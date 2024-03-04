Нельзя сделать паспорт, продать квартиру и проголосовать. Как власти усложняют жизнь беларусам за границей

Иллюстрация: Майкл Скарн / Медиазона
После протестов 2020 года государство разными способами усложняет жизнь и тем беларусам, кто уехал из-за политического преследования. Им запретили голосовать на выборах, менять паспорт за границей, распоряжаться имуществом в Беларуси. «Медиазона» собрала ловушки, которые Беларусь расставила для эмигрантов.
Предположим, что для работы или учебы за границей вам понадобился беларуский диплом о высшем образовании. На него нужно поставить апостиль, то есть подтвердить легальность документа. Раньше поставить апостиль могло беларуское консульство, но из-за «консульского» указа Лукашенко № 278 для этого придется ехать в Беларусь. Апостиль проставляют в МИД, или, например, Минобразования — в зависимости от документа.
Кроме того, после 2020 года цена на эту услугу выросла: с 0,5 до 5 базовых величин.
Если вы потеряли диплом или какое-то свидетельство, то чтобы восстановить его, тоже придется ехать в страну лично. Раньше сделать это могли близкие: по доверенности, оформленной за границей.
Единственный вариант для тех, кто может возвращаться в Беларусь и кто только готовится к переезду — сделать генеральную доверенность лично в Беларуси. По ней доверенное лицо сможет оформить документы за вас. Ситуация осложняется тем, что срок действия доверенностей ограничен.
Со свидетельством о браке или рождении тоже беда. Если вы потеряли его и нужно оформить новое, то обращаться в ЗАГС придется лично (или по генеральной доверенности, офомленной лично в Беларуси).
Больше всего нашумевший указ усложняет жизнь при необходимости заменить паспорт. Кончился срок действия, нечаянно постирали документ или его сгрызла любимая собака? Если не можете ездить в Беларусь, придется выкручиваться по-другому и, например, получать проездной документ в стране, в которой вы живете.
Продлить беларуский паспорт за границей тоже нельзя.
Раньше новый паспорт можно было сделать через консульство. Сейчас же все, что может сделать этот орган, — выдать свидетельство на возвращение. Это временный документ для въезда в страну для тех, чей паспорт утерян, пришел в негодность или кончился.
Уезжая из Беларуси не в официальную командировку (или не в страны ЕАЭС) более чем на 30 дней, вы рискуете попасть в базу «тунеядцев». Сам по себе этот статус не критичен (разве что просто неприятно называться «не занятым в экономике», полноценно работая в другой стране). Но если вы — собственник недвижимости, то вам придется оплачивать коммунальные услуги по полной стоимости.
Сменить место регистрации (прописки) без личного присутствия или доверенности, сделанной в Беларуси, не получится — все из-за того же «консульского» указа Лукашенко. Это может стать проблемой, например, при продаже квартиры, в которой вы прописаны.
То же касается сделок по продаже авто. Машину или мотоцикл нельзя снять с регистрации или зарегистрировать на нового владельца без личного присутствия или беларуской доверенности. А значит и продать авто из-за границы не получится.
Для трудоустройства или легализации в некоторых странах может потребоваться справка об отсутствии судимостей. Беларуские консульства пока еще выдают такой документ, но для его получения нужен будет паспорт, а это может стать проблемой, если он, например, утерян. Не говоря уже о том, что многие беларусы уехали из страны как раз будучи фигурантами уголовных дел.
После заочного суда по «экстремистской» статье беларуса могут лишить гражданства, даже если оно получено по рождению, а не приобретено.
Для того, чтобы власти могли лишить вас гражданства, должно быть соблюдено три условия: вы находитесь за границей, беларуское гражданство у вас с рождения, вас судили по одной из 53 «экстремистcких» статей и приговор вступил в силу.
Пока неизвестно о случаях, когда кого-либо лишили гражданства таким образом.
Беларусы, которые приобрели гражданство не по рождению, тоже могут
лишиться его — этот пункт был и в старой версии закона «О гражданстве».
Для студентов, которые решили учиться не в Беларуси, а за границей, больше не предусмотрена отсрочка от армии. Хочешь учиться в Польше? Сначала отслужи. Вот так власти поменялизакон «О воинской обязанности и воинской службе» весной 2023 года. Исключение — выезд на учебу по направлению госорганов.
Пока еще отсрочку получают те, кто на момент вступления нового закона в силу учился за границей очно, и на момент поступления в университет был младше 18 лет.
Для беларусов, живущих за границей, в консульствах и посольствах больше не организуют участки для голосования. Если хочется проголосовать, нужно ехать в Беларусь. В Единый день голосования в 2024 году в Минске был открыт один участок для тех, кто приехал отдать свой голос из-за границы. Эта норма начала действовать с 2022 года.
Родители с детьми до трех лет, выезжающие за границу больше, чем на два месяца подряд (либо больше, чем на 183 дня за календарный год), должны сообщить об этом в социальную службу. На время отсутствия семьи в стране им прекратят выплату детского пособия. Сообщить нужно в течение пяти дней со дня выезда. Если не сообщите, а власти как-то узнают об этом сами, то деньги придется вернуть. Известно как минимум об одном уголовном деле за получение пособия за границей.
С января 2024 года наниматели получили дополнительную возможность контролировать выехавших за границу родителей, которые воспитывают детей до 3 лет. Запросить данные для прекращения выплат работодатель сможет сам — в личном кабинете ФСЗН.