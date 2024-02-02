Закрываем профиль, удаляем лайки, прячем друзей. Делаем аккаунты менее заметными для силовиков

Скрываем друзей и подписки в фейсбуке, убираем лайки

Вот что нужно сделать, чтобы скрыть друзей в фейсбуке с компьютера:

нажмите на свое фото в правом верхнем углу страницы, зайдите в «Настройки и конфиденциальность» — «Настройки»;

слева выберите пункт «Проверка конфиденциальности»;

в разделе «Кто может видеть ваши публикации» нажмите «Продолжить», пролистайте до пункта «Друзья и подписки» и выберите тех, кто может видеть список ваших друзей и подписок. Например, только вы. После этого список ваших друзей, подписок и понравившихся страниц исчезнет из публичного доступа.

В мобильной версии, чтобы найти необходимые настройки, нажмите на ваше фото внизу справа, затем — на шестеренку в правом верхнем углу. Вы попали в «Настройки и конфиденциальность». Далее выберите «Проверка конфиденциальности» и выполните последний пункт из инструкции для версии с компьютера (она выше).

Не забудьте также просмотреть историю лайков и комментариев. Для этого в тех же настройках («Настройки и конфиденциальность») промотайте вниз и найдите «Журнал действий — история действий». В фильтрах выберите «Ваши действия на Facebook» — «Комментарии и реакции». Здесь можно посмотреть все ваши лайки и комментарии и забрать обратно ненужное и «экстремистское».

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Закрываем профиль в инстаграме и чистим подписки

В инстаграме скрыть подписки от друзей нельзя. Поэтому есть два способа себя обезопасить. Вы можете вручную отписаться от «экстремистских» друзей и ресурсов либо закрыть профиль. Как это сделать:

откройте настройки в своем профиле (для этого нажмите на свое фото снизу справа, затем — три полоски справа вверху);

зайдите в «Конфиденциальность аккаунта»;

нажмите на кнопку «Закрытый аккаунт».

Не забудьте почистить лайки и комментарии. Для этого снова нажмите на три полоски в профиле, выберите там «Ваши действия» и уберите комментарии и лайки. После этого обязательно перейдите в раздел «Недавно удаленные» (он находится в разделе «Ваши действия») и очистите его.

Если вы хотите оставить аккаунт открытым, но делиться контентом только с определенными людьми, настройте функцию «Близкие друзья». Чтобы создать такой список, снова нажмите в своем профиле три полоски и выбирете «Близкие друзья», а затем добавьте туда людей, которым доверяете.

Но учтите, что наличие у вас списка «Близких друзей» не означает, что теперь вы автоматически будете публиковать свой контент только для них. Чтобы опубликовать сторис, пост или рилс для «Близких», а не для всех подписчиков, нужно выбрать этот список перед публикацией.

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Закрываем страницу во «Вконтакте»

Во «Вконтакте», как и в инстаграме, нельзя скрыть свои подписки, но можно посмотреть все лайки и недавние комментарии. Вот алгоритм действий для мобильного приложения, чтобы найти ваши лайки:

открыть вкладку «Сервисы»;

нажать на значок меню (три горизонтальные полоски);

перейти во вкладку «Закладки»;

нажать на «Реакции». Там отобразятся все ваши лайки, оставленные «ВК»: на записях, комментариях и так далее. Внимательно просмотрите их и заберите лайки с «экстремистского» контента.

С компьютера лайки можно посмотреть в разделе «Новости» — «Реакции».

Посмотреть все ваши комментарии во «Вконтакте» невозможно. Можно увидеть только совсем недавние. С компьютера вы найдете их в разделе «Новости» — «Уведомления». В мобильном приложении на главной странице нужно нажать на колокольчик в верхнем правом углу и затем перейти к комментариям.

Еще во «Вконтакте» можно сделать страницу закрытой. Чтобы сделать это в приложении, выполните эти действия:

зайдите в настройки, нажав на свою фотографию в верхнем левом углу экрана (рядом с надписью «Главная»), затем — на три точки сверху справа;

зайдите во вкладку «Приватность», пролистайте до пункта «Закрытый профиль» и нажмите на кнопку;

с компьютера нажмите на свое фото, перейдите в настройки и найдите пункт «Тип профиля».

Если вы хотите удалить страницу во «Вконтакте», то вам снова надо нажать на свое фото (вверху слева или справа, в зависимости с какого устройства вы сидите — с телефона или с компьютера). Далее в обоих случаях действия одинаковы: нажимаете на «Управление VK ID» — «Безопасность и вход» — самый последний пункт «Удаление аккаунта VK ID».

Скрываем подписки в тиктоке

В тиктоке по умолчанию видны ваши подписки. Для того, чтобы скрыть их, зайдите в свой профиль (внизу справа) и нажмите на три полоски в верхнем правом углу. Далее перейдите в «Настройки и конфиденциальность», нажмите «Конфиденциальность», пролистайте до раздела «Подписки» и выберите «Только я». После этого ваши подписки будут видны только вам.

С лайками — аналогично. По умолчанию в настройках тиктока понравившиеся видео можете видеть только вы, но на всякий случай перепроверьте.