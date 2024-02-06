«Беременная знает, что ребенок умрет, но должна рожать». Кто помогает беларускам в Польше, где почти нереально сделать аборт

Чат с подругой-спасательницей. «Мартинка»

Украинка Настя Подорожная живет в Польше почти 10 лет. В чужой стране она пережила попытку изнасилования и обратилась в полицию: «Я знаю, сколько это стоит — силы, ресурса. Взять и пять раз пересказать, где тебя трогал дядя. Мне понятно, почему люди не готовы об этом говорить».

Личный опыт и начало полномасштабной войны в Украине подтолкнули активистку к созданию «Мартинки» — организации, которая помогает беженкам, оказавшимся в трудной ситуации. В том числе тем, кто пережил домашнее насилие и изнасилование.

Обратиться в организацию можно с помощью телеграм-бота, который в приветственном сообщении представляется «подругой-спасательницей». «Мартинка» предлагает беженкам моральную поддержку, бесплатную юридическую, психологическую и медицинскую помощь, рассказывает о правилах безопасности.

В команде работает 8 человек, их координирует Подорожная. Со дня запуска активистки обработали более 15 тысяч запросов от беженок, нуждающихся в помощи. В Кракове «Мартинка» открыла шелтер для беженок, переживших насилие.

Последние полгода «Мартинка» получает около 100 запросов в месяц. Чаще всего женщины обращаются за психологической помощью, на втором месте — репродуктивная поддержка. Проект консультирует по вопросам экстренной контрацепции и аборта, дает инструкции о том, как записаться к гинекологу.

Аборты разрешены лишь в двух случаях. Но это работает не всегда

Если живущая в Польше женщина подозревает, что забеременела, но не хочет рожать, ей нужно получить рецепт на препарат экстренной контрацепции. Без него купить таблетки не получится. Но в Польше доктор может отказать в рецепте, например, по религиозным соображениям.

Сделать аборт — как медикаментозный, так и все виды хирургического — можно лишь в двух случаях: если беременность угрожает жизни матери или если она наступила после преступления — инцеста, педофилии или изнасилования.

До конца 2020 года беременность можно было прервать по еще одной причине: если есть угроза жизни и здоровью ребенка. Но Конституционный суд признал, что аборт на основании «серьёзного и необратимого порока плода или неизлечимого заболевания, угрожающего жизни плода», противоречит Конституции.

«Фактически к чему это привело? К тому, что беременные, которые знают, что их ребенок умрет при родах или умрет в течение первых лет жизни, должны были рожать этих детей. И должны до сих пор», — говорит Подорожная.

Несмотря на то, что аборт по закону разрешен, если жизни женщины угрожает опасность или если она пережила изнасилование, ей все равно могут отказать в прерывании беременности.

«В реальности врач может отказать в любой медицинской процедуре, если она не соответствует его соображениям совести. Ссылаясь на религиозные соображения, можно не сделать аборт изнасилованной беженке или польке. Можно не делать аборт, если беременность угрожает жизни женщины», — рассказывает Подорожная.

В декабре 2020 года в городе Водзислав-Сленски погибла 34-летняя Юстына. Девушка была на пятом месяце беременности, когда ее ребенок умер в утробе. Врачи решили вызвать естественные роды. В больнице девушка умерла от инфекции. Ее муж подал заявление в прокуратуру, но спустя год ведомство прекратило расследование. В 2022 году украинка Марина Яворская на седьмом месяце беременности узнала, что ее ребенок развивается без черепа. Это означает, что он умер бы при родах. На 33 неделе ей прервали беременность, вызвав искусственные роды — ребенок Марины родился мертвым.

Украинки и беларуски, пережившие насилие. Кто обращается

«Мартинка» помогает беженкам-эмигрантакам, в том числе беларускам, и не помогает полькам, потому что для них есть другие инициативы, например, Aborcyjny Dream Team.

«Люди бежали из Беларуси по политическим причинам. В семье было домашнее насилие. Мы помогали этой женщине с детьми от него убегать. Она очень боялась идти в полицию или обращаться в социальные службы за помощью, потому что боялась, что его депортируют. Она не хотела для него такой судьбы», — говорит Настя Подорожная.

«Мне всегда горько это слышать. Тебя и твоих детей обижает муж, а ты должна решать, депортируют ли его в Беларусь. Это отвратительно. Мне очень жаль, что так происходит. То, что мужчина не поддерживают режим Лукашенко, не обязательно означает, что он в целом хороший человек».

Однажды беларуска, которая уже обращалась в «Мартинку», привела свою подругу-украинку, пережившую сексуальное насилие. Сначала активистки повели ее в полицию, потом к гинекологу, которая отказалась выписать рецепт на экстренную контрацепцию по религиозным соображениям.

В такой ситуации передавать свою таблетку другой женщине нельзя, так как это незаконно: «[Хотя] ВОЗ говорит, что к этим препаратам обязательно должен быть легкий доступ», — говорит Подорожная.

Женщины, пережившие сексуальное насилие во время российской оккупации, ни разу не обращались в «Мартинку» за консультацией по аборту, говорит активистка: «Это давление окружения. Если это люди в деревнях, то там другие обстоятельства, другое отношение к насилию. Это глубочайшая травма, неготовность говорить», — объясняет активистка.

«Бывало, что просили психологическую помощь, гуманитарную помощь. Последний раз мы общались с женщиной, матерью пятерых детей, которая на юге Украины пережила неоднократное насилие со стороны оккупантов».

Другую украинку пытался изнасиловать хозяин хостела, в котором она жила с семьей. Девушка боялась обратиться в полицию, так как она и ее родные могли лишиться жилья.

С просьбами о помощи об абортах часто обращаются женщины, у которых уже есть дети, или которые не хотят ребенка или опасаются, что не справятся финансово.

«Про экономические причины люди говорят спокойно. Про то, что потеряли дом, потеряли работу. Особенно в начале полномасштабного вторжения были драматичные истории: до войны эта беременность была еще желательной, а потом скопились разрушения, потери близких, потеря будущего. И ты понимаешь, что сейчас родить ребенка — приговор тебе и ребенку», — рассказывает Подорожная.

«Мартинка» не ведет статистики обратившихся и не задает вопросы о причинах аборта. Активисты узнают подробности только если женщина сама хочет выговориться.

«Мы понимаем, что могли быть ситуации, когда человек пережил насилие, сделал аборт, и мы об этом не узнали. В этом часть нашей работы. Люди нам доверяют, потому что мы не расспрашиваем. Мы предоставляем помощь, на которую все имеют право».

Проект помогает и женщинам, которые пережили насилие и решили рожать: «Мы с уважением относимся к обоим сценариям», — говорит активистка.

Не заказывай таблетку на подругу

В Уголовном кодексе Польши есть статья, которая предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы за помощь в прерывании беременности. Такой же срок по этой статье грозит тому, кто, с согласия женщины, сделал ей аборт.

Людей, которые как-либо помогают с абортом, приговаривают к реальным срокам: например, в 2021 году 6 месяцев заключения получил мужчина, который заказал своей партнерке таблетки для прерывания беременности. В 2018 году к лишению свободы с отсрочкой исполнения наказания приговорили родителей, заказавших таблетки для своих несовершеннолетних дочерей. Активистку Aborcyjny Dream Team Юстыну Выджинскую в 2023 году приговорили к 8 месяцам исправительных работ за то, что она отправила таблетки для медикаментозного аборта жертве домашнего насилия. К гинекологине из Щецина Марии Кубиса пришли с проверкой из антикоррупционного бюро. У нее изъяли личные дела всех пациенток, мобильный телефон и ноутбук. Ей предъявлено обвинение в шести эпизодах противозаконных прерываний беременности.

«Мартинка» не выдает женщинам препараты экстренной контрацепции и для медикаментозного аборта. Со вторым могут помочь две другие организации: Women on web и Women help women, которые работают как сервисы телемедицины. На сайте можно заполнить анкету из 35 вопросов, которую после читает врач. Если у женщины нет возможности оплатить таблетки (€70-90 евро оформляются как донат организации), их отправляют почтой бесплатно.

В Польше препараты экстренной контрацепции стоят не больше 200 злотых, если удалось получить на них рецепт.

«Задача "Мартинки" — рассказать про эти организации, ответить на вопросы, помочь заполнить анкету и проконсультировать по поводу законодательства. В Польше не наказывают саму женщину, которая сделала аборт, а могут наказать любого, кто помог. Поэтому мы подсказываем, что не надо заказывать [таблетки] на подругу. Если живешь в отеле для беженцев, то заказывай на почту», — говорит Настя.

Делать аборт за границей обычно едут либо на поздних сроках беременности, либо те, кто пережил насилие и их может травмировать вид крови. Таким женщинам важно, чтобы это был хирургический аборт с анестезией, чтобы они проснулись и процедура была завершена. Им помогает организация «Аборт без границ». Процедура, по словам Подорожной, вместе с проживанием и билетами стоит до €1 000.

«Если у тебя совсем нет денег, то полностью помогают финансово. Покупают тебе билет на автобус. Ты едешь в Голландию, Бельгию, Великобританию. Оплачивают отель, обычно на два дня. Ночуешь, утром идешь на процедуру, которая длится несколько часов. В тот же день можно ехать домой», — говорит активистка.

«Я была свидетелем созвона, когда беженка из деревенской местности Украины услышала эту цену и взялась за голову. А потом ей сразу сказали: "Ну, вы не переживайте, мы вам заплатим". Она расплакалась».

Врачи (не) союзники

По словам Насти Подорожной, в ситуации с абортами врачи часто «не являются союзниками».

«Не хочешь выписать контрацепцию, подскажи, где можно ее получить. Подскажи, что есть активисты, врачи, которые выписывают по интернету. Ужасная история, когда женщине отказали в аборте после изнасилования. Вы боитесь это делать, потому что боитесь полицейского преследования? Подскажите, в какой больнице это делают», — говорит активистка.

Она рассказывает, как однажды повела беларуску к гинекологу и во время приема помогала ей с переводом. По ряду причин девушка решила не заявлять в полицию об изнасиловании и хотела получить только гинекологическую помощь — обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем.

На приеме в частной клинике докторка с большим количеством хороших отзывов начала стыдить пациентку за то, что та не обращается в полицию.

«Она сразу сказала, что испытывает страх, когда узнала об этом преступлении, и теперь у нее моральная дилемма: стоит ли об этом сообщить в полицию? Доктор сказала: "Или я сейчас тебе помогаю и вызываю полицию, или я не вызываю полицию, ты выходишь из кабинета, а я делаю вид, что этого визита не было", — пересказывает разговор активистка. — Рядом со мной сидел совершеннолетний, но все еще ребенок, у которого текли слезы по щекам, и я должна была переводить эти фразы гинеколога».

«Мартинка» собирает информацию о врачах, к которым можно обратиться за помощью.

«В Кракове есть гинекологиня, которая при насилии очень деликатно обследует. У врача Ярослава Гурницкого на сайте стоит такая форма, что ты оставляешь свой номер pesel и имя, платишь символические деньги и он в течение суток выписывает рецепт на экстренную контрацепцию».

Новая власть

В конце января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности провести реформы законодательства об абортах. Его партия «Гражданская коалиция» подготовила законопроект, который разрешает аборты на сроках до 12 недель.

Туск признает, что в коалиции, которая пришла к власти осенью на смену партии «Право и справедливость», есть разные взгляды насчет абортов. Он считает маловероятным, что голосование по законопроекту пройдет раньше апреля.

Кроме того, еще один законопроект, если его одобрит парламент и подпишет президент, разрешит жительницам Польши в возрасте от 15 лет покупать препараты экстренной контрацепции без рецепта.

«Знаю, что не будет хуже. Будет ли лучше — рано еще судить», — говорит Подорожная.