Удаляем файлы, форматируем, не забываем про браузер. Как почистить ноутбук перед поездкой в Беларусь

Иллюстрация: Мария Толстова / Медиазона
Если долго не были в Беларуси, вы могли привыкнуть к тому, что ваш ноутбук — личное пространство. Но при въезде в Беларусь вам возможно придется поделить его с пограничниками (выборочные проверки случаются), а если что-то пойдет не так — с милиционерами и КГБ. «Медиазона» вместе с экспертом по цифровой безопасности Николаем Кванталиани рассказывает, как не привезти на своем нотубуке «экстремизм».
Для этого купите внешний жесткий диск в любом магазине бытовой техники. Средняя стоимость — 50 долларов, цена зависит от объема и производителя. Вам нужно выбрать такой, где объем будет больше, чем у жесткого диска вашего компьютера (если вы хотите сохранить все файлы со своего компьютера вместе с системой.
Подключите внешний диск к компьютеру.
После создания резервной копии вы смело можете удалять все (или некоторые) файлы с вашего компьютера. Внешний жесткий диск отнесите другу и ни в коем случае не берите с собой в Беларусь.
На макбуках схема создания резервной копии похожа. Вам понадобится внешний жесткий диск с объемом как минимум в два раза больше чем у вашего макбука. Как сделать резервную копию на «маках», читайте в подробной инструкции от Apple.
Есть несколько способов убрать файлы со своего ноутбука.
Сброс компьютера до заводских настроек возвращает компьютер его к состоянию «как из магазина». Все приложения, установленные на ноутбуке после покупки, корзина, файлы на рабочем столе и загрузки будут удалены. Очистка займет 1-2 часа.
Вариант для тех, у кого стоит нелицензионная версия системы Windows. При переустановке обязательно отформатируйте диск. Это удалит все лишние файлы, в том числе и «сохраненки» с телеграма.
Разобравшись с системным диском С, разбераемся с информацией на остальных дисках — D, E.
Если вы хотите полностью избавиться от информации — отформатируйте диски.
Самый простой способ:
Также вы можете использовать специальные программы для форматирования. Например, Paragon Hard disk manager.
Помните, что даже полное форматирование дисков не исключает возможности восстановления файлов. Поэтому после форматирования «перезапишите» свои диски. Поскидывайте и поудаляйте безопасную информацию на них несколько раз.
Можно скинуть на компьютер «безопасные» файлы, чтобы при осмотре у силовиков он не выглядел подозрительно «стерильным».
Накануне поездки в Беларусь очистите историю браузеров — в ней могут спрятаться ссылки на «экстремистские» ресурсы.
Если хотите сбросить все пароли, то поставьте галочки напротив поля «файлы cookie и другие данные сайтов».
Также вы можете использовать режим «инкогнито»: если откроете вкладку в таком режиме, история того, что вы смотрите в интернете не будет сохраняться вообще.
Перед поездкой в Беларусь лучше выйти из старых аккаунтов и создать новые.
С новых аккаунтов рекомендуем не лайкать ничего «экстремистского» в ютубе, и обязательно почистить историю браузера перед накануне поездки. Если вы хотите ехать со старым аккаунтом, внимательно просмотрите почту и фотографии на облачных дисках.
Если вы собираетесь ехать в Беларусь и переживаете за содержимое соцсетей, то тогда выйдите из старых профилей и создайте новые. Сделайте это заранее, чтобы у аккаунтов была история. Если же вы хотите оставить текущие профили в соцсетях, обязательно просмотрите их содержимое перед поездкой.
Не стоит пытаться скрыть свои данные с помощю шифрования дисков через Bitlocker или другой программы. Если что-то пойдет не так в Беларуси, силовики вынудят выдать пароль от диска и получат доступ ко всему, что вы хотели сохранить.