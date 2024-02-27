Детей будут учить допрашивать военнопленных, а из кабинетов надо убрать британские флаги. Как меняется преподавание английского

«Милитаризация образования». Факультатив по военному переводу (где научат допрашивать военнопленных)

В середине января на Национальном правовом портале появилось постановление об организации в школах факультативных занятий по военному переводу для учеников 10 и 11 классов.

Среди тем в программе факультатива — как история НАТО и военные операции этого союза, структура войск США, правила ведения первичного допроса военнопленного и так далее.

Как сказано в постановлении Министерства образования, по итогам курса ученики смогут «осуществить двусторонний перевод беседы или допроса военнослужащего/местного жителя», определять по знакам различия военных США и Великобритании, уметь работать с документами военного содержания на иностранном языке и другое.

В профильных чатах учителя делятся своими мыслями по поводу факультатива. Основная проблема — отсутствие учебных материалов по темам. Пока, судя по сообщениям, вести факультатив предложили немногим. Педагоги рекомендуют друг другу готовиться к занятиям по ютуб-каналу BBC, советским учебникам военной кафедры иняза, а еще «посидеть на занятиях у военрука» и читать англоязычные материалы «по украинскому конфликту».

«Меня пока этот факультатив не коснулся, если придется вести, буду готовиться, как к занятиям по переводу. Новую лексику можно ввести, там не очень много новых слов. Вопрос только в том, зачем», — рассказала «Медиазоне» учительница одной из минских школ.

Академический директор IDSMBEE Андрей Лаврухин, считает, что если от администрации школ потребуют, чтобы факультатив работал и ученики на нем были, учителям не останется ничего, кроме как выполнить распоряжение.

«Для опытного учителя ввести 20-30-100 новых слов — это большая проблема, при том, что грамматика остается прежней. Многое будет зависеть от учителя, но если будет контроль над этим факультативом, то и требования будут выполняться. Вряд ли кто-то решит уволиться с работы из-за этого».

Эксперт называет введение такого факультатива частью общей государственной политики милитаризации образования, как и военно-патриотические лагеря, а также введение «двух тысяч ставок военруков в школах».

«Учителя режут книги». Запрет на учебники, не рекомендованные Минобразования

Требование использовать в учебном процессе только учебные издания с грифом «Утверждено Министерством образования» или «Допущено министерством образования» закреплено в Кодексе об образовании. Однако в служебном письме перед началом учебного года Минобр напомнил учителям об этом требовании, а также пообещал проводить в течение учебного года проверки кабинетов.

Преподаватель английского языка одной из минских школ рассказала «Медиазоне», что администрация на самом деле требует у преподавателей убрать из кабинета «негрифованную» литературу.

«Требования убрать пособия и книги из кабинета были. Я считаю, это кощунство — огульно изъять все книги. Бывает, педагоги режут такие книги — пускают их на дидактические, демонстрационные материалы. Или все равно используют, просто на дополнительных занятиях».

В профильных чатах учителей новые требования вызвали недовольство. Педагоги писали о том, что литературы Минобразования не хватает для дополнительных занятий, а «разгром кабинета перед проверкой — это элементарное неуважение к учителю».

Никаких больше британских флагов. Негласные требования к кабинетам иностранного языка

Перед началом нового учебного года комиссия Министерства образования проверяла кабинеты иностранного языка в школах, об этом в эфире на госканале СТВ рассказал замминистра образования Александр Кадлубай. По его словам, в некоторых школах «по старинке доминирует британский флаг над беларуским в кабинете иностранного языка». Чиновник заявил, что в школах с нового учебного года учеников больше не будут погружать в культуру носителей языка. На иностранном теперь учителя должны рассказывать детям о беларуской культуре и истории.

Андрей Лаврухин рассказал, что документа, который бы принудил школу убрать иностранные флаги, так и не появилось. Однако администрации некоторых школ стали требовать от педагогов убрать символику «недружественных» стран.

«У нас требуют, чтобы в кабинетах не демонстрировали флаги и символику других стран. Рекомендовали использовать карту Беларуси и ее символы на иностранном языке. Мне пришлось снять большую красочную карту Великобритании: она лежит в шкафу свернутая, иногда достаю ее на уроках. Мне кажется, что в кабинете иностранного языка все же должны быть какие-то вещи, которые говорят о том, что это за кабинет. У меня есть масштабные наклейки главных лондонских достопримечательностей, пока не поступало приказа убрать и их», — рассказала преподавательница.

В чатах преподавателей английского новые требования обсуждали активно. Одни писали о том, что пришлось спешно перекрашивать стены с изображением символики, и убирать из кабинетов «предметы интерьера в виде флагов».

«Нужно ли будет убирать флаги учителям географии?», «Потом дети будут удивляться, увидев герб или флаг страны изучаемого языка».

Андрей Лаврухин считает всю дискуссию по поводу флагов «политической борьбой на уровне символов».

«Пропагандисты же говорят — нигде в Европе беларуского флага не увидишь, поэтому и мы у себя уберем. При этом когда у чиновников спросили, то прозвучал ответ, что это не приказ и не обязанность, а просто пожелание, рекомендация. Я даже верю, что так оно могло и быть. Просто мы сейчас живем в такое время, когда даже слова высших чиновников воспринимаются как приказ к исполнению. Я думаю, тут со временем может вообще начаться "социалистическое соревнование" в том, кто сделает больше. Потому что лояльность — это ведь путь к карьерному росту. Такая инициатива снизу, которая с запасом перевыполняет план», — говорит эксперт.