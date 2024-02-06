Убрать классы, удалить комментарии. Помогаем родителям почистить их профиль в «Одноклассниках»

Иллюстрация: Мария Толстова / Медиазона
В Беларуси продолжают арестовывать и штрафовать людей за классы и комментарии в «Одноклассниках». «Медиазона» составила подробную инструкцию о том, как убрать «экстремистские» следы и опасные «классы».
В «Одноклассниках» все оставленные комментарии лежат во вкладке «Обсуждения». Чтобы перейти туда, нажмите на значок в верхней панели браузера.
Аналогичным способом вы можете удалить комментарии к публикациям друзей. В мобильном приложении алгоритм действий точно такой же. Единственное, вместо крестика вам нужно будет нажать на свой комментарий и нажать «удалить».
Также обратите внимание на подписки. Они находятся во вкладке «Группы» с левой стороны. Зайдите в них и выйдите из «экстремистских сообществ». Для этого нужно зайти в необходимую группу, нажать на значок «В группе» и далее — «Выйти».
Все ваши поставленные классы хранятся в соответствующей вкладке. Для этого вам нужно перейти в свой профиль (нажав на имя пользователя). После этого:
В мобильной версии вам нужно будет также открыть свой профиль, перейти к ленте и нажать на вкладку «Все события». Там отобразится вся ваша активность, в том числе и записи, которым вы поставили классы.
Обязательно проведите ревизию своих фотографий в Одноклассниках. Возможно, в архивах лежат ваши старые фотографии с «Дня волі» или где-то промелькнул логотип TUT.by. Все это силовики могут посчитать одиночным пикетом.
Чтобы удалить фотографии, перейдите во вкладку «Фото» и откройте необходимый альбом. Далее откройте фотографию, которую хотите удалить, нажмите на три точки под ней и удалите ее. В мобильном приложении три точки находятся в правом верхнем углу фотографии. Не забудьте проверить и очистить папу с удаленными фото.
Еще один способ обезопасить страницу — скрыть ее от лишних глаз и сделать закрытой.
Также здесь вы можете установить и другие настройки приватности. Например, запретить отмечать вас на фото, скрыть фотографии и т.д.
Более радикальный способ — удалить профиль. Крайне рекомендуем это сделать: «Одноклассники» как и во «Вконтакте» — одни из самых небезопасных социальных сетей.
Чтобы удалить свой профиль с компьютера просто перейдите по этой ссылке и внизу нажмите «Отказаться от услуг». После укажите причину, по которой удаляете профиль, введите пароль от страницы и подтвердите удаление.
В мобильной версии вам необходимо перейти в настройки, пролистать в самый низ и нажать на кнопку «удалить профиль».