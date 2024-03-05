Посредники в «дружественных» странах и перепродажа «запрещенки» в Россию. Как Беларусь пытается обойти санкции

Древесину экспортировать нельзя, но мебель — можно

После масштабного вторжения России в Украину Евросоюз наложил запрет на экспорт древесины из Беларуси. Игорь — специалист одной из беларуских логистических компаний — рассказал «Медиазоне», как фирмы-перевозчики обходят подобные запреты.

— Калі ты вырабляеш проста фанеру, то яе экспарт забаронены. Але калі ты з гэтай фанеры робіш, напрыклад, ламелі для ложкаў, то такія вырабы аўтаматычна трапляюць пад код 94 — мэбля ці вырабы для мэблі. І вось такіх прыкладаў шмат, калі прамы экспарт забаронены, а ўскосны, як мэбля, спакойна экспартуецца з Расіі і Беларусі.

Яшчэ адзін прыклад — садовыя домікі. У якімсьці пакеце санкцый Еўразвяз забараніў экспарт мэблі з Расіі. Што тады пачалі рабіць? Домікі, зробленыя у Расіі, вязуць у Беларусь. Тут на іх лепяць новыя этыкеткі, быццам яны зробленыя ў Беларусі. І ўсё: домікі спакойна едуць далей у Еўропу. Самае цікавае, што той, хто купляе, ведае, адкуль ідзе той ці іншы тавар. Проста папярэджваеш, што домікі будуць умоўна на пару тысяч даляраў даражэйшыя.

Какое-то время беларускую древесину экспортировали в Европу под видом узбекской или казахской, но эту схему быстро раскрыли и остановили.

— Для таго, как экспартаваць лес у Еўропу, ты павінен атрымаць спецыяльны сертыфікат, што вось гэтае дрэва з гэтага рэгіёну можа экспартавацца ў ЕЗ. А адкуль ва ўмоўным Казахстане столькі лесу? Таму гэтыя схемы хутка прыкрылі.

Специалист по логистике отмечает, что многие товары находятся не под санкциями. По-прежнему в Европу из Беларуси экспортируется пластик, свинец, продукты питания, стекло.

8 пакетов санкций

С октября 2020 года Евросоюз в отношении Беларуси ввел 8 пакетов санкций. Например, после посадки самолета Ryanair ЕС принял пакет санкций, в котором ограничил торговлю продуктами нефтепереработки и калием. Тем не менее, санкции не касались уже заключенных контрактов и распространялись не на все экспортные позиции Беларуси по калийным удобрениям и нефтепродуктам.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину экономические санкции в отношении Беларуси усилились. Четыре банка отключили от системы передачи финансовых сообщений SWIFT («Банк развития», «Дабрабыт», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк»).

Под запретом оказалась продукция крупнейших беларуских предприятий: «Нафтан», «Беларуськалий», деревообработка и калийные удобрения. Из Беларуси ушли крупные бренды одежды (H&M, Zara), сеть магазинов Jysk, а автодилеры переориентировались на китайский автопром.

С рынка Беларуси ушел разработчик популярных сервисов для управления проектами Jira и Trello. Intel и AMD остановили поставки процессоров и видеокарт в Беларусь.

Периодически с полок магазинов пропадал шоколад Ritter Sport, мармелад Haribo, дезодорант Old Spice, конфеты Rafaello и т.д.

Компании-посредники в Турции и Эмиратах

— Калі параўноваць з расійскімі санкцыямі, то на Беларусь накладзена прыкладна ⅛ частка ад іх. Так у Беларусь забаронены імпарт высокатэхналагічных тавараў. Шмат рэчаў ідзе праз кампаніі ў Арабскіх эміратах, Турцыі і Казахстане. Зараз вельмі шмат кампаній-пасярэднікаў, якія закупляюць тавар у Турцыі і Эміратах. Закупілі, умоўныя працэсары там, а пасля яны трапілі ў Мінск.

По словам источника «Медиазоны», один из способов заработка на санкциях — перепродажа санкционных товаров в Россию. Например, беларуская компания закупает в Европе пластик или машинное масло, которое запрещено поставлять в Россию из Европы.

После подает на этот товар декларацию «импорт 70» — это таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся на складе без уплаты таможенных пошлин и налогов. Далее товар без растаможки идет в Россию, где проходит эту процедуру и легализуется. За такую операцию беларуская компания получает 5-8% от стоимости товара без учета затрат на логистику.

Беларуские контрсанкции и «чудеса» от поставщиков

В декабре 2021 года Совет министров утвердил ответные санкции в отношении «недружественных» стран. В декабре 2023 года санкции продлили еще на год. Под них попала продукция, выпущенная в Евросоюзе, США, Канаде и т.д.

Среди «запрещенки» — мясо, овощи, фрукты, орехи и кондитерские изделия (шоколадки, пасты, леденцы, тофи и т.д.). Тем не менее, в Беларуси продается шоколад Ritter Sport и Schogetten.

Согласно постановлению, шоколад попадет под эмбарго, введенное Советом министров. Ввезти легально «запрещенку» из Европы можно, но для этого нужно получить специальные квоты в МАРТ. Весной 2023 года журналистам в МАРТ ответили, что подобные квоты пока не выдаются.

Запрещенные шоколадки в Беларусь поставляет компания ООО «Логистическая компания Восток». Владеет ей Алексей Матвеев. Беларуский расследовательский центр выяснил, что Матвеев в 2020 году числился среди сотрудников компании «БелГлобалСтарт», которую основал близкий к Лукашенко бизнесмен Сергей Тетерин.

Расследователи изучили полученный от «Киберпартизан» слив почты Тетерина и наткнулись на письмо Таможенному комитету от 15 января 2021 года. В нем Тетерин представляется как учредитель «Логистической компании Восток».

Таким образом шоколадки в Беларусь идут сразу в обход двух законодательств: европейского (Тетерин в санкционных списках) и беларуского (в связи з запретом на ввоз из ЕС).

До февраля 2024 года в стране работал сервис «Евромолл», через который можно было заказать товары из Европы. Зарегистрирована компания в Литве как ЗАО «Джимолл». CEO литовской компании — Юлия Василько. Девушка с таким же именем и фамилией в ноябре 2023 года работала директором по корпоративному развитию компании «Евроторг».

Создав юридическое лицо в Литве, компания легализовала поставки «запрещенки» в Беларусь. Согласно постановлению, эмбарго на ввоз не касается физических лиц. «Евромолл» же обслуживал исключительно их.

По факту беларусы заказывали товары у литовской компании, которая отправляла их в Беларусь.

3 февраля приложение Euromall приостановило свою деятельность.