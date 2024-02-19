«Бесконечный аттракцион насилия». Правозащитники опубликовали отчет о пытках в Центральном РУВД Минска во время протестов

«Чуть-чуть поднимаешь пяточку, тебя бьют сразу под колено». Задержания

За пять дней — с 9 по 13 августа 2020 года — в РУВД Центрального района Минска привезли от 400 до 600 задержанных, среди которых несовершеннолетние и иностранцы. Первые задержанные оказались в милиции еще днем 9 августа. С большей интенсивностью людей стали привозить в РУВД после 9 вечера.

Во внутреннем дворике задержанных ставили к забору с руками над головой ногами шире плеч.

«Три часа стоять у стенки на прямых ногах очень тяжело, ноги затекают. И вот ты чуть-чуть поднимаешь пяточку, тебя бьют сразу под колено. Когда замечали, что мы шевелились, били по голени, по ребру либо под колено дубинкой, с агрессией», — рассказал правозащитникам один из задержанных.

Задержанные рассказали, что в РУВД их заставляли разблокировать телефон, а при отказе — избивали и угрожали сексуальным насилием. Некоторые из милиционеров снимали происходящие на видео.

Поступивших в РУВД людей прогоняли через «коридор»: 7-8 силовиков избивали проходящих людей дубинками, пишут правозащитники. По такому же "пути" проходили в автозаки те, кого отправляли в изолятор. При погрузке в автозак людям перевязывали руки пластмассовыми строительными стяжками.

В Центральном РУВД задержанные проводили в среднем около суток, а потом их отправляли на Окрестина или в ИВС Жодино.

«Открываю глаза — а я на коридоре лежу». Избиения в РУВД

Пытки проходили и в здании РУВД, и возле забора во внутреннем дворике учреждения, пишет комитет. Внутри людей отправляли в камеры предварительного заключения (КПЗ). Это помещение 3 на 3 метра, рассчитанное на 4 человек. По данным правозащитников, в дни после выборов в одной камере находились до 30 задержанных. Им не позволяли пить воду и не давали еды.

На четвертом этаже Центрального РУВД был кабинет, в котором силовики избивали задержанных. Для получения показаний их избивали по лицу и телу, били электрошокером, заламывали пальцы, говорится в докладе. После подписания протоколов людей записывали на видео и фотографировали. Тех, на ком были заметны следы пыток, на камеру не снимали.

«Когда меня уже посадили в камеру, там было много людей, душно. Я стучал и просил, чтобы открыли окошко, но мне отказали. Я сел на пол и начал терять сознание. Затем я ничего не помню, открываю глаза — а я на коридоре лежу, через меня ходили, наступали на руки. У меня очень болела с левой внутренней стороны нога возле паха. Я услышал фразу: "Дай ему по яйцам! Смотри, он в себя пришел, дай ему еще раз". Я пытался подняться, но не мог. У меня болела голова и онемел мизинец на левой руке», — рассказал потерпевший.

В КПЗ людей заставляли петь официальный гимн Беларуси. Тех, кто пел плохо, били дубинками. «Кто-то сбивается — заново начинали. Ну, потом полностью мы точно раз пять примерно спели этот гимн. Я совсем тоже забыл слова, абсолютно, то есть там пел только первые строчки. Как бы повторял одни и те же куплеты, пытался больше мычать в такт, один раз меня ударили по спине дубинкой, типа "не молчи, пой, сука"».

Одному из задержанных было 14 лет. Несколько очевидцев рассказали про подростка, который во время избиений кричал «Мне 14 лет, я несовершеннолетний».

«Это просто бесконечный, бесконечный аттракцион насилия», — описал те дни один из задержанных.

Женщины рассказали, что к ним милиция применяла меньше физического насилия. По их словам, чаще в их адрес поступали угрозы. Им говорили, что собираются «отрезать им матки, чтобы они не плодились», что хотят «пустить их по кругу и выебать».

«Не умрешь». Медицинская помощь

На территории РУВД были медики, но должной помощи пострадавшим они не оказывали. Милиция отказывалась вызывать для задержанных скорую помощь, сказано в отчете.

«Говорю: "Посмотрите, у меня разбита голова, кровь на лице. Помогите мне!" …Она [медработница] подошла ко мне, вытерла кровь с головы. Я ей говорю: "У меня кружится голова, я плохо себя чувствую". А она мне говорит: "Не умрешь!" … Развернули меня к стене омоновцы, и всё. И ушли».

Впоследствии потерпевшие обращались за медицинской помощью. Им диагностировали повреждение внутренних органов, обширные гематомы, ссадины и ушибы разных частей тела. Среди более тяжелых увечий — закрытые черепно-мозговые травмы, переломы носа, ребер, рук, ног, ушибы позвоночника, травмы плечевого пояса, перфорация барабанной перепонки.

В докладе говорится, что физические травмы у пострадавших заживали в период от нескольких месяцев до полугода. После пережитого в Центральном РУВД им было сложно контактировать с сотрудниками МВД.

В Центральном РУВД Минска силовики за редким исключением находились в балаклавах, на их униформе не было практически никаких знаков отличия. Несмотря на это, потерпевшие смогли опознать некоторых сотрудников. Их список правозащитники приводят в полной версии отчета.