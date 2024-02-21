Только провластные кандидаты и видеонаблюдение на участках. Как пройдут выборы‑2024

Кандидаты: боссы и госы

Выдвигать кандидатов могли 4 прогосударственные партии, которые остались после проходившей в прошлом году перерегистрации, трудовые коллективы и подписавшиеся за кандидата граждане.

Нововведением предстоящих выборов является то, что в депутаты местного совета и в Палату представителей не могут выдвигаться граждане с гражданством другого государства или документами иностранных государств, предоставляющие право на льготы, например, карту поляка.

Среди тех, кому отказали в выдвижении на выборы — экс-глава ликвидированной партии «Зеленые» Дмитрий Кучук. «Формальной причиной для отказа» он назвал опечатку в документах.

Своих кандидатов вы можете изучить на сайте ЦИКа. Найдите вкладку «Выдвижение и регистрация кандидатов», ниже откроется список — там есть пункт «Сведения о выдвижении кандидатов».

Значительная часть кандидатов в депутаты — выходцы из государственных структур. В Минске среди кандидатов в Палату представителей — руководитель беларуского Красного креста Дмитрий Шевцов, пропагандисты Вадим Гигин и Александр Шпаковский , бывший замминистра внутренних дел Александр Борсуков, спикер генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Досрочное голосование проходит с 20 по 24 февраля, основной день голосования — 25 февраля. О результатах станет известно не позднее 1 марта.

Наблюдатели: БРСМ, профсоюзы и ОДКБ

До 25 января были образованы участковые комиссии. Сообщать состав членов комиссий, как это было на президентских выборах, не будут. Глава ЦИК Игорь Карпенко объяснил это тем, что после предыдущих выборов их членов «травили» и «буллили».

На 20 февраля было более 45 тысяч национальных и 246 международных наблюдателей — например, из Китая, Пакистана и Ассамблеи ОДКБ. По оценке правозащитников, основная группа наблюдателей — выходцы из общественных объединений БРСМ, «Белая Русь», Союз женщин, Союз ветеранов, Фонд мира и представители провластных профсоюзов. Женщин среди наблюдателей в 4 раза больше, чем мужчин.

Правозащитный центр «Вясна» и «Беларуский Хельсинский комитет» ограничатся мониторингом.

Агитация: китч-ролики и запреты

Предвыборная агитация разрешена с 31 января по 24 февраля.

Список запрещенных к агитации мест в Могилеве местные правозащитники назвали «самым запрещающим за всю историю наблюдений за последние 15 лет».

В Гомеле, по мнению правозащитников, запрет мест для агитации охватывает почти весь город — например, нельзя пикетировать в подземных переходах, на остановках, площади Ленина. В списке с запретами всего 11 пунктов. При этом представители «Белой Руси» в первый же день сбора подписей нарушили запрет.

В Лиде сбор подписей проходил под «мелодичные напевы» учащихся музыкального колледжа. Завод «Лидагропроммаш» представил ролик, в котором рабочие завода передают друг другу распечатанный лист с датой голосования и говорят, что идут на выборы.

Избиратели: никакого больше голосования в посольствах и фото бюллетеней

Избиратели в сельской местности получат сразу четыре бюллетеня — с кандидатами в местный сельсовет, районный Совет депутатов, областной Совет депутатов и Палату представителей.

Проживающих вне Беларуси граждан, которые встали на консульский учёт, ЦИК позвал приехать отдать свой голос в Минск. В посольствах возможности проголосовать не будет, как не было ее и на референдуме в 2022 году. Фотографировать бюллетень запрещено.

Эти нововведения появились после выборов 2020 года, когда около посольств собирались очереди из желающих проголосовать, а фотографии заполненных бюллетеней присылали в бот инициативы «Голос». Позже эта инициатива представила исследование, по которому Светлана Тихановская победила в первом туре.

Согласно поправкам в Конституцию, снято ограничение для участия в выборах тем, кто содержится под стражей. Депутат Игорь Волков назвал это «либерализацией Избирательного кодекса».

На избирательных участках появились тревожные кнопки и система видеонаблюдения. Однако она будет установлена не для проверки прозрачности голосования, а для «аккумулирования» и «контролирования видеоинформации» милиционерами.

Почти по всей Гродненской области пройдут безальтернативные выборы в Палату представителей — на 13 округов зарегистрированы только 14 кандидатов.

Уголовные дела за выборы 2020 года

В декабре 2023 года у экс-наблюдателей за выборами 2020 года прошли обыски. У них проверяли телефоны и предупреждали об уголовной ответственности за «содействие экстремистской деятельности».

28 декабря Следственный Комитет начал специальное производство по делу «о противодействии ЦИК» против главы «Маланка Медиа» Павла Маринича, создателя приложения «Новая Беларусь» Павла Либера, политика Александра Добровольского и руководительницы «Честных людей» Елены Живоглод. Подробностей дела ведомство не называло.

В январе СК начал спецпроизводство против 20 «аналитиков Светланы Тихановской». Сама она призвала выборы бойкотировать.