Все, что вы хотели знать о срочной службе в армии. Памятка «Медиазоны»

В Беларуси призыв на срочную военную службу, службу в резерве и на военные сборы регулируются законом «О воинской обязанности и воинской службе» и положеними «О порядке прохождения военной службы» и «О порядке прохождения службы в резерве».

Повестки с указанием сроков явки потенциальным призывникам вручают под расписку. Документ могут выслать и заказным письмом по месту жительства с уведомлением о его вручении. Призывник может получить повестку на работе, учебе или «по месту нахождения гражданина».

Исчерпывающего списка тех, кто может вручать повестки, нет. Согласно пункту 13 того же постановления Совмина, кроме сотрудников военкомата выдать этот документ могут коммунальщики, сотрудники исполкомов, учреждений образования и «другие уполномоченные» военкоматом люди. Это значит, что обязать вручать повестки могут самых разных работников организаций и учреждений, говорят юристы.

Имена тех, кто не получил повестку, публикуют в местных СМИ. Например, в 2019 году мозырская газета «Жыццё Палесся» в материале под названием «Их разыскивает военкомат» опубликовала имена 16 призывников.