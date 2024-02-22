Окно невозможностей. Как из-за действия властей Евросоюз закрывает границы с Беларусью

2020: из-за коронавируса закрыты границы на въезд, в Беларуси — на выезд

В марте 2020 Польша закрыла железнодорожное сообщение с Беларусью из-за пандемии. Пандемия закончилась, но Польша не планирует пускать пассажирские поезда из Беларуси минимум до декабря 2024 года.

Попасть в Польшу сейчас можно на автобусе либо автомобиле через единственный работающий пограничный пункт «Брест-Тересполь». Остальные пункты пропуска, закрытые из-за коронавируса, так и не были открыты.

Аналогичная ситуация с железнодорожным сообщением сложилась на границе с Литвой. В 2020 году из-за пандемии коронавируса было приостановлено пассажирское сообщение между Вильнюсом и Минском. Поезда до сих не ходят.

«Учитывая все обстоятельства и в соответствии с законом об ограничительных мерах в связи с агрессией против Украины, возобновление железнодорожного сообщения между столицами Литвы и Беларуси не планируется ни в 2023-м, ни в следующем году», — рассказала «Белсату» спикер литовского оператора пассажирских железнодорожных перевозок LTG Link Катрина Дикорайте.

В связи с эпидемией коронавируса границу частично закрыла и Россия в марте 2020 года. Беларуские власти в марте 2020 года границы оставили открытыми, но закрыли их на выезд в декабре 2020 года.

Весной 2022 года Польша и Литва сняли ковидные ограничения на въезд.

Весна 2021: закрытие воздушного пространства ЕС из-за посадки самолета с Протасевичем и Сапегой

23 мая 2021 года в Беларуси совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс. На борту самолета оказались бывший редактор канала Nexta Роман Протасевич и его бывшая девушка София Сапега. В Минске самолет приземлился после ложного сообщения о бомбе на борту.

После этого инцидента Евросоюз в начале июня закрыл воздушное пространство и аэропорты Европы для беларуских самолетов.

«Сегодняшнее решение принято в продолжение выводов Европейского совета от 24 и 25 мая 2021 года, на котором главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, и создание тем самым угрозы для безопасности авиасообщения», — говорилось в заявлении ЕС.

3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии. 22 мая его помиловал Лукашенко. Софию Сапегу в мае 2022 года приговорили к 6 годам колонии. Ее Лукашенко помиловал 6 июня.

Осень 2021: миграционный кризис и закрытие пункта «Брузги-Кузница Белостоцкая»

В конце мая 2021 года в Беларусь стали массово прибывать мигранты. Ситуация усугубилась в ноябре 2021 года когда на границе с Польшей в районе пограничного пропуска «Брузги-Кузница Белостоцкая» оказались несколько тысяч мигрантов. Они атаковали польских пограничников, пытались прорвать ограждения, а возле пограничного пункта возник лагерь для мигрантов, куда приезжал Лукашенко.

16 ноября 2021 года в результате атаки мигрантов пострадали 12 человек, среди которых 9 польских полицейских. В декабре 2021 года количество мигрантов и их попыток пересечь границу Евросоюза значительно снизилась.

Польша обвиняла беларуских пограничников в том, что они помогают мигрантам. Например, по версии польской погранслужбы беларуские военные слепили их стробоскопами и лазерами, а также ломали ограждение на линии границы.

«У бога своего помощи проси». Как пограничники перебрасывают друг другу мигрантов из Беларуси в ЕС и обратно

В ноябре 2021 года Польша закрыла автомобильное движение в пункте пропуска «Брузги-Кузница Белостоцкая» из-за миграционного кризиса.

2022: Польша, Литва и Латвия начали строить заборы на границе с Беларусью

В январе 2022 года Польша начала строительство пятиметрового забора протяженностью 180 километров. Стройка завершилась в июне 2022 года. «Пять месяцев интенсивных работ и мониторинга. 186,25 километров и 49 тонн стали. Будет безопасно», — написала Пограничная служба Польши в твитере.

Из-за миграционного кризиса заборы на границе с Беларусью также начали строить Литва и Латвия.

В сентябре 2021 года Литва начала строительство 508-километрового «физического заграждения» на границе с Беларусью, чтобы пресечь проникновение нелегальных мигрантов. Завершили строительство через год. Забор с колючей проволокой установлен на участках общей протяженностью около 502 километров.

В Латвии забор на границе с Беларусью планируют построить не позднее 2024 года. В рамках первой очереди строительных работ к февралю 2023 года построили 36,1 км из 173 км ограждения. Всего проект предусматривает строительство ограждения на границе протяженностью 173 километра.

Зима 2023: суд на Почобутом и закрытие «Бобровников»

10 февраля Польша приостановила движение на польско-беларуском погранпереходе в Бобровниках. «В связи с важными интересами государственной безопасности я принял решение приостановить движение на польско-беларуском погранпереходе в Бобровниках с 10 февраля этого года с 12:00 до особого распоряжения», — сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский.

Позже глава МВД рассказал, что переход в Бобровниках могут открыть, если беларуские власти отпустят журналиста Анджея Почобута.

«Если Анджея Почобута завтра отпустят, то переход в Бобровниках будет открыт послезавтра», — высказался Каминский журналистам, отвечая на вопросы про раскрытие сети шпионов, работавших на Россию, в Польше.

Лето 2023: Литва закрыла «Лошу» и «Видзы»

18 августа Литва закрыла пункты пропуска «Шумскас» и «Тверячюс» (с сопредельной стороны «Лоша» и «Видзы») на границе с Беларусью.

Правительство Литвы согласовало принятие постановления о закрытии двух пунктов пропуска в начале августа. Как рассказывал начальник литовской пограничной службы Рустам Любаев в комментарии Delfi, ежедневно указанные пункты пропуска использовало для перехода в день около 2 000 человек.

Осень 2023: Латвия закрыла «Урбаны»

20 сентября Латвия закрыла пограничный переход «Силене» (с беларуской стороны — «Урбаны»). Причина тому — увеличение попыток незаконного пересечения границы.

Издание lsm.lv сообщало, что закрытие границы предусмотрено изменениями в распоряжении правительства. Изначально закрыть пункт пропуска предложил начальник Государственной погранохраны Латвии Гунтис Пуятс.

2024: Литва закрывает «Привалку» и «Котловку»

28 августа 2023 года в Варшаве прошла встреча глав МВД стран Балтии и Польши. На ней глава литовского МВД Агне Билотайте предложила закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Лаворишки» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

— Это связано с двумя аспектами: во-первых, есть необходимость в пограничниках. Нам сегодня надо, чтобы как можно больше сотрудников дежурили у зеленой зоны, — пояснила Билотайте. — Вторая причина — проблема контрабанды.

По мнению главы МВД Литвы, закрытие пунктов пропуска помогает в ее решении.

21 февраля правительство Литвы решило закрыть «Привалку» и «Котловку». Пограничные пункты прекратят свою работу с 1 марта. Движение закроют как для транспорта, так и для пешеходов.

Сейчас попасть из Беларуси в Европу можно через четыре пограничных пункта: Григоровщина (Латвия), Варшавский мост (Польша), Беняконе (Литва) и Каменный Лог (Литва).