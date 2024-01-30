Фото, которые нельзя сохранить, и самоудаляющиеся сообщения. Пять «партизанских» функций телеграма

Самоудаляющиеся фото и видео

В последних обновлениях в телеграме появилась возможность отправлять самоудаляющиеся фото и видео. Работает эта функция только со смартфонов.

Как отправить самоудаляющиеся файлы:

нажмите на скрепку и выберите фото или видео, которое хотите отправить,

в поле подписи справа нажмите на единицу,

выберите время, спустя которое фото удалится после открытия (3, 10 или 30 секунд).

Как только собеседник откроет ваше фото — оно удалится спустя заданное время. Сохранить фото или сделать его скриншот — невозможно.

Самоудаляющиеся голосовые сообщения

Самоудаляющиеся голосовые сообщения в отличие от фото и видео вы можете отправить как с мобильной, так и с компьютерной версии мессенджера.

Как отправить:

нажмите на микрофон в правом углу и потяните указатель вверх,

нажмите на кружок с цифрой 1.

Как только человек прослушает ваше сообщение, оно удалится в диалоге. Сохранить и переслать это сообщение нельзя.

Самоудаляющиеся сообщения

Самоудаляющиеся сообщения доступны только в секретных чатах. Если вы планируете обсуждать донаты, войну в Украине или участкового, обязательно пользуйтесь секретными чатами.

Ими можно пользоваться только с телефона, а данные из них невозможно экспортировать. Плюс, сообщения из этого чата нельзя переслать и в нем нельзя сделать скриншоты.

Как начать секретный чат:

выберите собеседника и нажмите на его профиль,

затем кнопку «еще»

и «начать секретный чат».

В окошке, где нужно набирать сообщение, с правой стороны есть таймер — выберите время, спустя которое удалятся сообщения.

Также можно настроить автоудаление сообщений для всех чатов. То есть все ваши сообщения будут удаляться через день, неделю или месяц — этот срок можно выбрать. Для этого зайдите в настройки, перейдите в «Конфиденциальность и безопасность» и настройте таймер автоудаления.

Синхронизация контактов

Функция, которую нужно отключить как только вы завели профиль в телеграме. Дело в том, что телеграм по умолчанию синхронизирует ваш аккаунт с телефонной книжкой.

При задержании силовики могут посмотреть список ваших контактов и тех, с кем вы чаще всего общаетесь.

Убираем синхронизацию:

зайдите в настройки,

перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность»,

пролистайте вниз до «Настройки данных»,

нажмите «Удалить синхронизированные контакты»,

уберите ползунки с полей «Синхронизировать контакты» и «Предлагать частые контакты».

Скрытие номера и имя пользователя

Первая рекомендация, чтобы сделать аккаунт анонимным — скрыть номер и убрать имя пользователя, тогда ваш контакт не смогут никому передать.

Убираем имя:

зайдите в «Настройки»,

нажмите «Редактировать» в верхнем правом углу,

удалите имя пользователя (то, что с «собачкой»),

сохраните изменения.

Прячем номер телефона:

зайдите в Настройки, оттуда — «Конфиденциальность и безопасность».

перейдите в «Номер телефона»,

в поле «Кто может видеть мой номер телефона» укажите «Никто»,

в поле «Кто может найти меня по номеру» укажите «Мои контакты».

перейдите в «Исключения» и удалите оттуда все контакты.

Теперь никто не будет видеть ваш номер телефона и имя пользователя. Найти ваш номер в телеграм сможет только тот, кого сначала вы добавите в свои контакты. Эти настройки нужны, чтобы никто не смог передать ваш контакт в телеграме другим людям.