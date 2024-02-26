«Мы не могли себе позволить что-то подобное». Директор Legion 104 отрицает причастность компании к размещению обращения Тихановской

Обращение Светланы Тихановской, как утверждалось, показали на более чем 2 000 экранов. Спустя несколько часов после трансляции видео провластный телеграм-канал «Желтые сливы» обвинил в передаче доступов к рекламным экранам руководителя компании Legion 104 Андрея Смоляка. Пропагандисты написали, что он в тот же день уехал в Польшу.

Legion 104 — инжиниринговая компания, разрабатывающая софт для удаленного управления контентом на любых экранах. Компания производит экраны и оказывает постпродажную техподдержку. Среди клиентов Legion 104 — «Белорусьнефть», «Евроопт», «Статусбанк» и другие.

Андрей Смоляк рассказал «Медиазоне», что 24 февраля действительно уехал в Варшаву. «25 февраля мне исполнилось 50 лет. Я ехал отметить юбилей с родными, которые учатся в Варшаве. 1 марта я должен был вернуться в Минск. Но при таком раскладе я могу вернуться только на Окрестина и надолго, поэтому путь на родину мне закрыт».

По словам Андрея, 24 февраля, когда он пересек беларускую границу на автобусе «Минск-Варшава» и был на нейтральной полосе, коллеги сообщили ему о взломе сервиса компании, через который были доступны экраны всех клиентов. Через него и было опубликовано обращение Светланы Тихановской.

«Мы отследили цифровой след на наших серверах, вход был с немецкого IP, возможно, с использованием VPN».

Смоляк объясняет, что у Legion 104 есть root-доступ (доступ с расширенными правами) ко всем личным кабинетам клиентов, но владеет им ограниченное количество человек.

Андрей отрицает причастность компании и свою личную к публикации обращения Тихановской. «Работая над проектом с 2015 года и потратив на него огромное количество сил и ресурсов, мы не могли себе позволить что-то подобное». Он уверен, что сервис компании взломали.

Андрей говорит, что по факту взлома силовики завели уголовное дело. По каким статьям — неизвестно.

«Компанию трясут не по-детски. Определенно — это финал. Сейчас я в Польше с семьей на съемной квартире, в кармане — 900 долларов. У меня ничего не осталось. Но я хотя бы на свободе. Мои коллеги все под ударом».

BELPOL: причастные к акции находятся на свободе

В воскресенье 25 февраля приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с четырьмя задержанными сотрудниками компании Legion 104. Это замдиректора по производственным вопросам, менеджер по продажам, инженер-системотехник, специалист по продажам. На видео они рассказали, что участвовали в протестах в 2020 году. В каком статусе и по какой статье обвиняют задержанных — неизвестно. Про публикацию ролика Тихановской никто из них не сказал.

В инициативе бывших силовиков BELPOL «Зеркалу» рассказали, что задержанные сотрудники компании Legion 104 ко взлому экранов никакого отношения не имеют.

«Никто из причастных к проведению акции не находится в Беларуси. Что собственно и подтверждается, так как людей задержали якобы просто за протесты», — сказал представитель инициативы Владимир Жигарь.

На вопрос «Медиазоны» о том, получили ли сотрудники BELPOL доступы к сервису Legion 104 без ведома сотрудников, представитель инициативы не ответил.