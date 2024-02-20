Осужден за статью в журнале, в СИЗО перенес операцию. Об Игоре Леднике — пятом политзаключенном, умершем в колонии
Александра Шакова
Осужден за статью в журнале, в СИЗО перенес операцию. Об Игоре Леднике — пятом политзаключенном, умершем в колонии
Александра Шакова
20 февраля 2024, 14:51
Колония, химия, СИЗОТексты
 
 
 
 
 

В ИК-2 в Бобруйске умер осужденный на 3 года колонии 63-летний Игорь Ледник. «Медиазона» рассказывает, что о нем известно.

Борисовчанин, член БСДП Грамада, выступал против Союзного государства

Игоря Ледника задержали 18 апреля 2022 года. Сначала его арестовали на 15 суток по административному делу, но на свободу он не выше: перевели в СИЗО по уголовному. Милицейские каналы тогда публиковали видео с ним, вставляя в ролик кадры из разгромленной квартиры активиста.

Игорь Ледник родился в Борисове, учился в Ленинградском политехническом институте и Ленинградском механическом институте.

Был заместителем председателя в Борисовском отделении Беларуской социал-демократической партии Грамада.

Ледник «выступал за ликвидацию союзного государства и считал, что Будапешский меморандум был нарушен у Беларуси после разгона Верховного совета ХІІІ созыва, что привело к установлению в Беларуси диктатуры, сближению ее с Россией и подрыву европейской безопасности в регионе».

Интервью Игоря Ледника, 13 апреля 2019 года.

Активист писал о политике для украинского издания Liga.net, в разделе «Мнения» можно найти его публикацию «Ядерное нераспространение и деоккупация Крыма: прямая связь», комментировал для издания «Крым.Реалии» вопросы Будапешского меморандума. В 2014 году он давал интервью беларускому изданию «Медиа-Полесье», в котором высказывался о необходимости экономических реформ в Беларуси.

Осудили за публикацию в журнале

Причиной уголовного дела против Лейдика стала статья 2020 года под названием «Международно признанный нейтралитет Беларуси — гарантия безопасности в регионе ОБСЕ». Она была опубликована в печатном издании «Пазіцыя». По версии обвинения, публикация содержала «недостоверные сведения, порочащие и унижающие честь и достоинство Лукашенко, сопряженные с обвинением в особо тяжких преступлениях, в том числе против безопасности человечества».

За это в сентябре 2022 активиста осудили на 3 года колонии за клевету на Лукашенко (статья 367 УК). Дело Игоря Ледника в суде Ленинского района Минска рассматривала судья Татьяна Шотик.

В июле 2022 года суд признал личную страницу активиста в фейсбуке «экстремистскими материалами».

Инвалидность из-за проблем с сердцем

У Игоря Ледника была инвалидность 2-й группы, связанная с проблемами с сердцем. Еще перед судом его адвокатка сообщила, что состояние здоровья заключенного ухудшилось. Активиста перевели в санчасть. Через месяц ему сделали операцию на желудочно-кишечном тракте.

Срок Игорь Ледник отбывал сначала в ИК-15 в Могилеве, затем в бобруйской ИК-2.

Экс-политзаключенный Алесь Головкин рассказывал, что у Игоря Ледника была стома — специальный медицинский «мешок» для того, чтобы ходить в туалет. Хирурги после операций на желудочно-кишечном тракте формируют отверстие в кишке и выводят его наружу. По словам Головкина, в ИК Игорю Леднику не позволяли ходить в душ в медсанчасти, и ограничивали «отоварку» в колонии.

«Ігар трымаўся вельмі годна, сапраўдны мужык. Разам з тым, ён казаў мне, што хутчэй за ўсё ён памрэ ў калоніі. Казаў, што яго стан здароўя ўвесь час пагаршаецца, і калі яму не акажуць кваліфікаваную, своечасовую медычную дапамогу, да вызвалення ён папросту фізічна не дацягне», — говорил Головкин.

О смерти активиста сообщил телеграм-канал партии. По информации однопартийцев, причиной смерти стала остановка сердца.

«Медыкі спрабавалі яго рэаніміраваць, аднак беспаспяхова».

Это уже пятая смерть политзаключенного в колонии. В мае 2021 года в ИК-17 в Шклове умер активист Витольд Ашурок.

В мае 2023 года в ИК-3 в Витьбе — блогер Николай Климович.

В июле 2023 года в тюрьме №1 в Гродно — художник Алесь Пушкин.

В январе 2024 года в ИК-3 — IT-специалист Вадим Храсько.

     