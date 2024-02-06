Убрать классы, удалить комментарии. Помогаем родителям почистить их профиль в «Одноклассниках»

Чистим комментарии

В «Одноклассниках» все оставленные комментарии лежат во вкладке «Обсуждения». Чтобы перейти туда, нажмите на значок в верхней панели браузера.

Вам откроется окошко и слева вверху будут вкладки «Все», «Участвовал», «Мои», «Друзья», «Группы». Нажмите на вкладку, где вы оставляли комментарий.

Среди комментариев найдите свой.

Наведите курсор на комментарий и нажмите крестик справа. После этого ваш комментарий к публикации удалится.

Аналогичным способом вы можете удалить комментарии к публикациям друзей. В мобильном приложении алгоритм действий точно такой же. Единственное, вместо крестика вам нужно будет нажать на свой комментарий и нажать «удалить».

Также обратите внимание на подписки. Они находятся во вкладке «Группы» с левой стороны. Зайдите в них и выйдите из «экстремистских сообществ». Для этого нужно зайти в необходимую группу, нажать на значок «В группе» и далее — «Выйти».

Убираем классы с публикаций

Все ваши поставленные классы хранятся в соответствующей вкладке. Для этого вам нужно перейти в свой профиль (нажав на имя пользователя). После этого:

Пролистайте вниз до панели с разными вкладками («Всё», «Увлечения», «Мои события»).

Выберите вкладку «Классы».

Уберите классы с потенциально опасных страниц — новостных СМИ, признанных «экстремистскими», а также проукраинских пабликов.

Обновите страницу. Все, ваши отметки удалились.

В мобильной версии вам нужно будет также открыть свой профиль, перейти к ленте и нажать на вкладку «Все события». Там отобразится вся ваша активность, в том числе и записи, которым вы поставили классы.

Удаляем фотографии

Обязательно проведите ревизию своих фотографий в Одноклассниках. Возможно, в архивах лежат ваши старые фотографии с «Дня волі» или где-то промелькнул логотип TUT.by. Все это силовики могут посчитать одиночным пикетом.

Чтобы удалить фотографии, перейдите во вкладку «Фото» и откройте необходимый альбом. Далее откройте фотографию, которую хотите удалить, нажмите на три точки под ней и удалите ее. В мобильном приложении три точки находятся в правом верхнем углу фотографии. Не забудьте проверить и очистить папу с удаленными фото.

Делаем страницу приватной или удаляем ее

Еще один способ обезопасить страницу — скрыть ее от лишних глаз и сделать закрытой.

Нажмите в верхнем правом углу на миниатюру вашей фотографии и выберите «Изменить настройки».

Перейдите во вкладку «Публичность».

В разделе «Кто может видеть мою ленту» укажите «Только друзья». После этого вашу страницу смогут видеть только они.

Также здесь вы можете установить и другие настройки приватности. Например, запретить отмечать вас на фото, скрыть фотографии и т.д.

Более радикальный способ — удалить профиль. Крайне рекомендуем это сделать: «Одноклассники» как и во «Вконтакте» — одни из самых небезопасных социальных сетей.

Чтобы удалить свой профиль с компьютера просто перейдите по этой ссылке и внизу нажмите «Отказаться от услуг». После укажите причину, по которой удаляете профиль, введите пароль от страницы и подтвердите удаление.

В мобильной версии вам необходимо перейти в настройки, пролистать в самый низ и нажать на кнопку «удалить профиль».