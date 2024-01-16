«Суммы были до 5 тысяч долларов, и умножьте это на 10». Врач из «дела ортопедов» рассказал, как медики откупались от уголовного дела

«Надо было что-то состряпать, и они состряпали»

— Был случай, что несколько коллег «взяли» в один день и выяснилось, что больного подали на [операционный] стол, а врачей нету.

До задержания Артур работал в травматолого-ортопедическом отделении минской больницы. Занимался эндопротезированием суставов более 10 лет, выпустил несколько научных статей, выступал на международных форумах. Весной 2022 в больницу пришли сотрудники КГБ. Доктора задержали на рабочем месте — приехал, а его уже ждали. Оттуда отвезли в СИЗО КГБ и предъявили обвинение.

— Якобы пациентам ставили импланты иностранного производства за деньги (вместо бесплатных беларуских), а доктора получали за это гонорар. Я не ставил платных протезов. Но все равно на меня что-то нашли: написали каких-то пациентов, которые к платным услугам никакого отношения не имели — надо было что-то состряпать, и они состряпали.

Тогда замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек сообщил, что по «делу ортопедов» задержали 35 работников медучреждений и пять представителей коммерческих структур. Против них возбуждено уголовное дело о получении взятки и даче взятки, а также о незаконном денежном вознаграждении.

Артур занимался протезированием за счет бюджета — это операции, где протезы закупались за счет государства и на покупку он никак не влиял.

«Кто-то был заинтересован»

Очередь на операцию достигала от 3 до 5 лет, ее контролировала специальная комиссия. Артур говорит, что беларуские протезы по качеству не уступали импортным, но были пациенты, которые принципиально не хотели ставить беларуский вариант. Тогда они могли заказать протез иностранной фирмы, но на очередь это никак не влияло.

— Если в клинике был внебюджетный отдел, то он связывался с поставщиками и закупка проходила официально через аптеку больницы со счетов клиники. Слышал, что в некоторых регионах пациентов направляли сразу на фирму. Люди оплачивали протез и представители фирмы его привозили.

По словам доктора, тогда КГБ задержал много врачей, которые мало занимались платным протезированием — всего 2-3 операции за свою практику.

— Платным протезированием занималось гораздо больше людей, чем прошли по делу. Были люди, которые явно в этом могли быть задействованы, но дело их никак не коснулось. Второй вопрос: почему накрыли только две фирмы, которые продавали протезы, хотя их было больше. Почему не все? Почему к другим не пришли? То есть, опять же — кто-то был заинтересован, кто с кем сотрудничает. Наверное, были бенефициары этого дела не только в комитете, а может быть и среди коммерсантов. Но эта информация недостоверна, никто не знает ответов на эти вопросы.

«Ради чего все это было?»

В апреле 2022 года замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек прокомментировал «дело ортопедов». По его словам, врачи и руководители медучреждений получали взятки за то, что «действуя в интересах иностранных коммерческих организаций и используя свое служебное положение», предлагали пациентам купить иностранные эндопротезы конкретных фирм. «За эти действия представители иностранных компаний передавали беларуским врачам незаконное денежное вознаграждение из расчета по 200 евро за каждую проведенную операцию», — утверждал Бычек.

В мае 2023 года в Бресте осудили двух врачей, которых задержали в конце марта 2022 года в рамках «дела ортопедов». На суде один из обвиняемых — врач Сергей Кисель — рассказал, что особого выбора эндопротезов у пациентов не было: импортные поставлялись только от двух производителей — Waldemar Link через «Медлинк» и DePuy Synthes через «Джонсон & Джонсон». Можно было бесплатно получить протез беларуского производства от ЗАО «Алтимед», но их нужно было ждать и они подходили не всем.

Летом 2022 Беларуский расследовательский центр выпустил видео, где утверждал, что от «дела ортопедов» выиграла подруга Виктора Лукашенко Людмила Неронская, чья клиника «Мерси» единственная в Беларуси продолжает устанавливать импортные протезы. В государственных же больницах с импортными протезами больше не работают, объясняют расследователи.

Артур говорит, что видел это расследование, но с выводами не согласен.

— Чтобы кто-то выиграл, на этом поднялся, получил большие преимущества… Да, все закупки эндопротезов пошли через УП «Медтехника». Нюансы появились, очереди не сократились, процесс попадания пациента на операцию задерживается. Все усложнилось. И ради чего все это было?

Врач говорит, что беларуский производитель протезов тоже временно приостанавливал поставки своих изделий — после начала полномасштбаной войны в Украине. Было ли связано это с «делом ортопедов», неизвестно. «Были ситуации, когда пациентам действительно отказывали в операциях просто потому, что нечего было ставить», — говорит Артур.

«И умножьте теперь это все на 10»

После задержания Артура поместили в СИЗО КГБ.

— Никого не били, не душили, но психологическое давление было колоссальным. Мне угрожали, что это долго продлится и будет серьезное наказание. Для СИЗО очень подходит слово «безжалостный». Это не гостиница — там конвейер, и никому нет дела, кто чем занимался и кем был в «той» жизни.

Артур несколько недель провел в СИЗО, после дал признательные показания и его отпустили под подписку о невыезде и неразглашении информации. Врач говорит, что все задержанные ортопеды тогда признали вину.

— Можно было не признаваться, но это бы не повлияло на результат, поэтому признались все. Кто-то сразу, кто-то не сразу, кто-то делал вид, что не признался, но, по-моему, признались все. В нашей профессиональной среде эти вопросы обговаривать было не принято — кто что писал, кому сколько выставили, какой счет.

Также КГБ выставило всем врачам «сумму ущерба», которые те, по словам Артура, должны были погасить в десятикратном размере.

— Коэффициент был 10. Суммы примерно по всем были от 500 до 5 000 долларов. И умножьте теперь это все на 10.

Откуда брались эти суммы ущерба — врач до сих пор не понял. Но все, кто проходил по делу, должны были выплатить компенсацию в десятикратном размере на счет КГБ и после принести «платежку» в следственный отдел.

— Плюс те, кто прошел через суд, получал еще штраф, условные сроки с отсрочкой либо домашнюю химию. На данный момент всем разрешили приступить к работе.

Весь уголовный процесс по «делу ортопедов» занял около полутора лет. Через год с части задержанных, по словам Артура, уголовные статьи и ограничения были сняты. Андрея Вороновича и Сергея Киселя суд приговорил к 1,5 годам домашней химии и 4 годам лишения свободы с отсрочкой на два года.

Артур попал в список тех, у кого уголовное дело было прекращено. Когда с врача сняли ограничения на выезд, он уехал из страны. Мужчина говорит, что ему известно еще об одном враче, который проходил по «делу ортопедов» и смог убежать из страны, находясь еще под подпиской. Еще пара человек покинули Беларусь после того, как сняли ограничения. Один врач выехал из Беларуси, но после вернулся обратно.

Сейчас доктор работает в европейской клинике, занимается подтверждением диплома, чтобы вернуться к своей медицинской специализации в работе.