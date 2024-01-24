Задержания за донаты через PayPal и иностранные карты. Как скрыть платежи?

PayPal не выдает данные пользователей, но есть нюанс

На днях силовики опубликовали скриншот с мобильного приложения PayPal, в котором видны детали перевода: сколько, кому и на какой счет.

Скорее всего, силовики задержали беларуса, получили доступ к аккаунту PayPal и увидели историю платежей. В техподдержке сервиса корреспонденту «Медиазоны» ответили, что никаких данных пользователей PayPal беларуским властям не передавал.

Эксперт по цифровой безопасности Николай Кванталиани рассказал, что система работает с law enforcement: то есть, чтобы выдать какую-либо информацию силовикам, этот запрос должен одобрить юридический отдел PayPal и суд в США.

Но есть один нюанс: PayPal работал в России, компания имела юридический адрес и офис в Москве. После начала полномасштабной войны с Украиной система перестала обслуживать российских пользователей, но окончательно ее ликвидировали лишь в мае 2023 года. Имели ли доступ российские и беларуские силовики к данным беларуских пользователей системы — неизвестно.

PayPal частично работает в Беларуси. Вы можете пополнять счет и переводить деньги, но нельзя их вывести на беларускую карточку. Работает система просто: заводите аккаунт, привязываете карту, пополняете счет и совершаете платежи.

Не донатьте с беларуской карточки. И с иностранной тоже, если вы в Беларуси

Если вы донатили с беларуской карточки — вы в зоне риска. Беларуские банки по запросу силовиков могут выдать всю историю платежей с ваших счетов.

— Каждая транзакция с беларуской карточки, проходящая через систему PayPal, не просто фиксируется в вашем банке, но и имеет в описании короткое обозначение, косвенно или напрямую указывающее, на что потрачены деньги. Это может быть короткий фрагмент текста или некий объединяющий платежи одному получателю цифровой идентификатор. Например, все платежи в пользу BYSOL имели в описании одинаковый набор цифр. Кроме этого, слово BYSOL содержится в транзакциях PayPal, — рассказывал «Зеркалу» один из сотрудников беларуских банков.

Даже если вы донатите с иностранной карты, история платежей в мобильном приложении может вызвать как минимум дополнительные вопросы у силовиков.

Что можно сделать со своим PayPal, если вы находитесь в Беларуси или собираетесь туда ехать:

Удалить мобильное приложение платежного сервиса. Если телефон окажется в руках у силовиков, они увидят всю историю ваших платежей.

Удалить аккаунт вместе со своим счетом. PayPal не позволяет удалить только историю транзакций. Все из-за юридических требований и борьбы с мошенниками. Здесь как и с платежами в фейсбуке: если ваш аккаунт окажется в руках у силовиков, то они увидят, куда вы отправляли деньги.

Чтобы удалить аккаунт, нажмите на шестеренку в правом верхнем углу браузера (в компьютерной версии). Далее перейдите во вкладку «Защита данных» и пролистайте в самый низ до пункта «Удалить данные/закрыть аккаунт».

Если вы хотите продолжать донатить через PayPal, попросите друзей или родственников за границей управлять вашим счетом (передать им логин и пароль от аккаунта). А лучше всего передавайте деньги наличными.

Удалите карты с Apple Pay и транзакции в Google Pay

Если к Apple Pay или Google Pay у вас привязаны карты, с которых вы совершали донаты — удалите их. В Apple Pay показывается история всех платежей. Ее можно спрятать в настройках, но эта функция исключительно пользовательская. Как только включите отображение истории обратно — все ваши транзакции появятся снова.

Допустим, вы сделали донат за границей и перевели деньги через Apple Pay. После поехали в Беларусь и при проверке силовик увидел историю ваших платежей.

Чтобы этого не произошло, удалите карту:

Зайдите в приложение Wallet и нажмите на карту, которую хотите удалить

Нажмите на три точки вверху экрана и перейдите в «Данные карты»

Пролистайте в самый низ и нажмите «Удалить карту»

Google Pay позволяет удалить из истории платежей отдельные транзакции. Например, вы донатили какому-то фонду и хотите этот платеж удалить.

Откройте страницу myactivity.google.com

Найдите необходимый вам перевод и выберите «подробные сведения»

Нажмите на значок «Еще» и удалите перевод

Мы рекомендуем удалить карту полностью. Особенно если вы в Беларуси или в ближайшее время туда собираетесь. Вот инструкция как это сделать.

Удалите мобильные приложения иностранных банков

Этот пункт касается приложений иностранных банков, с карт которых вы донатили (или планируете это делать). В каждом приложении отображается история платежей. Наличие его на телефоне может стать карт-бланшем для силовиков. Если вам есть что скрывать, удалите приложения зарубежных банков.