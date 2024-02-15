Убийство четверых детей в Орше. Что известно о трагедии

Четверо детей со следами удушения

По версии Генпрокуратуры, о трупах детей в Оршанское РУВД сообщила социальный педагог. По подозрению в убийстве задержана их 36-летняя мать. «Медиазона» выяснила, что ее зовут Ирина Куранкова.

Источник, близкий к семье, утверждает, что детей обнаружила их бабушка.

«Все соседи рассказывают, что она открыла дверь своим ключом. Пришла, потому что не могла дозвониться. И увидела там Ирину в крови, потому что та пыталась вены порезать. И детей. Говорят, они в ряд лежали», — рассказывает источник.

По словам источника, в семье было шестеро детей: трое учились в школе № 20 в Орше. Старший сын — в 11 классе, его брат — в 8-м, сестра — в первом. Еще трем детям было от года до пяти лет.

У детей Ирины были разные отцы. Представитель Генпрокуратуры рассказал, что все они «вели аморальный образ жизни и с детьми не проживали».

В доме часто не было еды для детей

По словам источника, Ирину не видели пьяной, но часто был пьян ее муж. Источник утверждает, что он избивал ее — знакомые видели ее с синяками в детском саду.

В Генпрокуратуре сообщили, что нынешний муж и отец одного из детей сейчас находится в ЛТП. Эту информацию подтвердил и источник «Медиазоны»: по его словам, мужчину отправили туда примерно полгода назад. По информации бывших силовиков из BELPOL, мужа Ирины зовут Дмитрий Куранков. С 2004 года он работал сварщиком на заводе «Легмаш» и более 10 раз привлекался к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Ирина работала на Оршанском льнокомбинате оператором машинного оборудования, рассказали «Медиазоне» в BELPOL.

Дом №3 на улице Завадского, где жила семья, был сдан в 2017 году. Тогда «Аршанская газета» писала, что его жителями стали «оршанцы, которые имеют право на социальное жилье и нуждаются в улучшении жилищных условий».

Выпивали и били, дразнили едой, бросали в ванную. Дело об убийстве малыша, где отца приговорили к смертной казни

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что в отношении семьи трижды «проводилось социальное расследование». По результатам последней проверки дети были признаны «находящимися в социально опасном положении» (СОП), так как «родители не удовлетворяли их основные жизненные потребности» — часто дома даже не было еды.

По словам знакомых, семья жила бедно, в квартире не было стиральной машины. Одна из соседок однажды собирала по городу помощь для них — игрушки и одежду для детей.

Возбуждено уголовное дело об убийстве заведомо малолетних (пункты 1,2 части 2 статьи 139 УК). Представитель Генпрокуратуры уточнил, что будут проверены действия всех «компетентных служб в части защиты прав и законных интересов детей в данной семье».