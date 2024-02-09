Как найти и удалить свои старые комментарии в Instagram, Telegram, YouTube, TikTok и «Вконтакте». Инструкция «Медиазоны»

Иллюстрация: Мария Толстова / Медиазона
«Оскорбление милиционера», «призывы к забастовкам» или «дискредитация Беларуси» — кто знает, что могут найти в ваших старых комментариях? «Медиазона» подготовила инструкцию по их удалению в разных соцсетях — от Instagram до Youtube.
Радикальный способ убрать свои комментарии — удалить страницы в соцсетях. Он сработает для Instagram, TikTok, YouTube и «Одноклассников» — комментарии удаленных аккаунтов в этих соцсетях не отображаются. Это верно и для Facebook, но есть нюанс — удаление профиля занимает время, в течение которого комментарии могут оставаться видимыми, рассказывают эксперты CyberBeaver.
Если удаление страниц вам не подходит, читайте инструкции ниже.
Зайдите во вкладку своего профиля: в мобильной версии она находится справа внизу — нажмите на миниатюру своего фото.
Откроются все ваши комментарии за время существования аккаунта, выбирайте и удаляйте. Также вы сможете проверить, нет ли комментариев под постами «экстремистов» — не забудьте просмотреть даже давние посты ( до 2020 года)
Чтобы удалить ненужные комментарии в фейсбуке, войдите в свою учетную запись с компьютера.
Если вы хотите почистить отдельные комментарии, поставьте напротив них галочки слева, а затем нажмите кнопку «Удалить» в правом верхнем углу экрана.
Под «Комментариями» есть раздел «Публикации и комментарии в группах» — заглянте и туда, чтобы проверить, все ли чисто.
— Само по себе использование ВКонтакте небезопасно, так как сервис является российским продуктом, попадающим под юрисдикцию РФ и сотрудничающим, в том числе, с силовыми ведомствами Беларуси. Мы бы не рекомендовали иметь там аккаунт, — считают эксперты из CyberBeaver.
«Вконтакте» отображает комментарии удаленных аккаунтов. Если силовики найдут в таком комментарии повод для уголовного дела, они могут направить в Россию запрос на получение информации об IP-адресе комментатора и вычислить его.
Если комментариев много, и в какой-то момент они перестают прогружаться, пригодится другой способ — запрос архива данных. Запросите у поддержки «Вконтакте» архив данных по этой ссылке.
Архив отправят в ваш диалог в течение нескольких дней. В нем вы найдете файл с расширением .html. Откройте его, и в браузере появится список ваших комментариев со ссылками на них.
После удаления комментариев не забудьте почистить архив с телефона.
Группа гродненских активистов, которые называют себя «Хранителями», создала бот для проверки сообщений в телеграм-чатах — @FindMessagesBot. «Киберпартизаны» и «Кибербобры» считают его безопасным.
Важно — бот может «пробить» ваши сообщения только в тех публичных чатах, которые добавили в базу бота его создатели. Они рассказали «Медиазоне», что сейчас таких чатов больше тысячи, и список периодически обновляется.
Среди них:
— дворовые и районные чаты;
— чаты, признанные «экстремистскими» материалами / формированиями;
— чаты для комментариев, привязанные к беларуским каналам;
— чаты беларусов зарубежья.
Бот позволяет просматривать информацию о сообщениях спустя несколько часов после запуска, чтобы во время проверки телефона им не воспользовались силовики.
По истечении указанного времени пользователь получает от бота уведомление о количестве найденных в чатах сообщений и инструкцией о том, как их удалить.
Функция экспорта данных доступна в приложении Telegram для Windows. Чтобы экспорт заработал на макбуке, Telegram нужно скачать не из Apple Store, а по этой ссылке. Теперь вы можете получить файл со списком сообщений в чатах, которые можно найти и удалить.
Просмотрите файл и обратите внимание на данные в конце — там хранятся сообщения в чатах, откуда вы вышли и где были заблокированы. Если вы не можете удалить «компрометирующие» сообщения из чата, лучше удалить свой аккаунт.
Важно — файл не покажет ваши сообщения в открытых телеграм-чатах, если вы к ним не присоединялись, отмечают «Киберпартизаны». Например, вы подписаны на канал «Советская Белоруссия» и комментируете в нем посты, но не являетесь участником прикрепленного к каналу чата «Клуб редукторов» — значит ваши комментарии не будут видны в файле.