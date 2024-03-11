«Нарисовал автомат и написал "Нет войне"». Как школьники реагируют на военно‑патриотическое воспитание

Имена всех героев в тексте изменены.

Рисунок мечты и «мвдшный кружок»

В феврале 2022 пятиклассников одной из минских школ попросили нарисовать свою мечту. Больше половины учеников принесли на урок антивоенные рисунки. Пятиклассник Петя нарисовал автомат и перечеркнул его, написал «нет войне», — рассказала «Медиазоне» его сестра Вероника.

«Это — мое главное желание», — объяснил школьник.

Еще одна история из Петиной школы: вскоре после начала войны пятиклассник выкрикнул учительнице русского языка, что ему не нужны русский язык и литература, потому что «россияне — оккупанты». Педагог написала на него докладную. Как сейчас дела у того подростка, Вероника не знает.

В этом году классная руководительница Пети предложила детям вступить в «мвдшный кружок» — такие организовывают по всей Беларуси с мая 2022 года. Идея военно-патриотических клубов принадлежит командующему внутренними войсками Николаю Карпенкову.

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В социальных сетях школ можно найти посты о работе этих клубов — на фото дети в форме и с оружием, поют гимн, занимаются со спецназом и открывают «патриотические» памятники. Один из роликов о работе клуба «Мужество» смонтирован под песню «Гуляй десантура — сегодня твой день».

Петиному классу учительница перечислила все, как она это назвала, преимущества военно-патриотических занятий: ношение военной формы, стрельба из пневматического оружия, и запись в характеристике, рассказывает сестра пятиклассника. И написала обращение к родителям:

«На базе нашей школы с марта открывается городской патриотический клуб направленности РУВД. По окончании будет выдаваться сертификат, что является привилегией при поступлении в Академию МВД и другие ведомства. Плюс — запись в обязательной характеристике при окончании школы. Вступить в клуб могут и мальчики и девочки. Ношение уставной формы одежды в школе на постоянной основе (форму будут шить и выдавать ежегодно бесплатно). В программе: спортивная подготовка, рукопашный бой, пневмострельба, тир МВД, поездки, экскурсии, мероприятия патриотической направленности».

Родители учеников Петиного класса на эти предложения не реагировали, сообщения от классной с просьбами записать детей в патриотический кружок появлялись несколько раз.

«Детям это все не надо. Подростки — им поиграть в телефоне и пообщаться друг с другом только надо, а не вот это вот все. Смеются и говорят "ну да, училка поехала крышей". При чем она не старая, это молодая учительница, ей около 40 лет», — говорит сестра мальчика.

На одном из классных часов руководительница рассказывала про Вторую мировую войну, пока ее не перебили: «Это же то же самое, что сейчас русские в Украине делают, они тоже убивают людей». Учительница стала отвечать, что это «украинцы убивают русских».

Пение гимна и красивая форма

В школе в маленьком городе у границы с Украиной детей «почти каждую неделю» вызывают на линейки, где они поют гимн, рассказала «Медиазоне» Инга, сестра троих школьников.

«Таксама раз у тыдзень праводзяць факультатывы, дзе распавядаюць пра Лукашэнку, вайну і гэтак далей. Ну, а астатняе ужо ад настаўнікаў залежыць», — объяснила девушка.

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По ее словам, в 2020 году комиссия избирательного участка в школе показала результаты голосования: 80% голосов были за Светлану Тихановскую. После этого в школе сменился директор.

«Але бацькі ж засталіся тыя ж самыя, як і дзеці. Думаю, што ў дзяцей эмпатыя развіта нашмат больш, чым у нас дарослых. За дзяцей, якая б там навука ў школе не была, мабыць, перажываць не трэба».

Сестра еще одной школьницы — уже из Брестского района — говорит, что некоторые дети сами уходят с «запланированных занятий по патриотизму». Классная руководительница этому не препятствует, «потому что все понимает и сама против таких разговоров».

О ситуации в своей школе «Медиазоне» рассказала также учительница средней школы в Минске. По ее словам, некоторым детям из 3 или 4 классов нравится военщина. «Гэтая ніша не занятая, таму ім цікава, таму іх гэта зацягвае. Некаторыя дзеці не маюць бацькоў, некаторыя не вельмі знаходзяць сябе ў грамадстве. А гэты патрыятычны клас ходзіць у прыгожай форме».