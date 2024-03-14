Беларус написал трек «Можно я с тобой» после суда над женой, а сейчас тиктоки с ним набирают миллионы просмотров

Песню «Можно я с тобой» AP$ENT выпустил 6 июля 2022 года. По словам музыканта, в ней он зарифмовал события своей жизни. «Когда хотел написать песню о любви, а написал гимн для котиков», — сказал Кисляк в одном из своих видео в тиктоке. В треке поется в том числе о задержании жены и экстренной эвакуации из Беларуси:

Мог быть славный денек,

Но звонок — тебе грозит срок за пару строк.

Да, тут так себе вайб,

Видимо, пора.

Ну что ж, бывай, родны край!

По кустам ночной тропой.

Да, план отстой. Постой, а можно я с тобой?

Год химии жене и эвакуация из Беларуси

Жену музыканта Марию Кисляк задержали осенью 2021 года. Трое суток она провела в ИВС, где у нее забрали всю теплую одежду и не давали спать. Против девушки возбудили уголовное дело за комментарии в телеграме, а в январе 2022 года суд приговорил Марию к году химии по обвинению в оскорблении Лукашенко.

Не дожидаясь отправки на химию, в феврале 2022 года Арсений и Мария эвакуировалась в Грузию с помощью фонда BYSOL.

— У жены был такой выбор, если честно, сомнительный — либо оставаться и сидеть на химии, причем в Беларуси очень плохое отношение к политзаключенным, либо уезжать. Мы решили, что надо уехать. Короче, нас уехали. Лукашенко — автор просто грандиозных репрессий, просто огромных, по отношению к своему народу, — рассказывал музыкант «Белсату».

В Беларуси паре пришлось оставить все имущество, в том числе и музыкальное оборудование Арсения.

— Все, что я успел взять с собой, когда уезжал из Беларуси, — это винчестер и аудиокарту. Нужно было приобретать музыкальное оборудование снова — в этом немного помог BYSOL, который объявил сбор средств для моей семьи, — рассказывал музыкант «Нашай Ніве».

Сначала семья жила в Грузии, а потом переехала в Польшу — «фактически мы дважды начинали жизнь на новом месте».

«В Грузии я делал треки за макияжным столиком — именно тогда появилась песня "Можно я с тобой", которая сейчас наиболее часто прослушивается».

Миллионы прослушиваний на Spotify и разрыв тиктока

Арсений Кисляк — украинец по национальности, но почти всю жизнь прожил в Беларуси и имеет беларуское гражданство. В 2020 году он записал ироничную песню о короновирусе «Мылюсь и молюсь», которую выделило жюри «Карантиновидения» — конкурса, организованного группой Little Big.

После была «Песенка веселого белоруса» со словами «Дядя Саша, без обид, но вам никто не рад. Забирайте тетю Лиду, возвращайтесь в ад!».

За последний месяц треки AP$ENT на Spotify послушали 307 тысяч раз. Три трека музыканта на этой площадке набрали за все время более миллиона прослушиваний, а самый популярный — «Можно я с тобой» — более 3 миллионов. В тиктоке ролики с этим треком получают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

«Эмоции настолько сильные, что мне потребовалось время, чтобы адаптироваться и вообще поверить в реальность всего происходящего. Я человек эмоциональный, это для меня даже можно сказать испытание. Хорошее, но испытание», — рассказывал AP$ENT телеграм-каналу «КЛІК».

Арсений не переживает, что его самый популярный трек ассоциируется с животными.

«Это же про добро и любовь. И это именно то, чем я руководствуюсь в своей жизни. Под песню снимают кучу видео, где бездомных животных начали забирать к себе люди. Это больше, чем я даже мог хотеть. Я очень люблю животных и всегда мечтал открыть какой-нибудь приют или фонд помощи. И так получилось, что эта песня и принесла желаемую известность, и как будто приблизила меня к давней мечте».