Подрыв в тонелле, поджоги и покушение на военного. Что известно о беларусах, задержанных за диверсии в России

Поджог электровоза в Московской области

27 декабря 2022 года на станции Москва-Курская задержали двух витеблян: Артема Бресского и Кирилла Басько. Бресскому — 21 год, Басько — 2004 года года рождения.

По версии следствия, 22 декабря беларусы за вознаграждение подожгли электровоз в локомотивном депо на станции Орехово-Зуево. Парням вменили мелкое хулиганство — по версии полиции, они матерились в общественном месте. Басманный районный суд назначил штрафы обоим.

Позже беларусов задержали за умышленное повреждение имущества, а затем статью переквалифицировали на диверсию.

В Москву беларусы приехали на заработки. Адвокат Кирилла Басько рассказал, что парни искали подработку, уйдя с основного места работы, и в телеграм-канале «Вписки Москвы» нашли предложение поджечь локомотив за деньги.

По версии обвинения, 22 декабря Бресский и Басько подожгли машину электровоза и сняли это на видео. Ролик отправили пользователю телеграма под ником Юрий. Тот перевел беларусам 65 тысяч российских рублей.

Беларусы решили заработать еще, купили бензин и оставили его в хостеле. Сотрудники хостела его обнаружили и вызвали полицию. Парни не отрицают, что подожгли электровоз, но не считают это диверсией.

В январе 2024 года в Московском областном суде начали рассматривать уголовное дело против Бресского и Басько. У беларусов сменились защитники, сейчас в материалах дела указано имя адвокатки Юлией Пучининой. «Медиазона» связалась с ней: Пучинина рассказала, что находится в декретном отпуске и не занимается делом беларусов. Кто сейчас защищает Бресского и Басько, неизвестно. Суд несколько раз отменяли из-за неявки свидетелей на заседание. Следующее заседание над витеблянами пройдет 29 марта.

Подрыв на БАМе

В ночь на 30 ноября в Северомуйском тоннеле подорвали ж/д составы. Это самый длинный тоннель Байкало-Амурской магистрали. Телеграм-канал Baza писал, что результате взрыва в составе из 50 вагонов полностью выгорела одна цистерна, две были повреждены. На следующий день загорелся еще один поезд, который передвигался по обходному пути. Там выгорели четыре цистерны, две повредило огнем.

Несколько украинских медиа утверждали, что диверсия на БАМе — операция СБУ. Сама служба официально не комментировала произошедшее.

7 декабря ФСБ задержала беларуса, подозреваемого во взрывах на БАМе. Позже стало известно, что это Сергей Еремеев — бывший приборист «Нафтана» и участник общенациональной стачки в ноябре 2020 года.

В ролике, опубликованном РИА Новости, беларус рассказал, что по просьбе товарища отвез в Россию посылку за вознаграждение.

«Потом возникли вопросы, и он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе. Я согласился, доехал до Северобайкальска, установил устройство, что вызвало повреждение двух составов», — говорил Еремеев.

Спустя три дня после задержания Еремеева в Полоцке прошли обыски и задержания. Сколько человек было задержано, неизвестно.

Знакомый Еремеева рассказывал изданию «Зеркало», что после увольнения с «Нафтана» мужчина оставался в Беларуси. «Он утверждал, что не собирается уезжать, что нужно хоть кому-то оставаться, бороться, просвещать людей. Он общался с беларусами, рассказывал, как все обстоит на самом деле, если человек вдруг далек от этого. Видимо, считал, что подготавливает почву к будущему. Во время созвонов мы обычно обсуждали новости. У него много знакомых, он рассказывал, что происходит в стране», — говорил Алексей, знакомый беларуса.

Также он рассказал, что знал Еремеева «как отзывчивого и эмпатичного человека», одного из лучших механиков Новополоцка.

В середине декабря 2023 года мужчину этапировали в Улан-Удэ. Почти 2 месяца о нем ничего не было известно, правозащитники не знали, где его содержат. 1 марта выяснилось, что беларус находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Против Еремеева возбудили уголовное дело по статьям о теракте и по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Известно, что у Еремеева двое детей.

Покушение на военного в Крыму

В октябре 2023 года в Крыму задержали 61-летнего беларуса Валентина Пискунова. Его обвиняют в причастности к взрыву машины военнослужащего 23 сентября в Джанкое в аннексированном Россией Крыму.

Крымский СК утверждал, что нашел у беларуса «схрон» из электродетонаторов, почти два килограмма гексогена, пистолет-пулемет и 138 патронов.

По информации «Нашей нивы», Пискунов в последнее время жил в Крыму. Когда он уехал из Беларуси, неизвестно. В 1999 году беларус вышел из российского гражданства.

У Пискунова был чешский ВНЖ, в Чехии с 2008 по 2020 года он занимался бизнесом, владел фирмой Liniakrasa. Бизнес был у мужчины и в Украине, там на него зарегистрированы фирмы «Картер-Крым», «Картер-Юг» и «1МПЗ».

7 октября 2023 беларуса судили по статье о неповиновении милиционеру, он получил 15 суток. Выйти Пискунов должен был 22 октября, но 24 октября его снова задержали. Где сейчас находится Пискунов, неизвестно.

Поджог подстанции в Туле

6 февраля беларус 1998 года рождения поджег в Туле тяговую электроподстанцию. По информации ФСБ, сделал он это по заданию украинских спецслужб. На беларуса завели уголовное дело по статье о диверсии.

По версии ФСБ, беларус установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по имени Юрий. Он попросил беларуса совершать за деньги «диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры РФ».

5 февраля обвиняемый приехал в Тулу, где изготовил зажигательное устройство и поджег электроподстанцию. Отправив видеоотчет, беларус выехал в Воронеж, чтобы поджечь насосную станцию и электроподстанцию. Там мужчину и задержали.

Где сейчас находится беларус и как его зовут, неизвестно.

Поджог релейных шкафов в Москве

В июне 2023 года против 27-летнего Александра и 25-летнего Эдуарда в Москве возбудили уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения. Эдуард — уроженец Беларуси. Их подозревают в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях недалеко от Варшавского шоссе.

«Парни признались, что за свою работу они получили 30000 рублей на криптокошельки. Задание они получали через телеграм», — утверждали авторы телеграм-канала Baza.