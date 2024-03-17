«Понимал, что дело будет заведено». Беларус, которого арестовали в Армении из‑за розыска на родине, передал нам письмо из тюрьмы

Условия в камере «неплохие», задержание прошло «спокойно»

Ярослав Новиков уехал из Беларуси весной 2023 года. Жил в Грузии и выехал в Армению, чтобы сделать болгарскую визу — в Грузии ему это не удалось. 2 февраля при въезде его задержали. Сейчас Новикова удерживают в уголовно-исполнительном учреждении «Ванадзор» в 120 километрах от Еревана.

Беларус рассказал «Медиазоне», что задержание прошло «очень спокойно»: без наручников и грубостей.

— Общались на русском. Оперативники подбадривали: не осуждали за то, что уехал, а, напротив, говорили, что правильно сделал.

Условия в камере, куда Новикова поместили, называет «неплохими»: четыре спальных места, стол, две лавки, деревянный пол, облезлые стены и «страшненькая» туалетная комната. В камере есть телевизор и холодильник. Адвокат беларуса Араик Папикян уверил, что «отношение в "Ванадзоре" к Ярославу "нормальное"», «с питанием тоже все в порядке — он ни разу не жаловался».

— Первые пять дней я провел один, но потом подселили Максима, который попал в такую же ситуацию. Максим Вайткявичюс работает тестировщиком, тоже закончил МГЛУ. После выпуска уехал в Грузию. В Ереван Максим ехал на концерт, не подозревая что что-то может пойти не так, так как до этого он уже бывал в Армении после переезда. Позже мы выяснили, что нас обоих объявили в межгосударственный розыск осенью 2023, хотя Максим уехал весной 2022, а я — весной 2023, — рассказал Новиков.

В базе данных розыска МВД России Ярослава Новикова не удалось найти. Однако «Медиазона» нашла в ней его сокамеринка Максима. В базе не указана статья, по который разыскивают 23-летнего беларуса.

Посмотрели, кого из беларусов объявили в розыск в России. Там 3 тысячи фамилий — проверьте себя и своих близких

Силовики приходили к родителям в Беларуси и просили сделать фотопризнание вины

— Уезжая, я понимал, что дело будет заведено, но перспектива жить и работать мне ближе, чем попадание если не под мобилизацию, то под очень тихую, но активную к ней подготовку, которая, я уверен, сегодня имеет место быть.

Представители посольства не связывались с задержанными беларусами, хотя они находятся в «Ванадзоре» уже полтора месяца. Ярослав рассказал, что в Беларуси к его родителям «приходили»:

— Говорили: «Если ваш сын вернётся, ничего страшного не произойдет. Или сделает фотографию, где признает вину (на бумажке просили написать), то розыск прекратят» :)

В письме «Медиазоне» Новиков обратился «ко всем молодым людям, которым грозит поход в военкомат»:

— Пожалуйста, подумайте трижды перед походом туда; и если думаете, что я лишний раз паникую, то посмотрите на все изменения, связанные с армией Беларуси, за 2023 год.

В колонию не отправляют, чаще всего — штраф или арест. Что будет, если не пойти в армию — «Медиазона» изучила приговоры за уклонение от призыва

Гарантии от замгенпрокурора Беларуси

7 марта суд первой инстанции решил продлить арест Новикову на 2 месяца для выдачи Беларуси.

— Мы уже подали апелляцию. Пока решение о выдаче прокурор не принял. Если такое решение будет, то в течение 24 часов будем подавать в Европейский суд, чтобы не выдали, пока не будет рассмотрено дело по существу. Мы к этому готовы, — говорит Папикян.

Адвокат узнал, что в «Ванадзоре» содержится четыре беларуса, которых разыскивают в Беларуси. В 2023 году известен только один такой случай: полтора месяца не выпускали из Армении Евгения Гуцалова. В Беларуси он объявлен в розыск из-за обвинений по статье о надругательстве над госсимволами.

Имена остальных задержанных в Армении беларусов неизвестны.

— Все по одной и той же схеме: пересекли границу из Грузии в Армению и армянская сторона задерживает, арестовывает, и сейчас идет процесс [вынесения решения] о выдаче. Никого еще не выдавали, но процесс идет полным ходом, — говорит Папикян.

Защитник верит, что ситуация с Ярославом закончится хорошо. По его просьбе о помощи в Офис Светланы Тахиновской экс-посол в Аргентине Владимир Остапенко написал письмо в миграционную службу Армении, беларуская диаспора в Армении и несколько правозащитных организаций готовят свои заявления в поддержку Ярослава.

Адвокат просил перевести Новикова под домашний арест, но судья не удовлетворил ходатайство.

— Правовая база не дает такой возможности. Это абсурдно, но процесс проходит только по Кишиневской конвенции, в которой указана только одна мера пресечения — арест. Об этом я уже написал в апелляционной жалобе и обратился к генпрокурору Армении. Есть же Европейская конвенция, есть международные договоры, есть Конституция Армении.. В рамках этой конвенции ведется эта процедура о выдаче. Это против законодательства Армении, потому что, фактически, суд не применяет конституцию Армении и Европейскую конвенцию, — уверен Папикян.

Папикян не согласен и с правовым обоснованием содержания Новикова под стражей. В документах, которые прислала беларуская сторона, есть решение о возбуждении уголовного дела и розыске. В постановлении от 1 сентября 2023 года указано, что Новиков объявлен в розыск и после задержания он будет заключен под стражу в тюрьму №8 в Жодино.

— Поскольку меру пресечения об аресте в Армении принимает исключительно судья, я этот вопрос тоже поднимал. Как может судья в Армении рассмотреть решение следователя другого государства, который применяет меру пресечения, которая не соответствует законодательству Армении? — удивляется юрист.

Заместитель генпрокурора Беларуси Максим Воронин отправил замгенпрокурору Армении Егиазару Авагяну письмо, в котором сказано, что в Беларуси Новикову «будут предоставлены все возможности для защиты, в том числе помощь адвокатов, он не будет подвергаться пыткам, жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство видам обращения и наказания». Также Генпрокуратура «гарантирует, что запрос о выдаче не имеет цели преследования лица по политическим мотивам» и что Новиков будет «привлечен к ответственности только за то преступление, которое указано в запросе».

— Во время суда я сказал, что у нас есть опасения, что эти гарантии не могут быть соблюдены, потому что в Беларуси сейчас более 1,5 тысяч политзаключенных. Судья написал, что наши опасения беспочвенны, потому что прокуратура Беларуси сказала, что «гарантирует», — говорит Папикян.

Защитник напоминает, что более, чем за 40 дней, которые беларус находится в тюрьме Армении, никто не приехал узнать, как он.

— Кто-то из посольства — посол, консул, атташе, водитель посольства, кулинар посольства — кто-то приехал узнать, в каких условиях его держат? Это ваши гарантии? — сомневается вопросом юрист.

В декабре прошлого года из «Ванадзора» в городской медцентр доставили четырех человек с ножевыми ранениями. В феврале несколько заключенных объявляли голодовку из-за качества еды и медикаментов. 13 марта министр юстиции Армении уволил начальника «Ванадзор» Манука Погосяна.

На следующей неделе у Ярослава Новикова будет апелляционный суд. На 19 марта назначено рассмотрение дела в миграционной службе насчет получения убежища.

— Надеемся, что и там и там у нас не должно быть проблем, — говорит Папикян.