«Вручили повестку и сопроводили до военкомата». В Беларуси проходят военные сборы, на которые призвали около 5 тысяч военнобязанных

«Тем, кто поднял трубку, сказали явиться в обязательном порядке»

Собеседник «Медиазоны», которого призвали на военные сборы, живет в областном центре, но прописан в другом городе у родителей. Накануне сборов ему позвонили с места прописки и сказали прийти для вручения повестки на сборы.

— Поставили задачу местным, оттуда позвонили. Тем, кто поднял трубку, сказали явиться в обязательном порядке на сборы по месту прописки. На месте уже вручили повестку и сопроводили до военкомата.

Николай не собирался ехать на сборы, но способов избежать призыва у него не было: «Вечером звонок, утром быть. Думал, что просто уточнить данные. Как говорится — я никогда еще так не ошибался».

По телефону мужчине порекомендовали тепло одеться, взять с собой паспорт, военный билет и средства гигиены. Из администрации Николая отвезли в военкомат. Там ему сообщили, что он отправляется на военные сборы в силы территориальной обороны.

Из военкомата мужчину сопроводили до автобуса и отвезли на место сборов. Там Николая переодели в военную форму и отправили в расположение для военнообязанных. Мужчина говорит, что вместе с ним на сборах оказалось более 150 человек. Их разместили в помещении, которое выделили местные власти.

Николай говорит, что среди призванных на сборы многие недовольны этим мероприятием, но в открытую никто не возмущается. У всех дома остались дела, работа, семья. Некоторых мужчин забрали на сборы без предупреждения прямо с рабочего места.

В военкомате Николаю сообщили, что сборы закончатся 5-ого апреля. Пока никаких занятий не проводили: «Идет укомплектация подразделений. Грубо говоря, размещаемся, привыкаем».

«С учетом наблюдений за специальной военной операцией»

19 марта Министерство обороны заявило, что на сборы прибыло около 5 000 человек. В некоторых местах начались занятия по тактической подготовке: «Под руководством инструкторов беларусы изучают приемы изготовки к бою, его ведения из окопа, метают учебную гранату, упражняются в тактическом передвижении во время боя, ведении огня из-за укрытия».

Пресс-служба Министерства обороны заявляет, что в занятиях с военнообязанными учтут «наблюдения» за войной в Украине.

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«С учетом наблюдений за специальной военной операцией, можно сказать, что современный бой стал более скоротечным. Ведется он на коротких дистанциях: от 50 до 300 метров. Передвижение на поле боя военнослужащего, его умение правильно держать оружие, группироваться — немаловажная составляющая боя», — говорится в сообщении Министерства обороны.

Пресс-служба Министерства обороны также опубликовала комментарий одного из призванных на сборы. Кирилл Бибов говорит, что акцент в подготовке сделан на реалиях современного боя, а с военнообязанными работают инструкторы. По словам Бибова, призванным на сборы интересно «перенимать их опыт». Кто выступает в качестве инструкторов на нынешних сборах, неизвестно.

Что такое военные сборы?

Военные сборы — это вид воинской службы, где военнообязанные «совершенствуют знания в военной области», тренируются работать с новым оружием и техникой. Если в Беларуси объявят мобилизацию, введут военное положение, то военнообязанные, которые находятся на военных или специальных сборах, становятся военнослужащими.

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На сборы могут призвать всех военнообязанных беларусов. Согласно закону о воинской службе, военнообязанный — гражданин, состоящий в запасе Вооруженных сил или других воинских формирований.

Беларусам, не проходившим срочную службу в армии, при зачислении в запас присваивается звание «рядовой». Максимальный возраст нахождения в запасе — 65 лет.

Военнообязанным, отобранным для прохождения всех сборов, кроме проверочных, не позднее чем за 10 дней до их начала должны вручить повестки, где указан срок явки в военкомат. Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» писал, что в этом году некотором военнообязанным повестки просто засовывали в двери.

От прохождения всех видов военных и специальных сборов освобождаются:

военнообязанные, забронированные за республиканскими органами государственного управления, другими государственными органами и иными организациями;

судьи и прокурорские работники;

депутаты Палаты представителей и члены Совета республики;

руководители и сотрудники, занимающиеся ремонтом авиации и железнодорожной техники;

члены экипажей судов речного флота — в период навигации;

военнообязанные при наличии оснований для отсрочки — например, если военнообязанный воспитывает троих детей до 18 лет;

За уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы грозит штраф, арест или исправительные работы до одного года.