«Говорили, что она может откупиться». Мошенники звонят беларусам под видом сотрудников КГБ и вымогают деньги

Фото: Matthias Balk / dpa / Reuters
Телефонные мошенники выходят на новый уровень: теперь они представляются сотрудниками КГБ и выманивают у беларусов деньги. Так случилось с мамой Татьяны: целый час жулики запугивали пенсионерку, угрожая уголовным делом за «подозрительные» переводы с ее карты.
Неизвестные позвонили маме Татьяны по видеосвязи днем во вторник 26 декабря. Женщина в тот момент была дома одна. Сколько именно людей с ней разговаривало и в каком мессенджере ей позвонили, она не вспомнила.
Звонившие представились сотрудниками КГБ и показали пожилой женщине какие-то документы. «Могли показать что угодно, — говорит Татьяна. — Мама не знает, как выглядит кагэбэшная ксива».
Неизвестные говорили пенсионерке, что с ее карты были замечены «подозрительные переводы в особо крупном размере». При этом они не уточняли, о каких именно переводах идет речь.
«Стали называть ей какие-то статьи Уголовного кодекса. Не уверена, что такие вообще есть».
Мошенники требовали у пенсионерки деньги — их нужно было передать наличными.
«Говорили, что она, мол, может откупиться. А если не станет, то в квартире проведут обыск, отвезут на допрос».
Неизвестные разговаривали с мамой Татьяны больше часа, то и дело угрожая и запугивая ее. Татьяна уверена, что речь идет не о политическом деле, а о попытке ограбления.
«В такой ситуации мог оказаться любой», — считает она.
Ситуацию спасли соседи, пришедшие к женщине. Мошенники, увидев их в кадре, прервали связь. После звонка ни Татьяна, ни ее мама не стали обращаться в милицию «по понятным причинам».
Похожая история произошла с подругой читательницы «Медиазоны». Мошенники позвонили ей по вайберу и тоже представились сотрудниками КГБ. Женщина не стала разговаривать с ними и положила трубку. После она заметила, что звонок был с иностранного номера.
Корреспондентка «Медиазоны» позвонила в милицию под видом обычной беларуски с вопросом, как отличить мошенников от сотрудников силовых ведомств. В дежурной части ГУВД Мингорисполкома на этот вопрос не ответили, но уточнили имя, фамилию, телефон и адрес.
— Кто-то приедет к нам?
— Ваши районные милиционеры с вами свяжутся. По крайней мере позвонят.
В КГБ ей посоветовали обратиться на линию 102.