«Говорили, что она может откупиться». Мошенники звонят беларусам под видом сотрудников КГБ и вымогают деньги

Угрожали уголовным делом, требовали деньги наличными

Неизвестные позвонили маме Татьяны по видеосвязи днем во вторник 26 декабря. Женщина в тот момент была дома одна. Сколько именно людей с ней разговаривало и в каком мессенджере ей позвонили, она не вспомнила.

Звонившие представились сотрудниками КГБ и показали пожилой женщине какие-то документы. «Могли показать что угодно, — говорит Татьяна. — Мама не знает, как выглядит кагэбэшная ксива».

Неизвестные говорили пенсионерке, что с ее карты были замечены «подозрительные переводы в особо крупном размере». При этом они не уточняли, о каких именно переводах идет речь.

«Стали называть ей какие-то статьи Уголовного кодекса. Не уверена, что такие вообще есть».

«Сказали, что могут застрелить». Как мошенники отбирают деньги и толкают беларусов на поджоги автомобилей, в том числе милицейских

Мошенники требовали у пенсионерки деньги — их нужно было передать наличными.

«Говорили, что она, мол, может откупиться. А если не станет, то в квартире проведут обыск, отвезут на допрос».

Неизвестные разговаривали с мамой Татьяны больше часа, то и дело угрожая и запугивая ее. Татьяна уверена, что речь идет не о политическом деле, а о попытке ограбления.

«В такой ситуации мог оказаться любой», — считает она.

Ситуацию спасли соседи, пришедшие к женщине. Мошенники, увидев их в кадре, прервали связь. После звонка ни Татьяна, ни ее мама не стали обращаться в милицию «по понятным причинам».

Похожая история произошла с подругой читательницы «Медиазоны». Мошенники позвонили ей по вайберу и тоже представились сотрудниками КГБ. Женщина не стала разговаривать с ними и положила трубку. После она заметила, что звонок был с иностранного номера.

«С вами свяжутся»

Корреспондентка «Медиазоны» позвонила в милицию под видом обычной беларуски с вопросом, как отличить мошенников от сотрудников силовых ведомств. В дежурной части ГУВД Мингорисполкома на этот вопрос не ответили, но уточнили имя, фамилию, телефон и адрес.

— Кто-то приедет к нам?

— Ваши районные милиционеры с вами свяжутся. По крайней мере позвонят.

В КГБ ей посоветовали обратиться на линию 102.