Брестская тюрьма стала фабрикой, а в кобринской сидел Наполеон Орда. Что происходило с беларускими тюрьмами после их закрытия

Тюрьма, где сидели Бандера и Дзержинский

Брестская тюрьма «Бригитки» изначально была не тюрьмой, а женским монастырем. Построили его в 1623 году в средневековом Берестье как монастырь монашеского ордена бригиток. Через 200 лет российские власти решили перенести город, а на его месте построить Брестскую крепость.

Каменное здание монастыря превратили в казармы. Во время восстания Кастуся Калиновского 1863-1864 годов бывший монастырь переделали под тюрьму. В подземелье здания оборудовали почти 80 карцеров.

В «Бригитках» трижды сидел Феликс Дзержинский — будущий создатель ВЧК. Когда Брест перешел в состав Польши (1921-1939 годы), польские власти тоже использовали «Бригитки» как тюрьму. Например, в 1939 году туда перевели украинского националиста Степана Бандеру, приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.

Спустя две недели после начала Второй мировой войны, 13 сентября, Степан Бандера вышел на свободу. Администрация тюрьмы сбежала, камеры были открыты.

В советская время здесь разместилась внутренняя тюрьма УНКВД. В «Бригитках» удерживали особо важных заключенных — беларуских, польских и украинских националистов. На 20 июня 1941 года в тюрьме было около 680 заключенных.

22 июня 1941 года немецкие войска вошли в Брестскую крепость и захватили тюрьму. После этого «Бригитки» не использовались. В 1955 году советские власти взорвали остатки тюрьмы и бывшего монастыря.

Дорогая тюрьма по французскому проекту, в которой сидел Казимир Свёнтак

Рядом с брестским СИЗО находится бывшая следственная тюрьма «Краснуха». Строить ее начали в 1937 году по французскому проекту и открыли спустя два года, за пару месяцев до начала Второй мировой войны. Это был пятиэтажный комплекс, состоящий из нескольких сотен камер, вмещающих 2 650 заключенных.

«Краснухой» тюрьму называли из-за цвета облицовочной плитки. Это был один из самых дорогих проектов Польши на то время. При ее строительстве применили самые передовые технологии: опускающиеся на ночь нары, лифт для подъема постельного белья и продуктов.

В подвале тюрьмы расстреливали заключенных. Их тела выносили и складывали в грузовик. Пол засыпали речным песком, чтобы избежать пятен крови.

В сентябре 1939 года Брест перешел в состав БССР. В город начали прибывать чекисты, начались массовые задержания. Арестованных помещали в «Краснуху». Там сидел в том числе приговоренный к смертной казни за шпионаж кардинал Казимир Свёнтак.

К началу Великой Отечественной войны тюрьма была переполнена. Согласно журналу НКВД, на 10 июня 1941 года в тюрьме при наличии 2680 мест содержались 3807 человек.

При наступлении немецких войск начальник тюрьмы сбежал, заключенные — тоже. Некоторые из них грабили магазины и приветствовали немецкие войска. В 1944 году тюрьма перешла в ведомство НКВД, а в 1956 году ее закрыли.

Сейчас на месте «Краснухи» находится швейная фабрика «Динамо». В 2019 году фабрика искала финансирование, чтобы сделать туристический маршрут по тюрьме, но пока эту идею не осуществили.

Тюрьма в Кобрине, где сидел Наполеон Орда

Тюрьму в Кобрине построили в 1821 году. В ней сидел художник Наполеон Орда — как подозреваемый в участии в восстании Кастуся Калиновского. За время заключения он создал несколько зарисовок.

В 1930-х годах тюрьма использовалась польскими властями. Здесь сидели члены Коммунистической партии Западной Беларуси, участники крестьянских восстаний. Во времена Второй мировой войны немцы расстреливали в тюрьме активистов и партизан.

Сейчас в здании находится похоронное бюро «Харон», а на стенах бывшей тюрьмы висит мемориальная табличка.

Витебская тюрьма, где сидела Вера Хоружая

Здание на улице Крылова, 7 в Витебске построили в 1803 году для нужд народного училища. В разные времена здесь размещались мужская гимназия, духовное училище, Пролетарский университет и Политехнический техникум.

C августа 1941 по декабрь 1943 года в здании размещалась немецкая оперативная команда СД-9. На верхних этажах были кабинеты, в подвалах — тюремные камеры. За два года через тюрьму прошли около 10 тысяч человек.

«В 1940-х, когда здесь находилась тюрьма СД, подвал был глухим, без окон, температура в нем не поднималась выше нуля. Из этого здания заключенных вывозили на смерть — в пятый железнодорожный полк, концлагерь для военнопленных и гражданских», — рассказывала экскурсовод Ксения Дружкова.

В этой тюрьме последние дни жизни провела подпольщица Вера Хоружая. В 1959 году в бывшей тюрьме СД открыли музей и начали водить экскурсии. Сейчас в здании находится духовная семинария.

Колония в Минске, на месте которой находится ЖК «Каскад»

В 1950-х годах в Минске построили исправительную колонию №1. Она просуществовала до 2009 года. Тогда в колонии произошел пожар, а в 2011 году здание полностью демонтировали.

О переносе «единицы» власти задумались еще в 2006 году. Тогда впервые прозвучала идея о переносе колонии в Колядичи. Но это оказалось слишком дорого. Заключенных решили перераспределить по другим колониям.

Колония на Кальварийской была известна, в первую очередь, своими заключенными. В разные годы здесь сидели бывший генеральный директор МТЗ Михаил Леонов, бывший молодофронтовец Алексей Шидловский, депутаты Верховного Совета 13-го созыва Владимир Кудинов и Андрей Климов.

Сейчас на месте бывшей колонии находится жилой комплекс «Каскад». Первым домам уже более 10 лет.

Похожая история произошла и с колонией на улице Ангарской в Минске. Ее расформировали еще в 1987 году после того, как там произошел самый настоящий бунт с поджогами, нападениями, самодельным оружием и факелами на крыше. Спустя 32 года там решили построить новый жилой квартал.