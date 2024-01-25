Более 150 задержанных «за продукты» по всей Беларуси. Силовики атакуют бывших политзаключенных и их близких

С чего все началось

По информации правозащитников, во многих случаях задержания по всей стране были связаны с проектом Ineedhelpby.

Ineedhelpby — инициатива продуктовой помощи уволенным из-за политической позиции и пострадавшим от репрессий. Принцип работы такой: желающий помочь обращается в организацию, там его связывают с семьей, которой нужна помощь. Он может самостоятельно заказать и оплатить продуктовый набор семье пострадавшего, или перевести деньги инициативе, и продукты оплатят там.

Всего за время существования продуктов для пострадавших было куплено на 1 551 400 долларов.

Почему людей стали задерживать?

23 января проект помощи был включен в список «экстремистских формирований» КГБ. В этот же день начались массовые задержания.

Правозащитникам зафиксировали минимум 159 «визитов» силовиков за несколько дней по всей Беларуси. Среди задержанных — жена политзаключенного политика Николая Статкевича Марина Адамович (ее суд арестовал по статье о мелком хулиганстве на 15 суток), 76-летний активист Борис Хамайда, бывший политзаключенный Михаил Жемчужный, активистка новополоцкого «Полимира» Елена Винокур. Приходили с обыском также к матери со-основательницы проекта Dissidentby Марины Косинеровой — обыск у нее длился более 10 часов.

Только в Бресте, по данным правозащитного центра «Вясна» было задержано более 70 человек. Большинство — женщины.

Руководитель фонда BYSOL Андрей Стрижак предположил, что силовики могли получить данные из базы сервиса «Едоставка». По его информации, во время обысков силовики искали у задержанных «следы» помощи от других инициатив.

Участник Объединения родственников политзаключенных и бывших политзаключенных на условиях анонимности рассказал «Зеркалу», что две недели назад силовики получили доступ к чату объединения, и просто могли «пойти по контактам». Доступ к чату был получен после задержания одной из участниц.

Что происходит с задержанными

После обысков и допросов некоторых из задержанных отпускают под подписку о невыезде, однако неизвестно, в каком статусе. Некоторых судят по административным статьям, против некоторых возбуждены уголовные дела. В постановлениях силовиков фигурируют уголовные статьи о финансировании экстремистских формирований и участии в экстремистском формировании .

По информации правозащитников, во время обысков силовики интересовались у задержанных, кто помогает им, оплачивает передачи. У некоторых беларусов искали приложения иностранных банков и требовали объяснений по поводу зарубежных переводов. Интересовались ли силовики и тем, получали ли задержанные помощь от Ineedhelpby.

Как обезопасить себя?

Инициатива Ineedhelpby прокомментировала волну задержаний.

«Заверяем, что с нашей стороны никаких взломов системы и утечек информации не было. Мы следим за ситуацией. В случае появления новых данных будем вас информировать», — написал в инстаграме ее основатель Филипп Гавришев.