Посмотрели, кого из беларусов объявили в розыск в России. Там 3 тысячи фамилий — проверьте себя и своих близких

У МВД России есть публичный сервис, с помощью которого можно проверить, находится ли человек в розыске. Российская «Медиазона» собрала все карточки розыска, доступные на сайте — по состоянию на начало февраля по уголовным делам разыскивались 96 752 человек, еще 41 535 — как пропавшие без вести.

Мы нашли в этой базе 3 186 граждан и уроженцев Беларуси. Большинство из них — мужчины (89%).

В таблице чаще не указано, по какой статье ищут человека. Вместо этого — надпись «разыскивается по статье УК» и контактный номер отделения полиции. Иногда в описании указаны особые приметы и фотографии разыскиваемых.

Ниже вы можете проверить, включены ли вы или ваши близкие в розыскную базу РФ (в нашем поиске вы найдете только уроженцев и граждан Беларуси). Но помните, что даже если вас там нет, это не значит, что против вас нет уголовного дела в Беларуси.

Добровольцы

В перечне мы нашли 61 беларуса, которые связаны с добровольческими подразделениями в Украине. Среди них — попавшие в плен в июне 2022 года Сергей Дегтев и Ян Дюрбейко, погибшие военные Павел Горбач и Эдуард Лобов.

Политики и активисты

В список попали представители Объединенного переходного кабинета Валерий Сахащик и Ольга Горбунова. Экс-посол в Аргентине и член НАУ Владимир Астапенко, советники Светланы Тихановской Александр Добровольский и Франак Вечерко.

Саму Тихановскую в розыск добавляли, но позже ее фамилия пропала. «Кто ее будет искать в России, если всем известно, что она находится на территории Евросоюза», — объяснял cобеседник Sputnik.

Мы нашли в перечне сотрудников BELPOL Владимира Жигаря и Матвея Купрейчика, сотрудника BYPOL Станислава Лупоносова, председателя фонда «Беларуский дом в Варшаве» Александра Зарембюка. В списке есть и создатель платформы «Голос» и «Новая Беларусь» Павел Либер, экс-дипломат Павел Мацукевич, основатель BYSOL Андрей Стрижак, пресс-секретарь «Киберпартизан» Юлиана Шеметовец, оперная певица и блогерка Маргарита Левчук.

Также в розыске находятся осужденные заочно редактор Nexta Степан Путило и бывший сотрудник проекта Ян Рудик, блогер и бывший боец полка Калиновского Сергей Беспалов.

Журналисты

В российском розыске находятся как минимум два главных редактора: Павел Свердлов из «Еврорадио» и Светлана Гарда из «Медиа-Полесья». А еще директор Malanka.Media Павел Маринич и ведущая Екатерина Ерусалимская. Журналисты Евгений Волошин, Анна Любакова, Елена Шабуня, победительница World Press Photo Надежда Бужан, редактор orsha.eu Игорь Казмерчак, политолог Екатерина Шматина.

Политзаключенные

В розыске РФ есть осужденные беларусы, которым удалось уехать из страны: полностью отбыв срок или до приговора (или даже сбежать с химии). Среди них оршанец Сергей Парфененко, написавший в адрес сотрудника ГАИ слово «мразь», музыканты Игорь Банцер и Александр Богданов (Папа Бо), бывший управляющий банка в Барановичах Дмитрий Максимчик, активист из Дубровно Михаил Чемурако, волонтерка фонда «Страна для жизни» Татьяна Островская, участники протестов Владислав Устин и Дмитрий Кулаков.