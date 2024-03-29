Ударить в пах — арест, отбить протестующего у милиционеров — 5 лет колонии. Как суд наказывает беларусов за сопротивление силовикам

Как мы анализировали данные

Для анализа мы взяли две статьи УК: 364 — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел и 363 — сопротивление сотруднику органов внутренних дел.

Мы исследовали 332 приговора по этим статьям, опубликованных в банке судебных решений — с 1 января 2021 года по 19 марта 2024 года. В банке нет всех приговоров, более того, через некоторое время уже опубликованные приговоры могут исчезнуть. Также мы использовали данные из списка беларусов, осужденных по политическим мотивам, который ведет правозащитный центр «Вясна». Оттуда мы взяли для анализа 118 приговоров.

Из исследования мы исключили приговоры, где человека обвиняют по нескольким статьям — в таком случае наказание будет жестче. То есть если его обвиняют в сопротивлении милиционеру и участии в массовых беспорядках, например. Также мы по возможности исключили приговоры, где на решение суда влияют отягчающие обстоятельства: например, непогашенная или повторная судимость.



Проверить наличие судимостей у политических обвиняемых нам помогла инициатива бывших силовиков BELPOL.

Домашняя химия за неполитические укусы и удары в голову

«Медиазона» обнаружила 124 политических приговора по статьям о сопротивлении или угрозе силовикам и 326, не связанных с политикой. Наказание по статьям 363 УК и 364 УК предусматривает арест, химию или колонию.

Сопоставив данные по ним, мы выяснили, что в политических делах самое «популярное» наказание — колония, в неполитических — домашняя химия.

В 372 из 403 неполитических приговоров в банке судебных решений указано, что обвиняемые в «применении насилия» находились в «состоянии алкогольного обвинения» — более 92%. 14 приговоров можно идентифицировать как политические. В двух из них также указано про то, что обвиняемый был пьян.

Как мы считали количество приговоров Всего в банке судебных решений по статьям 363 и 364 УК доступно 417 приговоров на 29 марта. Это количество может измениться — приговоры исчезают из базы. Для исследования о наказаниях мы учитывали не все из них. Например, от общего числа мы отняли приговоры по делам, где есть рецидив или непогашеная судимость, а также те, где человека судили по нескольким статьям, а не по одной.

Вот некоторые из них:

Анастасия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусила милиционера за левую кисть и левую голень, при этом порвав ему брюки. Суд Лидского района приговорил ее к 6 месяцам колонии общего режима.

Ксения получила 2 месяца ареста за то, что два раза ударила милиционера ногой в пах и один раз в туловище. Также суд постановил выплатить 1000 рублей моральной компенсации.

Вадим, будучи пьяным, убегал от сотрудницы милиции: та пыталась его догнать, между ними завязалась потасовка. Мужчина три раза ударил ее в голову. Суд наказал его 1,5 годами домашней химии.

Размещены в банке судебных решений и более строгие приговоры.

Витеблянин Алексей ударил милиционера ногой в голову. Он, будучи пьяным, потерял сознание и придя в себя в машине скорой помощи схватил милиционера за форму и ударил коленом в голову. Суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии.

К четырем годам колонии приговорили Евгения, который сорвал регистратор с милиционера, убежал с ним, оставил его в здании госэкспертизы, а при попытке задержания нанес не менее 4 ударов сотруднику — по голове и корпусу.

В трех случаях беларусы отделывались штрафами. Например, 29 января 2024 года суд Центрального района Минска оштрафовал минчанина на 12 тысяч рублей за то, что тот сопротивлялся сотрудникам ОМОН при задержании: не доставал руки из карманов, замедлял шаг к милицейской машине и упирался ногами в землю.

Химия за сообщение и брошенные яйца

Мы сравнили несколько одинаковых приговоров по политическим и неполитическим делам. Например, 2 года домашней химии Максим получил за то, что ударил милиционера в грудь, а после встал в боевую стойку — это было неполитическое дело. Такое же назание получил Григорий Чегодаев за кинутые на протестах в милицейскую машину куриные яйца.

Алексей сел пьяным за руль, отталкивал сотрудника ГАИ, а при задержании отмахивался и хватал милиционера за форму. Суд наказал его 4 годами химии за сопротивление милиционеру. В 2020 году Илья Гончарик отправил участковому сообщение: «Ну что, дружок, недолго тебе осталось, считай деньки, крыса продажная. Чувствуешь, как подгорает зад? Эти мы скоро за тобой придем, свинья прикорытная». Приговор — также 4 года химии по статье об угрозе насилия в отношении милиционера.

При задержании 30-летнего Сергея Верещагина избили. В ноябре 2020 года гомельский суд приговорил его 5 годам колонии за насилие в отношении сотрудника внутренних дел. Его «преступление», по словам потерпевших силовиков: 12 августа 2020 года кричал из окна своей квартиры на милиционеров, «в том числе и матом, и бросался бутылками».

Сергея Раткевича задержали на воскресной акции в августе 2020. Он пытался отбить другого протестующего у милиционеров. Минчанина осудили на 5 лет колонии за применение насилия против милиционера.

Дмитрий Короткевич распылил милиционеру газовый баллончик в лицо на протесте. В ноябре 2020 года суд в Минске приговорил его к 3 годам колонии.

Более 70% политических приговоров — колония

Из 124 найденных нами приговоров по политическим делам — 89 закончились заключением беларусов в колонию за сопротивление или угрозу насилия силовикам. Остальные наказания — химия (18 приговоров) и домашняя химия (16 приговоров).

В неполитических делах наказание колонией встречается намного меньше: 40 из 326. Кроме этого, по неполитическим приговорам беларусов штрафовали и давали арест.

Самое популярное решение среди неполитических приговоров — домашняя химия. 192 случая из 326. На следующем месте идет арест — 52 и химия — 38.

В случае с политическими приговорами домашнюю химию дали только 16 беларусам из 124.



Редактор: Зоя С.