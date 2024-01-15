Айтишник, отец, осужден за донаты — о политзаключенном Вадиме Храсько, который умер в колонии

Работал в IT-компаниях, зарегистрированных в начале 1990-х

По информации, которую можно найти в социальных сетях Вадима, сначала он пошел в школу в Заславле, потом учился и жил в Минске. С начала 1990-х годов работал в IT-фирмах, которые занимались разработкой. Одно из первых мест работы — иностранное предприятие «Лаппа ИП», открытое с 1991 года. Офис располагался на территории Академии наук.

Последним местом работы указана компания «Авест». Там Храсько проработал более 20 лет, был руководителем группы. Это частная компания, которая разрабатывает криптографическую защиту информации, чтобы помогать компаниями справляться с кибератаками. Среди клиентов фирмы — Нацбанк, Министерство по налогам и сборам, Фонд социальной защиты населения, Министерство труда, Белорусская железная дорога, Белагропромбанк и другие банки.

Вёл семейный ютуб-канал, смотрел «Жизнь-малина»

Жена Вадима родом из Татарстана, там же пара поженилась. У супругов двое детей, 5 и 9 лет.

Политзаключенный вел свой небольшой канал на ютубе с семейными видео. Есть ролики, как старший ребенок учится ходить, играть, отмечает день рождения. «Луч солнца золотого», — подписал он одну из фотографий с дочерью в «Одноклассниках». Последняя его публикация в сетях была в 2017 году.

Вадим смотрел беларуский ютуб-канал Никиты Мелкозёрова «Жизнь-малина», программы российского журналиста Ильи Варламова и документальные фильмы о природе. Слушал группу Depeche Mode и интересовался, как сделать пляж с бассейном дома.

Отправили в колонию на три года за несколько донатов

Вадима Храсько задержали в апреле прошлого года, незадолго до его дня рождения. В августе его осудили на 3 года колонии общего режима за несколько пожертвований по статье о «финансировании экстремистской деятельности». Детали дела неизвестны, но такой организацией мог быть, например, BySol, который собирает деньги для репрессированных беларусов, или беларуский полк Калиновского, воюющий на стороне Украины.

«Наябаць КДБ — гэта задача нетрывіяльная і шанец на поспех невялічкі». Силовики продолжают преследовать беларусов за донаты BYSOL

Храсько пытался обжаловать приговор в Верховном суде, но его оставили в силе, несмотря на серьезную болезнь мужчины. Кроме того, МВД включило его в «список экстремистов».

Политзаключенного отправили в колонию под Витебском, где сидит много бывших чиновников, силовиков, экономических преступников. Там он пробыл около двух месяцев.

По информации правозащитников, это уже четвертая смерть в заключении осужденного по политическим делам.

21 мая 2022 года в шкловской колонии № 17 умер 50-летний активист и общественный деятель Витольд Ашурок.

7 мая 2023 года в витебской колонии — 61-летний блогер и активист Николай Климович с больным сердцем.

11 июля 2023 года — привезенный в больницу из городской тюрьмы №1 57-летний художник Алесь Пушкин, у которого диагностировали прободную язву.