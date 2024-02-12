«А как вы мне предлагаете из Вильнюса это оплатить?» Суд оштрафовал беларуску через вайбер — кажется, такое случилось впервые

В начале заседания судья спросила у Хиневич ее адрес. Женщина ответила, что приехала в Вильнюс к сыну и не знает точного адреса.

— Вы там просто временно в гостях? Или как понимать?

— Ну посмотрим, как процессы закончатся. Тогда будем решать. Временно мы здесь или нет, пока еще не знаем.

— Так, ну так вы можете назвать адрес, по которому вы находитесь?

— А я не знаю этого адреса. Меня привезли, сын везде за собой водит.

Судья уточнила гражданство, образование, семейное положение, место работы Оксаны Хиневич, а также привлекалась ли она к административной ответственности.

— Привлекалась 24 числа, января месяца, по сфабрикованному делу.

— Это лишняя информация для суда, — отвечает судья.

— Это лишняя для вас? Ну…

— Конкретная информация по конкретному делу.

23-24 января в Беларуси прошла облава силовиков на политзаключенных и их близких. Репрессии затронули как минимум 229 человек. 24 человека проходят обвиняемыми по уголовным статьям о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК) и создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК). Обыски связаны с проектом INeedHelpBY, который помогает с доставкой еды пострадавшим от репрессий — связывает нуждающихся с теми, кто может оплатить их заказ.

Согласно зачитанному в суде протоколу, Оксана Хиневич с помощью компьютера в «корпусе черного цвета» связалась с иностранным объединением INeedHelpBY, которое признано «экстремистским формированием». С февраля 2022 года по апрель 2023 года она получила от объединения «иностранную безвозмездную помощь в виде товарно-материальных ценностей», приобретенных в интернет-магазине «Евроопт», на сумму 2 854 рубля 45 копеек.

Далее судья зачитала абзац, в котором говорится, почему INeedHelpBY оказывал продуктовую поддержку Оксане. Цитата ниже приведена дословно.

«В целях его экстремистской деятельности, выраженной в публичной, заведомо неправомерной легитимизации действий лиц, совершивших правонарушения и преступления, в том числе путем придания им псевдостатуса "политзаключенный", незаконном нивелировании наступивших последствий привлечения к ответственности, чем создала угрозу причинения вреда государственным и общественным интересам».

— Ответьте, пожалуйста, на вопрос: суть правонарушения, которое вменяется вам, вам понятно? — спрашивает судья.

— В данный момент да. Но не то, что прописано.

Виновной Хиневич себя не признала. Также она сказала, что в протоколе неправильно указаны ее предыдущие показания, которые она давала в Следственном комитете 23 января.

— Я объясняла, что получала не от объединения эти посылки, а от частных лиц.

— Значит, получали иностранную безвозмездную помощь. В виде чего, какая это была помощь?

— «Е-доставка» продуктовая.

Оксана Хиневич подтвердила озвученную сумму и добавила, что получала помощь от знакомых, бывших коллег сына и даже от незнакомых людей, «которых заинтересовала история моего сына», и они решили помочь.

Судья попросила объяснить механизм помощи. По словам Оксаны, желающие оплатить продукты сами писали ей в телеграме с предложением помочь. Оксана заполняла продуктовую корзину на «Е-доставке», пересылала человеку данные своего аккаунта и тот оплачивал. Таким образом она собирала передачи своему сыну Анатолию, который в тот момент находился в колонии.

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Судья уточнила, вела ли Хиневич переписку с объединением INeedHelpBY. Та отвечает, что связалась с объединением через бот и после этого ей оказывали помощь лично разные люди, никто из них в организацию деньги не переводил.

23 января у женщины провели обыск и изъяли компьютер. Фотографии системного блока, профиль клиента в «Е-доставке» и список заказов попали в письменные доказательства.

Среди материалов административного дела есть протокол опроса Хиневич как свидетеля. Летом 2021 года к ней пришел мужчина по имени Олег и рассказал про организацию, которая может помочь ее сыну. Женщина согласилась. С ней связались представители инициативы INeedHelpBY, проверили ее данные и сказали, что она может рассчитывать на их помощь.

Среди других документов — постановление об отказе возбуждения уголовного дела против Хиневич по статье о содействии экстремистской деятельности.

После перерыва судья оштрафовала женщину по статье о нарушении законодательства об иностранной безвозмездной помощи на 20 базовых величин — 800 рублей и постановила конфисковать сумму, на которую была оказана помощь.

— А как вы мне предлагаете из Вильнюса это оплатить? Чтобы это была опять же гуманитарная помощь Республике Беларусь с иностранного этого, да? — смеется Хиневич.

В этот момент связь прервалась.