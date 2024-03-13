Помощь с деньгами, продуктами и легализацией. Куда обратиться репрессированным беларусам при переезде в Литву или Польшу

Из Беларуси может быть опасно обращаться в инициативы, указанные в этом тексте. Если вам нужна помощь, попросите ваших друзей или родных заполнить за вас анкету или написать в какой-либо фонд.

Куда обращаться первым делом?

Инициатива Partyzanka. Тут вам могут подсказать адреса ближайших к вам лагерей для беженцев, как легализоваться в новой стране (например, податься на международную защиту) и получить финансовую помощь от государства. Partyzanka не предоставляет материальную помощь, только информационную.

Вы можете обратиться на горячую линию фонд BYSOL. Специалисты проконсультируют по вопросам эвакуации из Беларуси, финансовой помощи репрессированным и родственникам политзаключенных. Эксперты подскажут, как лучше действовать именно в вашей ситуации.

Информационная линия BELARUSAM для репрессированных беларусов в Польше. Тут сориентируют, какой фонд или инициатива лучше поможет вам с вашим вопросом, подскажут контакты и адреса, куда можно обратиться. Проконсультировать по вашей ситуации могут и в Probono.by.

Помощь освободившимся политзаключенным оказывает инициатива «Вольныя». Специалисты находят для обратившегося ментора, который проводит бывшего заключенного по всем этапам адаптации в новой стране.

По юридическим вопросам в Польше помогает Центр Беларуской Солидарности. Кроме того, ЦБС работает с темами дискриминации беларусов со стороны польских государственных органов и работодателей.

Какие фонды могут помочь материально?

Финансовую поддержку бывшим политзаключенным оказывает фонд BYSOL вместе с кампанией BY_help. В рамках программы можно получить, например, разовую выплату на первые нужды. Заявку можно заполнить здесь. Кроме того, через фонд BYSOL можно организовать целевой сбор для конкретного человека.

Найти финансовую поддержку можно через «Скорую взаимопомощь». Инициатива создает персональные денежные сборы для каждого обратившегося. В том числе — для старта в другой стране.

Где можно взять гуманитарной помощи, пока не стал на ноги?

За продуктовой помощью можно обратиться в INeedHelpBY. Инициатива помогает продуктами пострадавшим от политических репрессий, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации.

Важно! В январе 2024 года силовики пришли к бывшим политзаключенным, их родственникам и родным тех, кто до сих пор находится в заключении. Рейд был связан с получением «безвозмездной иностранной помощи», а именно — продуктовой помощи через инициативу INeedHelpBY. Проект был признан «экстремистским формированием», поэтому обращаться за помощью из Беларуси может быть не безопасно.

Польский фонд DAR LOSU устраивает тематические встречи, обучает новому ремеслу, проводит познавательное лекции. Фонд предоставляет гуманитарную помощь тем, кто оказался в сложной ситуации.

У литовского фонда Razam есть несколько программ по интеграции беларусов. Можно заглянуть в «виртуальный склад», где беларусы предлагают друг другу бесплатные вещи, мебель, продукты.

А где искать помощь с работой и жильем?

Фонд Ocalenie помогает иностранцам в Польше. Организация предлагает помощь в виде юридических консультаций, поиска жилья, составления резюме, поиска работы, контакта с польскими органами власти, медицинскими учреждениями, школами и детскими садиками. У фонда есть свой бесплатный магазин, где можно получить бытовую химию и одежду. Вход в магазин — по предварительной записи.

Волонтерская организация DAPAMOGA оказывает первую помощь при переезде в Литву.

В польском городе Вроцлав есть шелтер для бывших политзаключенных и их семей. Он финансируется By_Help, а локальным партнером выступает Беларуская ассоциация политических заключенных «Да волi». Узнать о размещении в шелтере можно через соцсети By_Help.

Помочь с трудоустройством и переподготовкой обещает и инициатива Dissidentby.

Куда можно обращаться за медицинской помощью?

За медицинской помощью можно обратиться к беларуским медикам из инициативы «Врачи за правду и справедливость». Инициатива проводит консультации для пострадавших беларусов.

Проект «еЗдоровье» — консультации с врачами онлайн.

Как помочь родственникам политзаключенных в Беларуси?

Можно задонатить инициативе Dissidentby, которая оказывает финансовую помощь семьям политических заключенных (например, с передачами для родных в колонию), а также семьям осужденных, оказавшимся в сложной ситуации.

Программа помощи родственникам политзаключенных есть у проекта «Страна для жизни». Проект «Палітвязынка» помогает с передачами политзаключенным женщинам.

Еще один проект, поддерживающий семьи политзаключенных — politzek.me. Кроме того, вы можете следить за общими и персональными сборами фонда BYSOL.