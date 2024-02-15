«Потрясающе получалось рисовать стрелки гуашью». Визажистка Ольга Томина рассказала подписчикам, как пережила почти 2 года в заключении

«Космос» и «путешествие»

Освободилась Томина 19 декабря 2023 года: «Рисовала себе в голове какую-то картинку, как меня встретят, заиграет любимая песня, мне дадут бокал шампанского в руки», — говорит она. В итоге после выхода Томина оказалась в «каком-то непонятном районе», по колено стоя в снегу (она не объяснила, отвезли ли ее туда от ворот колонии). На часах было 7 утра — пришлось ждать прохожих на улице, чтобы попросить телефон и набрать матери.

«Потом я все-таки съела устриц и выпила глоток шампанского», — рассказывает Ольга.

Она сильно соскучилась по прогулкам в наушниках с питомцем, а ее пес «чуть не сошел с ума» от встречи с хозяйкой.

— Это же акита-ину, очень мудрая и умная порода, даже особо не надо дрессировать — он меня слышит с полуслова. Ходит за мной в ванную, сидит под дверью, приходит каждое утро меня облизывать и запрыгивает ко мне в кровать.

Колонию Ольга называет «космосом» — за время «путешествия» в который она очень изменилась. Теперь, по словам Томиной, она способна на многое.

— Вот все, что зависит от меня, я сделаю. Убрать девятиэтажный дом? Запросто. Скажете мне, что нужно прыгнуть с парашютом и сделать в воздухе сальто? Вообще без проблем. <﻿…﻿> Я привезла с собой багаж: внутренние силы, желание творить, прежде всего — желание жить. <﻿…﻿> Знаете Лапенко? У него было шоу «Сдохни или умри». Мне кажется мой «тренинг» назывался именно так.

Стрелки гуашью и макияж акварельными карандашами

В колонии Ольга много читала, рисовала, красила других осужденных и каждый день делала макияж себе, хотя на него было всего 8 минут.

В наборе у Томиной было несколько инструментов: акварельные карандаши, тушь, гуашь, BB-крем, помада, карандаш для бровей и маленькая кисточка, которую ей передала женщина, осужденная за тройное убийство.

Ольга рассказывает, что накопила на палетку «Белордизайна», которую можно было купить в местном магазине.

— Ну, как накопила? Это существенная статья расходов, потому что ты можешь за эти деньги купить себе капусту раз в три месяца, яблоки раз в шесть месяцев. Поэтому думаешь, стоит ли тебе эти деньги потратить на палетку.

По возвращении домой Ольге было непривычно иметь много косметики. Еще на суде она предлагала своим коллегам забрать продукты, но они не стали. По словам Томиной, теперь она привыкла делать макияж тремя-четырьмя продуктами, а больше «в принципе и не надо».

— Там у тебя есть одна помада, которую ты просто достаешь, открываешь зубами и пытаешься ею красится. Или полностью макияж акварельными карандашами. <﻿…﻿> У меня потрясающе получалось рисовать стрелки гелевыми ручками или гуашью. Гуашь прекрасно держится на глазах.

Чтобы добавить на глаза больше цвета, Томилина смешивала гуашь с тональным кремом. «Но я делала такой макияж редко, нельзя было особо».

Одиночество и вдохновение

Каждое утро в колонии визажистка старалась начинать с кофе, но было трудно: «Потому что это надо было делать быстро, сложно насладиться. Ты там всегда не один, очень много постороннего шума». Сейчас она чаще проводит время в одиночестве — после того, как отправляет детей в школу.

В «космосе» Томина сильно похудела из-за физических нагрузок и психологического стресса. На стриме ее спросили, что все это время было для женщины источником силы: «Я сама. Раньше мне говорили, что я могла бы обеспечить своей энергией небольшой городок. Сейчас, наверное, это как минимум мегаполис».

В планах у визажистки скорее вернуться к работе. За пару месяцев дома она успела изучить современные тренды в макияже. Про написание книги она пока не думает, но призналась, что в колонии сочинила стихотворение. Его в конце стрима Томина прочитала для своих подписчиков.

— Моя мечта — надышаться. Максимально, насколько смогу. Навдохновлять, нажиться, накраситься, наполучать удовольствие. Встречать всевозможных и разных людей, сколько смогу уместить в свою жизнь. <﻿…﻿> Опыт, который был мне дан, я никому не советую. Многие просто не выдержат — физически и морально. Вернулась бы я назад, чтобы что-то изменить? Нет.