«По личному указанию не взяли на работу». Чем занимаются в беларуских вузах проректоры по безопасности и при чем тут КГБ

«Его функция — мониторить поведение сотрудников»

С 2022 года в Полоцком государственном университете должность проректора по безопасности занимает Дмитрий Пивень. До этого он был начальником Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям.

«Лично с ним я не разу не сталкивался. Насколько я знаю, его функция — мониторить поведение сотрудников и студентов, вызывать их на беседы, — рассказал "Медиазоне" бывший преподаватель вуза Александр. — Знаю, что Пивень не хотел подписывать мне договор на работу по совместительству в университете на 2022 год. В итоге его все-таки подписали, а вот на 2023 год — нет».

Увольняют медиков, музейщиков и кандидатов наук. Что происходит в Полоцке после милицейских облав

В университете Пивень занимается в том числе патриотической работой: вместе со студентами возлагал цветы у мемориального знака сбитого во время Второй мировой самолета, присутствовал на встрече с ветераном и на вручении членских билетов Новополоцкого отделения партии «Белая Русь»,

В Брестском государственном университете имени Пушкина проректором по безопасности работает Андрей Будковский. По информации, предоставленной «Медиазоне» «Киберпартизанами», на октябрь 2020 года Будковский являлся сотрудником УВД.

«Увольнение — приказ проректора по безопасности»

Алексей Беззубик — проректор по безопасности и кадрам в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Активисты утверждают, что Беззубик — сотрудник КГБ, а в вузе проверяет сотрудников «на благонадежность», следит за студентами и преподавателями. Телеграм-канал «Факультэт экстрэмізму ГрДУ» писал, что Алексей Беззубик как минимум с 2011 года является сотрудником Ошмянского КГБ. Остался ли он на службе после того, как в 2020 году пришел работать в университет, неизвестно.

После протестов в 2020 году в ГрГУ началась «чистка» преподавателей: не продлили контракт Валентину Оскирко, Александру Мурашову, Альбине Семенук. Сергей Морозов написал заявление на увольнение сам. Среди уволенных оказалась и Марина Салтыкова-Волкович — кандидат педагогических наук.

Более 20 лет она проработала в ГрГУ имени Янки Купалы. Осенью 2021 года преподавательницу уволили по соглашению сторон, хотя до окончания контракта оставалось несколько лет. Марина рассказывает, что ее увольнение — инициатива Алексея Беззубика.

«Мне позвонил декан и попросил зайти. В кабинете он сообщил, что университет не нуждается в моих услугах и это приказ проректора по безопасности. Лично я никогда не пересекалась с Беззубиком. Его фотографию увидела уже после своего переезда в Польшу».

Марина дважды разговаривала с деканом. В первый раз преподавательницу попросили выйти из чата «ГрГУ перемен». Декан спросил женщину, не собирается ли она выводить студентов на забастовки и митинги. Беларуска ответила, что не собирается, и вышла из чата. В середине ноября 2021 года чат признали «экстремистским». После этого Марину уволили.

«Видимо он [Беззубик] захотел сделать из меня такого козла отпущения. Мне кажется, что он подал информацию в суд, чтобы чат признали "экстремистским", а меня — организатором "экстремистской" группировки. Таким образом хотел себе погоны заработать. Хотя я не могу похвастаться, что была организатором "ГрГУ перемен". В чат я вступила уже после его создания».

Сотрудник КГБ в БГУ, откуда уволили около сотни сотрудников

В Белорусском государственном университете должность проректора по безопасности занимает Ярослав Черкасский. В сентябре 2021 года «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» совместно с «Киберпартизанами» и инициативой бывших силовиков BYPOL выяснили, что Черкасский — действующий сотрудник КГБ и советник МИД.

Милиция против образования. Как за инакомыслие преследуют педагогов, студентов и даже школьников

Черкасский занимается новыми кадрами и проверяет их на лояльность к власти при устройстве на работу. На соискателей составляется досье, в зависимости от которого принимается решение: брать человека на работу или нет. По информации телеграм-канала «БДУ 97%», в ноябре 2020 года в приеме на работу отказали двум высококвалифицированным специалистам.

Один из преподавателей БГУ рассказывает, что проректор Черкасский вызывал на беседу его коллег, которые попали в черный список после протестов 2020 года. Другой сотрудник говорит, что не без участия Черкасского ему не продлили контракт.

Аналитик Роза Турарбекова писала, что к августу 2023 из университета уволили как минимум 35 профессоров и больше 60 доцентов университета.

Проректоры семи университетов имеют отношение к КГБ

В Минском государственном лингвистическом университете должность проректора по безопасности занимает Геннадий Селейкович. Источник «Медиазоны», пожелавший остаться анонимным, рассказал, что по личному указанию Селейковича его не взяли на работу в качестве доцента даже на условиях почасовой оплаты.

В 2016 году он работал в КГБ, выяснил канал «МГЛУ за свабоду». На должность проректора Селейкович пришел в ноябре 2020 года, проводил беседы с активными студентами и преподавателями.

Суд приговорил бывшую преподавательницу МГЛУ Наталью Дулину к 3,5 годам колонии

«Задзіночанне беларускіх студэнтаў» совместно с «Киберпартизанами» утверждают, что как минимум в девяти вузах проректорами по безопасности работают люди, имеющие отношение к силовым структурам. Семь человек работали или работают в КГБ. Некоторые из них не указаны на сайтах университетов в разделе руководство. Например, в 2022 году должность проректора по безопасности БНТУ занимал Владимир Захаревич — военнослужащий контрразведки КГБ. Продолжает ли он работать сейчас, неизвестно.

В сентябре 2022 года его имя появилось в новости на сайте университета, но там не было указано, за какое направление он отвечает. Телеграм-канал «БНТУ97» писал, что Захаревич лично подписал приказ об увольнении преподавателя Виктора Иванченко и вызывал на профилактическую беседу студентов.