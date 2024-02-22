Перенес инфаркт, растет опухоль, нужна пересадка печени. 14 политзаключенных, у которых большие проблемы со здоровьем

Василий Береснев, 74 года

Лидер независимого профсоюза РЭП из Орши, приговорен к 9 годам колонии по статьям о призывам к действиями против нацбезопасности, создании экстремистского формирования и разжигании вражды.

У Василия одна почка. Еще в СИЗО его самочувствие сильно ухудшилось. В 2023 году Береснева отправляли в больницу на обследование, но потом вернули в колонию. По информации правозащитников, медикаментозное лечение в его случае неэффективно, требуется пересадка почки.

Генрих Околотович, 70 лет

Католический ксендз, обвиняемый в измене государству, содержится в СИЗО КГБ. Политзаключенный перенес инфаркт, а также операцию в связи с онкологическим заболеванием. Он нуждается в медицинском наблюдении и постоянном приеме лекарств.

Григорий Костусев, 66 лет

Глава партии БНФ, осужденный на 10 лет колонии по статье о заговоре с целью захвата власти. Политику диагностировали онкологическое заболевание, он неоднократно жаловался на ухудшение здоровья.

В 2023 году Григорий Костусев попал в тюремную больницу на Володарского с одышкой, отеками конечностей, проблемами с сердцем, артериальным давлением и спутанным сознанием. Политика несколько раз отправляли в ШИЗО и ПКТ. Сейчас он находится в тюрьме №1 Гродно. 17 февраля его зять писал, что длительный этап из колонии в тюрьму подкосил здоровье политика.

Наталья Таран, 75 лет

Пенсионерка из Бобруйска, осужденная на 3,5 года колонии по статьям об оскорблении Лукашенко, клевете на него и оскорблении представителя власти. По информации правозащитников, она страдает несколькими хроническими заболеваниями. До суда она была на свободе под подпиской о невыезде.

Василий Демидович, 71 год

Пенсионер из Несвижа, осужденный на 7 лет лишения свободы по статьям об организации массовых беспорядков, оскорблении Лукашенко, представителя власти, Лукашенко и судьи. Его судили семь раз.

Демидович — самый пожилой человек, включенный в «список террористов». Это значит, что переводить ему деньги в колонию нельзя. По информации правозащитников, у Демидовича нет близких родственников, которые могли бы ему помогать. За последний год он пережил десятки этапов (из одного СИЗО в другое, из СИЗО в колонию и так далее).

Александр Федута, 59 лет

Политолог и литературовед, осужденный вместе с Григорием Костусевым по делу о захвате власти на 10 лет колонии. Из-за проблем с сердцем Александр Федута уже лежал в тюремной больнице. Кроме того, у политзаключенного сильно отекают руки и ноги.

Владимир Гундарь, 63 года

Осужденный на 20 лет колонии по «делу Автуховича» активист и краевед из Барановичей. Владимир — инвалид II группы, у него нет ноги. В колонии его несколько раз помещали в ШИЗО, после чего суд перевел его в тюрьму. Родные Владимира говорили, что он не может ходить, так как стерлись наконечники костылей. Новые наконечники Владимиру передали, но неизвестно, отдали ли их ему. В колонии у Владимира появились проблемы со слухом.

Ирина Мельхер, 68 лет

Осужденная на 17 лет по «делу Автуховича» пенсионерка и предпринимательница. По информации правозащитников, в СИЗО Ирина перенесла коронавирус и гипертонический криз, была на постельном режиме. В заключении у женщины появились проблемы с почками.

Галина Дербыш, 62 года

Пенсионерка, осужденная на 20 лет колонии по «делу Автуховича». У нее II группа инвалидности, лейомиома матки, проблемы с сердцем. В СИЗО Галину несколько раз помещали в карцер, где она теряла сознание. По информации правозащитников, лекарства Галине администрация колонии передавала с опозданием или не отдавала вовсе.

Пропагандистка Ксения Лебедева утверждала, что Галине в тюремной больнице сделали операцию, но родственники политзаключенной это отрицают.

Алла Зуева, 62 года

Пенсионерка из Бобруйска, осужденная на 2,5 года колонии по статьям об оскорблении Лукашенко и представителя власти. У Аллы лейкоз. Из-за болезни она ушла с работы еще до пенсии и почти не выходила из дома. В СИЗО, где содержалась Алла, ей разрешили постельный режим, но в колонии этого не разрешили.

Владимир Малаховский, 57 лет

Член партии БНФ из Витебска, осужденный на 3,5 года колонии по статье о насилии либо угрозе насилия в отношении милиционера. Несколько лет назад у Владимира обнаружили онкологическое заболевание — семиному с многочисленными метастазами. Он прошел курс химиотерапии. В СИЗО ему проводили МРТ и КТ. По информации родных, анализы показали, что метастазы «пока на месте». Родные Владимира опасаются, что из-за стресса болезнь может прогрессировать.

Ксения Луцкина, 40 лет

Бывшая журналистка БТ и член Координационного совета, осужденная на 8 лет колонии по статье о заговоре с целью захвата власти. В заключении Ксении сделали МРТ, которое показало растущую в головном мозге опухоль (в 2014 ей уже удалили каверному). У журналистки появился тремор рук, сильно болит левая часть головы. Родные Ксении, когда она еще была в СИЗО, пытались добиться, чтобы женщину показали неврологу из гражданской больницы, но получили ответ, что в изоляторе есть штатный невролог.

В колонии Ксения переболела двусторонней пневмонией.

Андрей Войнич, 42 года

Активист «Европейской Беларуси», осужденный на 7 лет колонии по статье о подготовке к участию в массовых беспорядках. Родные Андрея говорят, что он смертельно болен. У него сахарный диабет, цирроз печени после перенесенного вирусного гепатита, опухоль надпочечников, удален желчный пузырь. Еще до ареста он каждый месяц посещал трансплантолога, так как нуждался в пересадке печени.

Павел Кучинский, 29 лет

Житель Молодечно, осужденный на 4 года и 9 месяцев колонии по статьям об оскорблении Лукашенко, представителя власти, судьи, угрозе насилия в отношении милиционера и судьи. У Павла первая группа инвалидности из-за лимфомы Ходжкина четвертой стадии. В заключении его состояние ухудшилось, начался воспалительный процесс.

Павла переводили в тюремную больницу, проводили курсы химиотерапии, но, по информации правозащитников, они не помогают, и болезнь прогрессирует. Известно, что он подавал прошение о помиловании, однако документ политзаключенному вернули.