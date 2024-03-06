Скрыть информацию, забрать лайки, а лучше удалить профиль. Проверяем свой «Вконтакте»

Все данные из «Вконтакте» не защищены

«Использование этой российской социальной сети — дыра в вашей безопасности. Можно оставаться там, но не стоит там публично высказываться, публиковать материалы и делать репосты на чувствительные темы. Это опасно и в России, и в Беларуси», — рассказал «Медиазоне» основатель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.

По его словам, появление офиса «Вконтакте» в Минске вряд ли что-то изменит для беларуских пользователей.

«Предполагаю, что беларуские силовики плотно сотрудничают с российскими, и если им нужно будет получить данные, то они относительно легко могут сделать это через российский офис. Минский филиал может только ускорить получение запрошенной информации».

Для переписок на важные темы и пересылки файлов активист советует пользоваться более защищенными сервисами — почтой с шифрованием Proton Mail или мессенджером Signal.

Закрыть профиль и скрыть все, что возможно

Причиной штрафа или суток часто становится репост из «экстремистского» сообщества, или подписка на него. Во «Вконтакте» есть настройки, которые позволяют уменьшить риски.

В меню «Настройки» — «Приватность» можно скрыть свои подписки от всех, либо оставить эту информацию доступной для определенного круга людей.

Напротив пункта «Кто видит список моих групп» нужно выбрать «Никто» либо «Только друзья», или выбрать конкретных людей из списка.

Можно выбрать пункт «Закрыть профиль», в таком случае информация со страницы будет видна только тем, кто у вас в друзьях, а посторонний человек увидит только фото профиля (если оно есть), и часть основной информации, например, город или университет, который вы окончили (если это указано на странице).

Закрыв профиль от посторонних, можно вернуться в «Настройки» — «Приватность» и по своему усмотрению скрыть список друзей, сообществ, иную личную информацию вообще от всех. Там же есть настройка, позволяющая ограничить список тех, кто может писать вам сообщения.

Список друзей, конечно, лучше тоже проверить, и исключить из него тех, с кем вы не знакомы лично. Или тех, с кем давно не общались. Кто знает, кем теперь работает муж той самой далекой знакомой, добавленной в друзья в 2015-м.

Проверить, что написано о вас в профиле

Если вы заводили профиль во «Вконтакте» давно, то, вероятно, уже и не помните, какая информация о вас указана в профиле. А при регистрации соцсеть предлагает указать мобильный номер, контакт в скайпе, родной город, информацию о месте учебы и работы, указать профили родственников. Советуем проверить и удалить личную информацию.

Отписаться от «экстремистов»

Недавно на границе Беларуси и Польши после проверки телефона задержали нескольких человек. Дело было как раз в подписках на «экстремистские» сообщества. Чтобы подготовиться на случай, если телефон попадет в руки милиции, стоит отписаться от «экстремистов». Большинство сообществ можно читать не подписываясь.

Отписаться стоит еще и потому, что даже если в вашем профиле не видно сообществ, на которые подписаны вы, в самом сообществе можно увидеть всех его подписчиков (если список не скрыли администраторы).

Забрать свои лайки обратно

Иногда причиной для задержания может стать даже лайк под постом «экстремистского» сообщества.

Настройки «Вконтакте» позволяют увидеть ваши лайки и другие реакции: для этого нужно зайти в раздел «Закладки» и нажать на кнопку «реакции» (в мобильном приложении).

Если вы пользуетесь сайтом с компьютера, то «отлайкать экстремистов» можно зайдя в раздел «Новости» и нажав на «Реакции».

Не надеяться на псевдоним

Использование псевдонима не дает полной анонимности, так как «Вконтакте» требует привязки аккаунта к реальному номеру телефона.

«Спецслужбы могут идентифицировать вас при помощи данных операторов связи и самого "Вконтакте", могут зафиксировать айпи-адрес и геолокацию пользователя. То есть даже если вы писали что-то не под своим именем, можно будет доказать, что это были вы. Не сразу, но это возможно сделать. Там будут связки различных мета-данных: геолокация, время входа, IP-адрес, который привязан к договору с провайдером. И это реальные ситуации, реальные кейсы уголовных и административных дел в России», — рассказал «Медиазоне» Артем Козлюк.

Не пользоваться сторонними клиентами «Вконтакте»

Безопаснее отказаться от сторонних приложений для «Вконтакте» соцсетью (Kate Mobile, Phoenix lite и др. ), и отдать предпочтение официальному мобильному приложению.

«Любая передача своих данных через внешний сервис — это опять дыра в безопасности, и ими лучше не пользоваться, по умолчанию. …Они могут собирать и предоставлять данные не обязательно спецслужбам или мошенникам, но рекламодателям. Следствием этого будет назойливый спам. Каждый такой подключаемый модуль требует общественного аудита, а его можно провести только если он создан на открытых началах», — говорит Артем.

Все же удалить профиль в ВК

Удалить свой аккаунт во Вконтакте можно перейдя в настройки, в конце списка есть кнопка «Удалить профиль». Важно, что удалить профиль сразу и навсегда не получится — «Вконтакте» пишет, что данные будут храниться еще семь месяцев для того, чтобы вы могли восстановить аккаунт.

По словам основателя «Роскомсвободы», российские сервисы по закону обязаны хранить информацию и переписки пользователя (и по запросу передавать ее силовикам) от полугода до трех лет.

«Вконтакте» также позволяет заблокировать профиль, к которому у вас нет доступа. Такая функция пригодится, если у вас несколько страниц в социальной сети, и доступ к одной из них потерян. Для этого нужно будет заполнить заявку на сайте, предоставить информацию о странице и доказательства того, что вы — действительно вы, в том числе — загрузить фото документов. Заблокировать профиль, к которому нет доступа, получится только в том случае, если в нем указаны ваши настоящие имя и фамилия.