«Уговаривал вернуться в Беларусь». Как бывший муж, депортированный из Польши, пытался отобрать детей у политической эмигрантки

Иллюстрация: Анна Макарова / Медиазона
Семья с двумя детьми после преследования в Беларуси переехала в Польшу. Через год мужа депортировали и он со своей мамой пытался лишить бывшую супругу родительских прав — чтобы забрать детей. «Медиазона» рассказывает непростую семейную историю беларуских мигрантов.
Зоя с мужем Петром и двумя детьми 4 и 7 лет переехали в Польшу в 2022 году. В 2020 году Зою задержали за участие в марше — она получила штраф. Суд учел, что девушка воспитывает двоих несовершеннолетних детей, одному из них на тот момент был год.
Позже беларуску вызвали в прокуратуру и сообщили, что она проходит подозреваемой по уголовному делу о грубом нарушении порядка. Семья решила не дожидаться суда и покинула Беларусь.
В Польше оба супруга устроились на работу. Муж нашел хорошую работу в транспортной компании, его зарплаты хватило бы, чтобы Зое остаться с детьми. Но девушка тоже устроилась на работу — в рекрутинговое агентство.
— Он хорошо зарабатывал: от 8 до 10 тысяч злотых. Плюс я устроилась на работу — там 3 тысячи плюс. Это отлично для молодой семьи.
Петр работал по графику «три дня через три». В конце августа он сказал жене, что нашел подработку на время выходных — «что-то перевезти». Зоя говорит, что не обратила на это внимание: «ну нашел, и нашел».
— Я не могла подумать, что есть риски и что если, он знает, за это могут депортировать, то сможет пойти на такое.
Петр уехал. О том, что подработка — это перевозка нелегальных мигрантов с беларуской границы в Германию, Зоя узнала позже.
— Он уехал в субботу утром, вечером написал, что все нормально, «едем». Все воскресенье ни привета, ни ответа от него. Два дня его, по-моему, не было. Я не знала, что с ним. Потом позвонили мне пограничники, что его депортируют.
Позже Петр рассказал Зое, что нашел вакансию в интернете: наниматели уверяли, что дело безопасное, а если что-то пойдет не так, максимальное наказание — это штраф, который оплатит «фирма», или полгода в тюрьме.
Пограничники сообщили Зое, что мужа ожидает депортация с запретом въезда на территорию ЕС сроком на 5 лет, без штрафа и тюремного срока. Петр к тому моменту уже был на погранпереходе — супругу попросили передать туда его паспорт.
Однако польская пограничная служба не дождалась передачи и выдворила Петра на нейтральную территорию. Семейный автомобиль, на котором он уехал на «подработку» отправили на приграничную штрафстоянку.
Беларуская сторона сначала не пропускала парня без паспорта, ему пришлось ждать четыре часа. На границе с ним беседовали сотрудники КГБ, проверяли телефон, пытались подловить: «Почему за такое серьезное правонарушение вас просто выслали из страны, не посадив в тюрьму? Скорее всего вы — шпион».
Вернувшись домой, Петр приступил к уговорам Зои приехать с детьми в Беларусь. Девушка подозревает, что такое условие ему могли выставить кагэбэшники.
— Они давай с мамой [Петра]: «возвращайся в Беларусь». Месяца два [уговаривали]… «Да кому ты будешь нужна? Эти пешки никому не нужны». Я им каждый день сбрасываю новости, что за комментарий или лайк [задержали], а они как упертые: «Нет, давай». Начали мне придумывать, что через Калининград летишь в Москву, из Москвы едешь в Беларусь. Я говорю: «Как я приеду? Допустим, в школу ребенок пойдет, еще что-то. В любом случае узнают, что ты уже в Беларуси. Зачем мне так рисковать?».
Зоя считает, что муж действовал из обиды: после переезда пара продала квартиру Петра в Беларуси, а квартиру Зои сдали в аренду. За деньги от продажи купили автомобиль. Сейчас супруг остался без ничего: без квартиры и без авто. Деньги от аренды идут на квартиру для Зои и детей в Польше.
Через пару месяцев после возвращения Петра снова вызвали в КГБ. Беседа с ним длилась около 4 часов. Силовиков не интересовали детали его правонарушения в Польше, они спрашивали про отношение к войне, просили выдать беларуских активистов в Польше, с которыми он успел познакомиться.
— Они сказали: «У тебя есть неделя, мы тебя опять вызовем, и ты должен кого-то сдать». Так и сказали. «Ты должен найти какого-нибудь змагара, грубо говоря, политического. Кто занимался, занимается или был как-то причастен к политической деятельности? Если ты его не сдашь, мы тебя посадим», — так ему сказали.
Зоя горит, что повторно мужа в КГБ не вызывали, но продолжают звонить. Петр с его мамой еще немного попытались Зою уговорить вернуться с детьми, а позже муж подал заявление на развод.
В октябре к Зое в Польшу повидать детей приехала ее свекровь. Девушка говорит, что общение сразу не задалось. Зоя подслушала разговор свекрови с Петром о том, что детей «нужно спасать» и вывезти их в Беларусь.
Супруги перестали общаться, Петр не помогал семье деньгами. Зоя предлагала встретиться семье в Грузии или Турции — он проигнорировал. Тогда девушка перестала помогать с возвращением автомобиля, на котором он был задержан, со штрафстоянки.
— Он не общается со мной, с детьми может созвониться. У него свои, наверное, причины. А я это называю — инфантилизм. Он ничего не хочет решать. Проще обидеться, найти причины, чем решать проблему. Зачем переезжать в какую-то третью страну или что-то как-то думать?
В своей следующий приезд в декабре свекровь заявила, что переехала к Зое с детьми жить. В Беларуси Петр сделал на свою маму доверенность и теперь, по словам женщины, она представляет интересы своего сына.
Свекровь записалась к юристу и договорилась о визите в службы опеки. Зое она сказала, что это для контроля за девушкой и внуками. Беларуска же подозревает, что мама Петра пыталась запустить процедуру лишения ее прав на воспитание детей. Чтобы свекровь тайно не вывезла детей в Беларусь по доверенности от мужа, Зоя спрятала их паспорта.
Женщины много ругались, дети остро реагировали на это.
— Она говорила: «Ты меня отсюда выставишь только с полицией».
Накануне публикации с редакцией «Медиазоны» связалась Зоя и сказала, что свекровь попросила прощения.
— Она поняла, что ничего не сможет сделать. Если будут «бодаться», то вообще детей не увидят. Она извинилась, сказала: «Конечно, жить мы вместе не будем. Можно я буду приезжать иногда детей видеть?», — говорит Зоя. — Конечно, я никуда не пойду [в службу опеки за детьми]». Видимо, ей сказали, что она ничего не сможет сделать и лучший вариант — это помириться с невесткой.