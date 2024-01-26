Удаляем файлы, форматируем, не забываем про браузер. Как почистить ноутбук перед поездкой в Беларусь

Создайте копию всего, что у вас есть на компьютере

Для этого купите внешний жесткий диск в любом магазине бытовой техники. Средняя стоимость — 50 долларов, цена зависит от объема и производителя. Вам нужно выбрать такой, где объем будет больше, чем у жесткого диска вашего компьютера (если вы хотите сохранить все файлы со своего компьютера вместе с системой.

Подключите внешний диск к компьютеру.

Если у вас система Windows:

нажмите «Пуск-Настройки»,

выберите «Обновление и безопасность»,

затем — «Служба архивации»,

добавьте ваш внешний жесткий диск,

выберите, как часто будут создаваться копии ваших данных и как долго храниться.

После создания резервной копии вы смело можете удалять все (или некоторые) файлы с вашего компьютера. Внешний жесткий диск отнесите другу и ни в коем случае не берите с собой в Беларусь.

На макбуках схема создания резервной копии похожа. Вам понадобится внешний жесткий диск с объемом как минимум в два раза больше чем у вашего макбука. Как сделать резервную копию на «маках», читайте в подробной инструкции от Apple.

Переустановите систему и отформатируйте диски, чтобы на них точно ничего не осталось

Есть несколько способов убрать файлы со своего ноутбука.

Сброс компьютера до заводских настроек.

Сброс компьютера до заводских настроек возвращает компьютер его к состоянию «как из магазина». Все приложения, установленные на ноутбуке после покупки, корзина, файлы на рабочем столе и загрузки будут удалены. Очистка займет 1-2 часа.

Как сбросить настройки:

зайдите в Центр обновления Windows в Настройках,

нажмите на кнопку «Восстановление»,

в разделе «Вернуть компьютер в исходное состояние» нажмите кнопку «Начать-удалить все»,

далее выберите «Изменить параметры»,

включите тумблер стирания данных,

подтвердите действия и нажмите кнопку «Сброс».

Переустановка системы Windows

Вариант для тех, у кого стоит нелицензионная версия системы Windows. При переустановке обязательно отформатируйте диск. Это удалит все лишние файлы, в том числе и «сохраненки» с телеграма.

Форматирование дисков

Разобравшись с системным диском С, разбераемся с информацией на остальных дисках — D, E.

Если вы хотите полностью избавиться от информации — отформатируйте диски.

Самый простой способ:

нажать правой кнопкой мыши на диск,

выбрать «Форматировать»,

убрать галочку с «Быстрое форматирование».

Также вы можете использовать специальные программы для форматирования. Например, Paragon Hard disk manager.

Помните, что даже полное форматирование дисков не исключает возможности восстановления файлов. Поэтому после форматирования «перезапишите» свои диски. Поскидывайте и поудаляйте безопасную информацию на них несколько раз.

Можно скинуть на компьютер «безопасные» файлы, чтобы при осмотре у силовиков он не выглядел подозрительно «стерильным».

Как сбросить настройки на макбуке:

Очистите историю браузера

Накануне поездки в Беларусь очистите историю браузеров — в ней могут спрятаться ссылки на «экстремистские» ресурсы.

Если вы пользуетесь Google Chrome:

нажмите на три точки в правом углу,

выберите «История-очистить историю»,

отметьте, что именно вы хотите удалить

если всю историю браузера — поставьте соответствующие галочки.

Если хотите сбросить все пароли, то поставьте галочки напротив поля «файлы cookie и другие данные сайтов».

Также вы можете использовать режим «инкогнито»: если откроете вкладку в таком режиме, история того, что вы смотрите в интернете не будет сохраняться вообще.

Если вы пользуетесь Safari:

нажмите на вкладку «История» сверху,

долистайте до «Очистить историю»,

выберите период, за который хотите удалить данные и подтвердите действия.

Создайте новый аккаунт Google/Apple id

Перед поездкой в Беларусь лучше выйти из старых аккаунтов и создать новые.

С новых аккаунтов рекомендуем не лайкать ничего «экстремистского» в ютубе, и обязательно почистить историю браузера перед накануне поездки. Если вы хотите ехать со старым аккаунтом, внимательно просмотрите почту и фотографии на облачных дисках.

Семь раз проверь, один раз удали. Где могут спрятаться ваши фото с протестов, когда вы думаете, что все удалили

Создайте новые аккаунты в Telegram \ Instagram

Если вы собираетесь ехать в Беларусь и переживаете за содержимое соцсетей, то тогда выйдите из старых профилей и создайте новые. Сделайте это заранее, чтобы у аккаунтов была история. Если же вы хотите оставить текущие профили в соцсетях, обязательно просмотрите их содержимое перед поездкой.

Подписка на «экстремистов». Что необходимо знать беларусам в Беларуси (и тем, кто собирается пересекать границу)

Уберите шифрование с дисков

Не стоит пытаться скрыть свои данные с помощю шифрования дисков через Bitlocker или другой программы. Если что-то пойдет не так в Беларуси, силовики вынудят выдать пароль от диска и получат доступ ко всему, что вы хотели сохранить.

Как убрать шифрование диска: