«Притворяться, что это не дефолт». Экономист Лев Львовский разбирает постановление Совмина о выплатах по еврооблигациям в рублях

Главная тенденция сейчас — то, что ВВП падает уже четыре месяца подряд. Причем падает нарастающими темпами. Для нас очень важен и экспорт, и импорт. Мы встраиваемся в международные цепочки добавленной стоимости. Условно, в больших странах целый Boeing могут собрать в какой-нибудь одной стране. В малых странах обычно каждый собирает какой-то один кусок: вы импортируете промежуточный товар, что-то добавляете к нему и потом экспортируете. Из-за того, что Беларусь — такая малая открытая экономика, санкции и токсичность после начала войны в Украине ударили по нам сильнее, чем по России. В некоторых регионах у нас уже начали падать реальные зарплаты. У нас инфляция более, чем в три раза превышает целевые показатели, она уже перевалила за 17%. У нас есть очевидные проблемы, и еще одна проблема состоит в том, что наше правительство и экономический блок находятся в стадии отрицания. Они практически ничего не делают, чтобы как-то эти проблемы решать.

Ближайшее будущее — это продолжение тренда на спад экономики. Из тех данных, которые у нас есть, в каждом следующем месяце ВВП падает сильнее, чем в предыдущем. Пока что мы еще не нащупали дно этого кризиса, возможно, в ближайшие месяцы нащупаем, когда перестанет нарастать падение.

Вместе с этим будут возникать проблемы и в реальном секторе. У людей будут падать зарплаты. Если посмотреть на Солигорск, то уже в апреле реальные доходы снизились почти на 40%.

По разным оценкам, к концу года ВВП Беларуси упадет от 6 до 10% с соответствующим падением доходов населения. Кроме того, наши перспективы роста тоже в лучшем случае уполовиниваются. Если предыдущие десять лет — с 2010 года по 20200-й — экономика Беларуси в среднем росла на 1% в год, то после падения наше восстановление будет гораздо более медленным, в лучшем случае полпроцента в год. Это означает, что мы сейчас упадем, а дальше будем все больше и больше отставать от других стран.