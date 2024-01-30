Фото, которые нельзя сохранить, и самоудаляющиеся сообщения. Пять «партизанских» функций телеграма

Иллюстрация: Мария Толстова / Медиазона
В телеграме теперь можно отправлять фото и видео, которые невозможно сохранить и даже заскринить, а также голосовые сообщения, которые самоудалятся после прослушивания. «Медиазона» рассказывает о пяти функциях телеграма, чтобы пересылать политические мемы или новости о войне было менее рискованно.
В последних обновлениях в телеграме появилась возможность отправлять самоудаляющиеся фото и видео. Работает эта функция только со смартфонов.
Как только собеседник откроет ваше фото — оно удалится спустя заданное время. Сохранить фото или сделать его скриншот — невозможно.
Самоудаляющиеся голосовые сообщения в отличие от фото и видео вы можете отправить как с мобильной, так и с компьютерной версии мессенджера.
Как только человек прослушает ваше сообщение, оно удалится в диалоге. Сохранить и переслать это сообщение нельзя.
Самоудаляющиеся сообщения доступны только в секретных чатах. Если вы планируете обсуждать донаты, войну в Украине или участкового, обязательно пользуйтесь секретными чатами.
Ими можно пользоваться только с телефона, а данные из них невозможно экспортировать. Плюс, сообщения из этого чата нельзя переслать и в нем нельзя сделать скриншоты.
В окошке, где нужно набирать сообщение, с правой стороны есть таймер — выберите время, спустя которое удалятся сообщения.
Также можно настроить автоудаление сообщений для всех чатов. То есть все ваши сообщения будут удаляться через день, неделю или месяц — этот срок можно выбрать. Для этого зайдите в настройки, перейдите в «Конфиденциальность и безопасность» и настройте таймер автоудаления.
Функция, которую нужно отключить как только вы завели профиль в телеграме. Дело в том, что телеграм по умолчанию синхронизирует ваш аккаунт с телефонной книжкой.
При задержании силовики могут посмотреть список ваших контактов и тех, с кем вы чаще всего общаетесь.
Первая рекомендация, чтобы сделать аккаунт анонимным — скрыть номер и убрать имя пользователя, тогда ваш контакт не смогут никому передать.
Теперь никто не будет видеть ваш номер телефона и имя пользователя. Найти ваш номер в телеграм сможет только тот, кого сначала вы добавите в свои контакты. Эти настройки нужны, чтобы никто не смог передать ваш контакт в телеграме другим людям.