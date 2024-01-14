«Ощущение, что кто‑то допустил роковую ошибку». Беларус прожил 20 лет в Польше, а сейчас его хотят депортировать

Негативная характеристика от польских спецслужб

По приезду в Польшу Павел Юшкевич жил по студенческой визе, затем получил постоянный вид на жительство по польским корням, а в 2012 году подался на гражданство.

— Мне отказали. Основание — негативная характеристика от Агентства национальной безопасности Польши, что я представляю угрозу.

Ответ пришел в 2013 году. Тогда, помимо отказа в гражданстве, Великопольский воевода Петр Флорек вынес решение о депортации Юшкевича.

До депортации и лишения ВНЖ дело в итоге не дошло. Павел обжаловал решение. Управление по делам иностранцев отправило его на доработку. Когда в 2016 году Павел переехал в другое воеводство, там его дело и вовсе прекратили.

На новом месте беларус опять подал заявление на гражданство. История повторилась.

Снова отказ и 6 лет обжалований

— Агентство национальной безопасности снова дало мне негативную характеристику. В 2017 году оно подало заявление, чтобы лишить меня вида на жительство. Все началось по второму кругу.

Историю, которую с ним случилась, беларус называет абсурдной. Шесть лет Павел подавал апелляции и оспаривал решение в разных инстанциях: в воеводстве, судах, Управлению по делам иностранцев. Беларус пытался получить доступ к решению польских спецслужб, по которому он представляет угрозу национальной безопасности. Решение — закрытое, ни один суд не может его обнародовать.

— Летом 2022 года главный административный суд ответил мне, что, согласно польским законам, я не могу ознакомиться с характеристикой польских спецслужб. После этого дело вернулось в воеводство. В мае 2023 года я подаю очередную апелляцию и буквально на прошлой неделе (ответ пришел 5 января, решение датировано 30 ноября 2023 года — МЗ) получаю ответ, что мне аннулируют вид на жительство.

В ответе, который мне пришел, сказано, что у меня есть 30 дней на то, чтобы покинуть страну. После этого, как я понимаю, запустят процедуру принудительной депортации: c конвоем и пограничниками.

Фейковые страницы во «Вконтакте»

Павел собирается обжаловать решение и идти в суд. За него вступился председатель Торуньского городского совета Марцин Чижневски. Он считает, что решение польских спецслужб — «результат провокации режима Лукашенко»: «Я знаю господина Павла лично и ручаюсь за его верность и преданность Польше и преданность беларуским диссидентам».

— Такое ощущение, что просто кто-то в 2012 году, когда я подал первый раз на гражданство, допустил роковую ошибку. И все происходит из-за этой ошибки и не найдется чиновник, который ее признает. Чиновник, который скажет: если он является угрозой национальной безопасности 11 лет, то почему он работает и открывает бизнес в стране? C одной стороны угроза, а с другой — нет? Я буду пользоваться всеми возможными способами, чтобы этот ад на земле наконец-то закончился.

Во «Вконтакте» «Медиазона» нашла два фейковых аккаунта, которые используют фотографии Павла Юшкевича. Один из них — профиль Ивана Грицкевича, жителя Ярославля. Грицкевич постил фотографии Юшкевича, выдавая жизнь беларуса за свою. Последняя запись в аккаунте — июнь 2019 года. В 2017 году, например, Грицкевич писал, что Россия — могущественная держава.

Павел в шоке и говорит, что впервые видит эти страницы. Свой настоящий профиль он удалил еще в 2017 году. Связано ли каким-то образом содержимое этих страниц с отношением польских спецслужб к Юшкевичу, неизвестно.