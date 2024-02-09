Как найти и удалить свои старые комментарии в Instagram, Telegram, YouTube, TikTok и «Вконтакте». Инструкция «Медиазоны»
Ганна Камлач
Как найти и удалить свои старые комментарии в Instagram, Telegram, YouTube, TikTok и «Вконтакте». Инструкция «Медиазоны»
Ганна Камлач
9 февраля 2024, 16:42
БезопасностьТексты

Иллюстрация: Мария Толстова / Медиазона

 
 
 
 
 

«Оскорбление милиционера», «призывы к забастовкам» или «дискредитация Беларуси» — кто знает, что могут найти в ваших старых комментариях? «Медиазона» подготовила инструкцию по их удалению в разных соцсетях — от Instagram до Youtube.

Радикальный способ убрать свои комментарии — удалить страницы в соцсетях. Он сработает для Instagram, TikTok, YouTube и «Одноклассников» — комментарии удаленных аккаунтов в этих соцсетях не отображаются. Это верно и для Facebook, но есть нюанс — удаление профиля занимает время, в течение которого комментарии могут оставаться видимыми, рассказывают эксперты CyberBeaver.

Если удаление страниц вам не подходит, читайте инструкции ниже.

Instagram

Зайдите во вкладку своего профиля: в мобильной версии она находится справа внизу — нажмите на миниатюру своего фото.

  • Нажмите на иконку с тремя черточками (бургер-меню) в верхнем правом углу экрана (для мобильного приложения) или в левом нижнем, если используете десктоп-версию.
  • Затем выберите «Ваши действия».
  • Нажмите «Комментарии».

Откроются все ваши комментарии за время существования аккаунта, выбирайте и удаляйте. Также вы сможете проверить, нет ли комментариев под постами «экстремистов» — не забудьте просмотреть даже давние посты ( до 2020 года)

TikTok

  • Выберите иконку «Профиль» в правом нижнем углу экрана.
  • Нажмите на бургер-меню в правом верхнем углу.
  • Затем — «Настройки и конфиденциальность».
  • Выберите раздел «Центр активности».
  • Дальше — «История комментариев».
  • Выберите видео, нажмите на ваш комментарий и выберите функцию «Удалить».

Youtube

На компьютере

  • В верхнем левом углу нажимаем на иконку с 3 черточками
  • Находим в выпавшем списке во вкладку «История».
  • Теперь справа вы найдете серую кнопку «Комментарии», она — четвертая сверху.
  • Вас перебросит на страницу с комментариями: верху будет указан текст комментария, ниже — ссылка на видео, под которым вы его оставили. Перейдя по ссылке, вы увидите свой комментарий в самом верху.
  • Наведите на него курсор, нажмите на три точки и выберите «Удалить».

На телефоне

  • В приложении выберите раздел «Вы».
  • Нажмите на шестеренку в правом верхнем углу экрана.
  • Переходите к «Управлять всей историей».
  • Выберите вкладку «Взаимодействия».
  • После — «Комментарии и ответы».
  • Нажмите на крестик справа от видео, под которым вы оставили комментарий, и он удалится.

Facebook

Чтобы удалить ненужные комментарии в фейсбуке, войдите в свою учетную запись с компьютера.

  • Нажмите на аватарку в правом верхнем углу экрана.
  • В раскрывающемся списке выберите «Настройки и конфиденциальность»,
  • После — «Журнал действий».
  • Перейдите к разделу «Комментарии» — их можно удалить одним действием, выбрав галочку напротив слова «Все».

    • Если вы хотите почистить отдельные комментарии, поставьте напротив них галочки слева, а затем нажмите кнопку «Удалить» в правом верхнем углу экрана.

Под «Комментариями» есть раздел «Публикации и комментарии в группах» — заглянте и туда, чтобы проверить, все ли чисто.

Одноклассники

  • Зайдите во вкладку «Обсуждения» — на панели слева появятся пять разделов обсуждений, в которых участвовали.
  • Выберите «Все» и по очереди открывайте публикации.
  • По центру экрана вы увидите список комментариев под постами — наведите курсор на свой комментарий, нажмите крестик и подтвердите удаление.
  • После этого нажмите крестик и на публикации слева, чтобы она исчезла из раздела «Обсуждения».

Вконтакте

— Само по себе использование ВКонтакте небезопасно, так как сервис является российским продуктом, попадающим под юрисдикцию РФ и сотрудничающим, в том числе, с силовыми ведомствами Беларуси. Мы бы не рекомендовали иметь там аккаунт, — считают эксперты из CyberBeaver.

«Вконтакте» отображает комментарии удаленных аккаунтов. Если силовики найдут в таком комментарии повод для уголовного дела, они могут направить в Россию запрос на получение информации об IP-адресе комментатора и вычислить его.

  • Если вы писали мало комментариев, их будет удобно просмотреть через раздел «Новости».
  • После нажатия кнопки «Комментарии» появятся посты с вашими комментариями под ними. Наведите курсор на нужный комментарий и нажмите крестик.

Если комментариев много, и в какой-то момент они перестают прогружаться, пригодится другой способ — запрос архива данных. Запросите у поддержки «Вконтакте» архив данных по этой ссылке.

  • В блоке «Выгрузить данные о себе» нажмите на кнопку «Запросить архив».
  • Уберите галочки с ненужных пунктов, выберите «Прочее» и «Комментарии».
  • Нажмите «Отправить запрос».
  • После этого вам в личку придет сообщение от поддержки «Вконтакте».

    • Архив отправят в ваш диалог в течение нескольких дней. В нем вы найдете файл с расширением .html. Откройте его, и в браузере появится список ваших комментариев со ссылками на них.

    После удаления комментариев не забудьте почистить архив с телефона.

Telegram

Способ 1 — бот для поиска сообщений в чатах

Группа гродненских активистов, которые называют себя «Хранителями», создала бот для проверки сообщений в телеграм-чатах — @FindMessagesBot. «Киберпартизаны» и «Кибербобры» считают его безопасным.

Важно — бот может «пробить» ваши сообщения только в тех публичных чатах, которые добавили в базу бота его создатели. Они рассказали «Медиазоне», что сейчас таких чатов больше тысячи, и список периодически обновляется.

Среди них:

— дворовые и районные чаты;

— чаты, признанные «экстремистскими» материалами / формированиями;

— чаты для комментариев, привязанные к беларуским каналам;

— чаты беларусов зарубежья.

Бот позволяет просматривать информацию о сообщениях спустя несколько часов после запуска, чтобы во время проверки телефона им не воспользовались силовики.

По истечении указанного времени пользователь получает от бота уведомление о количестве найденных в чатах сообщений и инструкцией о том, как их удалить.

2 способ — экспорт данных

Функция экспорта данных доступна в приложении Telegram для Windows. Чтобы экспорт заработал на макбуке, Telegram нужно скачать не из Apple Store, а по этой ссылке. Теперь вы можете получить файл со списком сообщений в чатах, которые можно найти и удалить.

  • Зайдите в «Настройки».
  • Выберите пункт «Расширенные настройки» или «Продвинутые настройки».
  • Пролистайте вниз и нажмите «Экспортировать данные Telegram».
  • Выберите ваши сообщения в приватных и публичных каналах и чатах.
  • После окончания экспорта нажмите «Показать данные».

    • Просмотрите файл и обратите внимание на данные в конце — там хранятся сообщения в чатах, откуда вы вышли и где были заблокированы. Если вы не можете удалить «компрометирующие» сообщения из чата, лучше удалить свой аккаунт.

    Важно — файл не покажет ваши сообщения в открытых телеграм-чатах, если вы к ним не присоединялись, отмечают «Киберпартизаны». Например, вы подписаны на канал «Советская Белоруссия» и комментируете в нем посты, но не являетесь участником прикрепленного к каналу чата «Клуб редукторов» — значит ваши комментарии не будут видны в файле.

     