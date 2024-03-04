Нельзя сделать паспорт, продать квартиру и проголосовать. Как власти усложняют жизнь беларусам за границей

Апостиль на документы можно поставить только в Беларуси

Предположим, что для работы или учебы за границей вам понадобился беларуский диплом о высшем образовании. На него нужно поставить апостиль, то есть подтвердить легальность документа. Раньше поставить апостиль могло беларуское консульство, но из-за «консульского» указа Лукашенко № 278 для этого придется ехать в Беларусь. Апостиль проставляют в МИД, или, например, Минобразования — в зависимости от документа.

Кроме того, после 2020 года цена на эту услугу выросла: с 0,5 до 5 базовых величин.

Если вы потеряли диплом или какое-то свидетельство, то чтобы восстановить его, тоже придется ехать в страну лично. Раньше сделать это могли близкие: по доверенности, оформленной за границей.

Единственный вариант для тех, кто может возвращаться в Беларусь и кто только готовится к переезду — сделать генеральную доверенность лично в Беларуси. По ней доверенное лицо сможет оформить документы за вас. Ситуация осложняется тем, что срок действия доверенностей ограничен.

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Заказать свидетельство о браке или рождении — только лично

Со свидетельством о браке или рождении тоже беда. Если вы потеряли его и нужно оформить новое, то обращаться в ЗАГС придется лично (или по генеральной доверенности, офомленной лично в Беларуси).

Новый паспорт можно получить только в Беларуси

Больше всего нашумевший указ усложняет жизнь при необходимости заменить паспорт. Кончился срок действия, нечаянно постирали документ или его сгрызла любимая собака? Если не можете ездить в Беларусь, придется выкручиваться по-другому и, например, получать проездной документ в стране, в которой вы живете.

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Продлить беларуский паспорт за границей тоже нельзя.

Раньше новый паспорт можно было сделать через консульство. Сейчас же все, что может сделать этот орган, — выдать свидетельство на возвращение. Это временный документ для въезда в страну для тех, чей паспорт утерян, пришел в негодность или кончился.

Уехал — тунеядец

Уезжая из Беларуси не в официальную командировку (или не в страны ЕАЭС) более чем на 30 дней, вы рискуете попасть в базу «тунеядцев». Сам по себе этот статус не критичен (разве что просто неприятно называться «не занятым в экономике», полноценно работая в другой стране). Но если вы — собственник недвижимости, то вам придется оплачивать коммунальные услуги по полной стоимости.

Прописку не сменить, машину не продать

Сменить место регистрации (прописки) без личного присутствия или доверенности, сделанной в Беларуси, не получится — все из-за того же «консульского» указа Лукашенко. Это может стать проблемой, например, при продаже квартиры, в которой вы прописаны.

То же касается сделок по продаже авто. Машину или мотоцикл нельзя снять с регистрации или зарегистрировать на нового владельца без личного присутствия или беларуской доверенности. А значит и продать авто из-за границы не получится.

Справка об отсутствии судимостей — под вопросом

Для трудоустройства или легализации в некоторых странах может потребоваться справка об отсутствии судимостей. Беларуские консульства пока еще выдают такой документ, но для его получения нужен будет паспорт, а это может стать проблемой, если он, например, утерян. Не говоря уже о том, что многие беларусы уехали из страны как раз будучи фигурантами уголовных дел.

Могут лишить гражданства

После заочного суда по «экстремистской» статье беларуса могут лишить гражданства, даже если оно получено по рождению, а не приобретено.

Для того, чтобы власти могли лишить вас гражданства, должно быть соблюдено три условия: вы находитесь за границей, беларуское гражданство у вас с рождения, вас судили по одной из 53 «экстремистcких» статей и приговор вступил в силу.

Пока неизвестно о случаях, когда кого-либо лишили гражданства таким образом.

Беларусы, которые приобрели гражданство не по рождению, тоже могут

лишиться его — этот пункт был и в старой версии закона «О гражданстве».

Без отсрочки от армии

Для студентов, которые решили учиться не в Беларуси, а за границей, больше не предусмотрена отсрочка от армии. Хочешь учиться в Польше? Сначала отслужи. Вот так власти поменялизакон «О воинской обязанности и воинской службе» весной 2023 года. Исключение — выезд на учебу по направлению госорганов.

Пока еще отсрочку получают те, кто на момент вступления нового закона в силу учился за границей очно, и на момент поступления в университет был младше 18 лет.

Без возможности проголосовать

Для беларусов, живущих за границей, в консульствах и посольствах больше не организуют участки для голосования. Если хочется проголосовать, нужно ехать в Беларусь. В Единый день голосования в 2024 году в Минске был открыт один участок для тех, кто приехал отдать свой голос из-за границы. Эта норма начала действовать с 2022 года.

Без беларуского пособия на детей

Родители с детьми до трех лет, выезжающие за границу больше, чем на два месяца подряд (либо больше, чем на 183 дня за календарный год), должны сообщить об этом в социальную службу. На время отсутствия семьи в стране им прекратят выплату детского пособия. Сообщить нужно в течение пяти дней со дня выезда. Если не сообщите, а власти как-то узнают об этом сами, то деньги придется вернуть. Известно как минимум об одном уголовном деле за получение пособия за границей.

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С января 2024 года наниматели получили дополнительную возможность контролировать выехавших за границу родителей, которые воспитывают детей до 3 лет. Запросить данные для прекращения выплат работодатель сможет сам — в личном кабинете ФСЗН.