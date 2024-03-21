Предупреждение — штрафы — сутки и риск попасть под уголовку. Чего беларусам стоит носить свой герб

2011 год. Предупреждение за наклейку «Погони» на авто и советы от милиционера

В 2011 году муж беларуски Ольги провел эксперимент: наклеил бчб-флаг с гербом «Погони» на ее авто. В ГАИ отреагировали: позвонили девушке и предложили приехать оформить нарушение.

Тогда беларуску хотели оштрафовать не за пикетирование, а за неразрешенную ПДД наклейку. По правилам на авто можно наклеивать наклейки типа «Шипы», «BY», «Человек с инвалидностью», «Опасный груз» и так далее. Все остальные — нельзя.

Сейчас за такое нарушение могут дать предупреждение или штраф до одной базовой величины (40 рублей) по статье о нарушении правил эксплуатации авто.

В 2011 году преподаватель Академии МВД и бывший сотрудник пресс-службы ГАИ Мингорисполкома Юрий Краснов посоветовал Ольге отвечать инспекторам, что наклейка — для повышения настроения:

«Пусть скажет: "А вот я слышал, что ГАИ проводит программу "Взаимопонимание" в стране. Так вот, я хочу вам помочь: наклеил наклейку, чтобы повышать настроение у участников дорожного движения". И я думаю, что его не оштрафуют».

2012 год. Охота за «Погоней» в Бресте и угрозы протоколами

В 2012 году областная ГАИ в Бресте охотилась на водителей авто с наклейками герба «Погоня». В ГАИ вызвали более 10 человек и угрожали протоколами за административное правонарушение.

«Считаю, что надо придать резонанс этому делу, так как очевидно, что дело политическое. Тут есть какой-то заказ, так как я видел, что у них в списке около 30 человек», — рассказывал тогда брестский активист Виктор Климус.

2016 год. Задержание за национальный орнамент и бчб-флаг с «Погоней»

В 2016 году минчанина Тимофея Дранчука остановили сотрудники ГАИ. Повод — национальный орнамент и бчб-флаги с «Погоней» на машине. В итоге беларуса оштрафовали за «тонировку стекла», потому что «руководство ГАИ дало приказ без штрафа не отпускать».

«Пикетирование» автомобильной пепельницей, фотографией собаки и кружкой. Как беларусов судят за использование бчб‑флага и «Погони»

2020 год. Две базовые за наклейки «Психоз» и герб «Погоня»

В июле 2020 года минчанина Андрея Левшицкого суд оштрафовал на 10 базовых величин за неподчинение сотрудникам милиции и на 2 базовые — за наклейки «Психоз» и герб «Погоня» на автомобиле.

Авто беларуса отвезли на штрафстоянку, а его самого пригласили в участок, где сообщили о задержании. В участке Левшицкого продержали сутки. Сотрудники ГАИ потребовали удалить наклейки в течение 15 дней.

2021 год. Предупреждение за наклейку и 100 базовых за стикеры

Весной 2021 года жителю Гродно Максиму Савко из-за наклейки герба «Погоня» на авто неделю звонили участковый и сотрудник ГАИ. Позже сотрудники ГАИ остановили его жену на том же авто и попросили снять наклейку. Инспекторы объяснили, что наклейки на авто запрещены и сделали устное предупреждение.

Уже осенью суд Добрушского района оштрафовал 49-летнюю Веронику Дробышевскую за стикеры «Погоня» и «Жыве Беларусь» в телеграме. Судья Светлана Лукьянова посчитала это пикетом и судила женщину по статье о нарушении массовых мероприятий.

2022 год. 15 суток за «Погоню» на шапке

В середине декабря 2022 года беларуса задержали за «пикетирование шапкой» с гербом «Погоня». Суд Ленинского района Минска признал мужчину виновным и арестовал его на 15 суток.

2023 год. 25 суток за татуировку «Погони» и «экстремизм»

В августе 2023 года суд Полоцкого района арестовал многодетного отца Вадима Бердникова за «пикетирование» татуировкой с гербом «Погоня» и подписку на экстремистские паблики на 25 суток.

Татуировку суд посчитал пикетированием, а публикацию Вконтакте с логотипом TUT.BY — распространением «экстремизма».

В 2007 году герб «Погоня» признали нематериальной историко-культурной ценностью, но это не мешает силовикам считать любое использование герба пикетированием — за это можно получить штраф или сутки. Задержание по административному делу может стать поводом для более тщательной проверки вашего телефона и соцсетей, а значит и для потенциального уголовного дела.