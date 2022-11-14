Памятка «Медиазоны» о том, как донатить безопасно

Соучредитель BYSOL Алексей Леончик при переводах советует соблюдать два правила: пользоваться VPN и переводить деньги с карты банка, зарегистрированного не на территории Беларуси и России. Если карты иностранного банка у вас нет, то лучше попросить перевести деньги того, кто такую имеет, но не рисковать и не платить с беларуской.

«Подчеркну: если вы сделаете донат с беларуской карты, это не значит, что вас на 100 процентов примут, это и на десять процентов этого не означает. Но беларуские банки будут видеть, что вы кому-то задонатили. И неизвестно на сегодняшний день, что они будут делать с этой информацией. Банки по умолчанию пойдут на работу со следователями, если будет какой-то запрос», — уверен соучредитель BYSOL.

С этим соглашается и эксперт по цифровой безопасности Николай Кванталиани: если донатить с беларуской карты, для силовиков все абсолютно прозрачно.

«Банки обрабатывают и хранят данные по транзакциям всех своих клиентов. Силовикам достаточно лишь выполнить формальное действие, отправить запрос. Вопрос в количестве людей, которых таким образом намерены отслеживать», — говорит он.

Пресс-секретарь «Киберпартизан» Юлианна Шеметовец считает маловероятным, что беларуские силовики целенаправленно отслеживают все транзакции всех держателей карточек в стране. При этом, по ее мнению, доступ к данным они всегда могут получить от банка. Наиболее вероятный сценарий, согласно ее словам, — когда силовики отслеживают транзакции кого-то, кто для них уже интересен.

«Возможно, существует вариант, что силовики подключаются к какому-то конкретному провайдеру и пытаются отследить определенного человека, чем он занимается — в таком случае, вероятность есть, хотя и тоже небольшая», — говорит она.

По словам Кванталиани, для безопасных донатов лучше использовать карту европейского банка. Перечислять деньги с карты грузинского банка в организации, признанные властями «экстремистскими», безопасно условно.

«Прецедентов пока не было, однако нужно иметь в виду поправку на внутренние пророссийские силы в этой стране. Были случаи, например, когда российские активисты имели проблемы на границе России и Грузии при поддержке ФСБ. Сейчас в Грузии ничего не слышно о преследованиях за донаты, однако неизвестно, что будет, если на очередных выборах победит пророссийское правительство. Мы не знаем, что будет с информацией о проведенных ранее транзакциях», — считает он.

Как поясняет Кванталиани, в случае с банками стран ОДКБ ситуация еще более неоднозначная, поскольку потенциально силовики могут сделать запрос на какую-то информацию для беларуских коллег, особенно если речь идет о людях, которых на родине обвиняют по политическим статьям.

Иногда люди открывают сбор в Беларуси через Meta Pay (Facebook Pay). Такие сборы, как говорит Алексей Леончик, более безопасны. Даже если вы будете платить с беларуской карты, в выписке из банка появится транзакция в адрес Meta Pay, сведений получателя видно не будет.

«Но сам факт того, что вы задонатили на фейсбуке, может вызвать вопросы, и вами начнут интересоваться, тем более что сейчас КГБ внимательно ищет врагов, потому что враги кончаются», — говорит Леончик.

Еще одна безопасная платформа для донатов — Patreon. Там можно поддержать, например, медиа и блогеров. Как говорит Николай Кванталиани, в выписке банку будет видно, что вы задонатили на Patreon, но не будет указано, кого именно вы поддержали.