«Гнида Лукашизма, мрази конченые, хороший кгбшник — мертвый кгбшник». За какие комментарии судят беларусов

Животное, загнанное в угол

В феврале 2023 года брестского нарколога Максима Зайцева признали виновным по двум статьям УК — об оскорблении Лукашенко и представителя власти. Зайцев написал о Лукашенко: «Животное, загнанное в угол. Скоро начнет кусать своих».

В другом посте он обратился к главе Брестского горисполкома Александру Рогачуку: «РЫгачук пусть ляжет возле пушки и спит спокойно, осел! Бернес нашелся».

Суд приговорил доктора к двум годам колонии.

Жду в Беларуси вооруженные силы НАТО

70-летнего пенсионера Василия Демидовича судили несколько раз. Первый — в сентябре 2022 года, когда его признали виновным в организации массовых беспорядков, оскорблении Лукашенко, представителя власти и судьи.

Второй — в феврале 2023 года — по статье об оскорблении представителя власти. Из-за сложения приговоров окончательный срок наказания для пенсионера составил 6,5 лет колонии и штрафу в 2710 рублей.

Правозащитники писали, что среди комментариев, которые Демидович писал в чате «Каратели Беларуси», были «Пока рабочего движения нет», «Нужна всеобщая стачка по всей стране», «Жду в Беларуси вооруженные силы НАТО», «Опять очередной колхозан и ябатька», «долбаный москаль».

Ну и харя

Гомельчанку Алесю Бахун приговорили к 2 годам домашней химии за комментарий «Ну и харя!» под постом про участкового Андрея Комара.

Еще одна гнида Лукашизма

Такой же приговор за комментарий «Еще одна гнида Лукашизма» про того же участкового Андрея Комара получил Дмитрий Бубенчик из Барановичей.

На суде он сказал, что «на 50% понимал, что написанное может оскорбить Комара». В посте, который прокомментировал Бубенчик, говорилось, что Комар лжесвидетельствовал против людей, а потом их задерживали.

У него на лбу написано: мразь конченая

Минский грузчик Александр Мельников тоже прокомментировал пост о Комаре: «Ряха что надо. Плюй — не промажешь». Его осудили на полтора года домашней химии.

К 3 годам химии приговорили бывшего милиционера Александра Железовского, который тоже оставил запись о Комаре — «У него на лбу написано: мразь конченая».

П…р

К 3 годам домашней химии суд приговорил жлобинского машиниста Артема Барашко. Его признали виновным в оскорблении представителя власти за комментарий «П…р» в отношении Игоря Вольнича — сотрудника ГАИ, который коленом стал на шею одного из протестующих.

На кол

Под постом об Игоре Вольниче комментарий оставил и рогачевский водитель-экспедитор Александр Кандорский. Его суд признал виновным в оскорблении преставителя власти и приговорил к 2 годам химии.

Насекомое, переносящее заболевания

Минский городской суд приговорил журналиста Геннадия Можейко к 3 годам колонии, признав виновным в оскорблении Лукашенко и разжигании вражды. Можейко обвинили в том числе в «непристойной метафоре» в соцсетях.

В комментарии Можейко сравнил Лукашенко с «насекомым, переносящим заболевания», посчитало следствие. Сам журналист на суде подчеркнул, что этими словами он отвечал на пост знакомой по фамилии Тараканова и хотел «поддержать Тараканову с тараканами в голове».

Узурпатор \ Нелегитимный

К 7,5 годам колонии суд приговорил жителя Слонима Александра Петушкова, признав виновным в грубом нарушении порядка, разжигании вражды, массовых беспорядках и оскорблении Лукашенко.

В январе 2022 года его задержали из-за комментариев о протестах в Казахстане, но отпустили. Позже против Петушкова возбулили уголовное дело, связанное с комментариями и репостами о призывах к забастовке, возобновлении акций, предложении снять погоны силовикам и генералам, а Лукашенко в них описывался как «узурпатор» и «нелигитимный», писали правозащитники.

Детки из б…осемей

В октябре 2022 года провластный телеграм-канал написал о задержании женщины, которая оставила комментарий «о детях в военной форме». На видео показали скриншот с комментарием от пользователя Marina — «Детки из б…семей» под роликом военно-патриотического клуба «Рысь». В клубе детей знакомят с «образцами современной техники, вооружения, специальных средств».

Сжигать русню

Алексея Жибуртовича, студента пятого курса БГМУ, силовики задержали из-за комментариев про российских военных. В видео, которое опубликовал провластный телеграм-канал, студент сказал, что писал «сжигать русню».

Бродячий цирк русского победобесия

В июле 2022 года силовики задержали минчанина за комментарий «бродячий цирк русского победобесия». Так 50-летний Владимир Рыдуха охарактеризовал «поезд победы» — передвижной музей, посвященный Второй мировой войне.

Мрази

К 2 годам домашней химии суд приговорил 51-летнюю минчанку Светлану Тряпкову. Ее признали виновной в оскорблении представителя власти за слово «мрази» под фотографией двух милиционеров. Следствие решило, что комментарий нес «негативную оценку Дмитрия Таразевича и Сергея Коляды». Оба сотрудника оценили свои «моральные страдания» в 1 тысячу рублей.

Очередное преступление Лукашенко

В ответ на посадку самолета Ryanair россиянка Ирина Викхольм написала твит «Очередное преступление Лукашенко. Акт государственного авиапиратства».

Суд Московского района Бреста приговрил ее к полутора годам колонии по статье о клевете на Лукашенко. После освобождения Викхольм депортировали из Беларуси в Россию.

В стране страшнее, чем в Сомали

Гомельского грузчика Дмитрия Малашенко суд приговорил к 2 годам колонии, признав виновным в дискредитации Беларуси за комментарии «в стране страшнее, чем в Сомали».

Так рабочий отреагировал на новость о погибшем в ходе перестрелки с сотрудником КГБ Андрее Зельцере. Малашенко добавил, что «если бы у него было ружье и к нему ломились такие люди, он бы тоже защищал свой дом, только сделал бы баррикады». На заседании суда грузчик сказал, что не досмотрел видео до конца и принял тех, кто вскрывал квартиру Зельцера, за преступников. «Мужчина искренне не понимал, за что его судят», — рассказывали правозащитники.

Желаю каждому лукашисту сдохнуть таким образом

К 5 годам колонии приговорили автора ютуб-канала «Трэці Рэгіён Беларусь» Олега Коновалова, признав его виновным по пяти статьям УК. Среди обвинений 27-летнего ютубера было оскорбление Лукашенко и представителя власти.

Судя по ролику МВД, поводом для задержания Коновалова стал комментарий «Прикончили мразоту лукашистскую. Сдохла сука в мучениях. Желаю каждому лукашисту сдохнуть таким образом».

Народ открыл счет

Ивана Янченко, 35-летнего жителя Черикова, приговорили к 3,5 годам колонии —тоже за комментарий под постом о перестрелкепод постом о перестрелке, где погиб сотрудник КГБ. Он написал «Народ открыл счет». Обвинение посчитало, что комментарий стал «призывом к борьбе с правоохранительными органами», а суд признал Янченко виновным в разжигании вражды.

Завалили так завалили

Еще один приговор за реакцию на смерть кгбшника в перестрелке с Андреем Зельцером — 1.5 года домашней химии. Суд Несвижа и Несвижского района приговорил 40-летнего Андрея Зубовича за комментарий «завалили так завалили, ну и … с ним», признав виновным в оскорблении представителя власти.

Хороший кгбшник — мертвый кгбшник

За комментарий «хороший кгбшник — мертвый кгбшник)» во «Вконтакте» брестчанина Владимира Огиевича приговорили к 3 годам колонии. Суд признал расценил это как разжигании вражды.

Брестчанина задержали через три часа после того, как он написал о перестрелке Зельцера и силовиков. При задержании силовики потребовали удалить комментарий. На суде Огиевич сказал, что посчитал видео перестрелки постановочным и перефразировал название фильма «Хороший коп — мертвый коп».

Трэба выходзіць ужо сёньня, аморфнасць прывядзе да зьнішчэньня ўсяго

24 февраля 2022 года провластный телеграм-канал «Желтые сливы» рассказал о Павле Копаневе — задержанном из-за комментариев о начале полномасштабной войны в Украине.

Канал опубликовал скриншоты, на которых пользователь Paul оставил два комментария. Первый: «Трэба выходхiць ужо сёньня, аморфнасьць прывядзе да зьнiшчэньня усяго!!!». Второй: «А выходить когда будем? Или будем сидеть, пока на бойню всех не отправят?».

Казахи, гасите этих нелюдей в форме! Пусть знают, куда они приехали

Двоих минчан милиция задержала из-за комментариев о беларуских миротворцах в Казахстане. Пресс-служба МВД показала скриншоты с комментариями: «Казахи гасите этих нелюдей в форме!!!!пусть знают куда они приехали» и «Мужики, вот это настоящие мужики, а быдло белорусское ищет отговорки, что у нас оружия нет. Желания и воли нет!».

В ролике ведомства первый задержанный сказал, что написал слова под постом в телеграм-канале «Мая краіна Беларусь», второй — в инстаграм-аккаунте «Радыё Свабода».

Генеральный прокурор — преступник

К 2 годам химии и штрафу в 9 000 рублей суд приговорил 47-летнюю жительницу Боровлян Наталью Красько за комментарий «генеральный прокурор — преступник». Ее признали виновной в клевете. На суде Красько сказала, что слово действительно негативное, но не признала, что это клевета.

Пришло время доставать оружие. Жыве Беларусь!

Жителя Новогрудка приговорили к 3 годам колонии по статье о содействии экстремистской деятельности за комментарий «Ок, пришло время доставать оружие. Жыве Беларусь!». Эти слова он написал под видео, «в котором демонстрировалось использование оружия».

Ярохин — фашыст, бандзіт у джынсах

Регину Лавор, бывшую директорку Музея национальных культур в Ивье, приговорили к 2 годам домашней химии за слова о начальнике Ивьевского РУВД «Ярохин — фашыст, бандзіт у джынсах».

Еще один психопат

Под новостью о Николае Карпенкове, командующем Внутренними войсками МВД, брестская психологиня Алеся Лянцевич оставила комментарий «еще один психопат». За это и за донаты на сумму 97 долларов BySOL и ByHelp ее приговорили к 3,5 годам колонии.