год беларус получил много писем, в том числе от посольств нескольких стран. Праздничную передачу получить не удалось, но волонтеры помогли семье политзаключенной деньгами и поздравили ее ребенка — подарили приставку и сладости.

Газаваныя напоі як шампанскае і буцерброды з чырвонай рыбы

Журналістка Вольга Класкоўская два Новых гады (2021 і 2022) сустрэла ў СІЗА. Першы на Валадарцы, другі ў Брэсце. Беларуску судзiлi па двух артыкулах: грубае парушэнне парадку і абраза прадстаўніка ўлады.

— Памятаю, што на Валадарцы маці перадала мне вафельныя торцікі і розныя прысмакі: цукеркі шакаладныя, рыбу чырвоную. Мы з дзяўчатамі рабілі бутэрброды, набывалі ў «атаварцы» газаваныя напоі, налівалі іх у алюміневыя кубкі і прадстаўлялі, што гэта шампанскае. Гэта была ноч з 2020 на 2021 год, калі яшчэ працягваліся пратэсты. У 23:34 каля СІЗА пачаўся салют. Мы падбеглі да вакна і ў мяне пацяклі слёзы. Людзі прыйшлі падтрымаць палітвязняў, пачалі крычаць «Жыве Беларусь». Вязні ў камерах падхапілі гэту эстафету і таксама галасілі «Жыве Беларусь». Супрацоўнікі маўчалі, ніякіх заўваг не рабілі.

Атрымаў каля 50 лістоў

Аляксея у 2021 годзе асудзілі на два гады за грубае парушэнне парадку. Новы год хлопец сустрэў у СІЗА. За месяц да свята яны сабраліся з хлопцамі і вырашылі, якія стравы будуць гатаваць. Усё неабходнае купілі на «атаварцы», чаго не было ў краме — прасілі родных тэрмінова даслаць. Гэта было салодкае: цукеркі, сухафрукты. Салодкага вельмі не хапала ў СІЗА.

— У нас была даволі вялікая кампанія і мы зрабілі ажно 5 тартоў. Закупілі каржы, згушчонку, малако. Самі зрабілі прапітку, пасыпалі торт гарэхамі і сухафруктамі. А яшчэ зрабілі невялікую ёлачку з плотнага картону, сантыметраў дзесяць.

Галоўнай падтрымкай пад Новы год для Аляксея былі лісты. Ён сустракаў 2022 год і тады яму даслалі каля 50 лістоў. Беларус кажа, што гэта вельмі натхняе і падымае настрой.

     