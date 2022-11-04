Все, что вы хотели знать о срочной службе в армии. Памятка «Медиазоны»

Иллюстрация: Аня Леонова / Медиазона
В Беларуси призыв на срочную военную службу, службу в резерве и на военные сборы регулируются законом «О воинской обязанности и воинской службе» и положеними «О порядке прохождения военной службы» и «О порядке прохождения службы в резерве».
Повестки с указанием сроков явки потенциальным призывникам вручают под расписку. Документ могут выслать и заказным письмом по месту жительства с уведомлением о его вручении. Призывник может получить повестку на работе, учебе или «по месту нахождения гражданина».
Исчерпывающего списка тех, кто может вручать повестки, нет. Согласно пункту 13 того же постановления Совмина, кроме сотрудников военкомата выдать этот документ могут коммунальщики, сотрудники исполкомов, учреждений образования и «другие уполномоченные» военкоматом люди. Это значит, что обязать вручать повестки могут самых разных работников организаций и учреждений, говорят юристы.
Имена тех, кто не получил повестку, публикуют в местных СМИ. Например, в 2019 году мозырская газета «Жыццё Палесся» в материале под названием «Их разыскивает военкомат» опубликовала имена 16 призывников.
Если вы не живете по месту регистрации или у вас нет постоянной работы, то повестку вручить вам будет трудно, считают юристы.
«Однако и это не является спасением от призыва в полной мере, если соответствующие органы проявят особое рвение в поиске неявившегося гражданина», — говорят специалисты из Legal Hub.
При этом не существует какого-либо механизма отказа от получения повестки уже в момент ее вручения. В законе «О воинской обязанности и воинской службе» предусмотрено, что гражданин, который подлежит призыву, обязан не только являться по повесткам и направлениям, но и получать их.
Законом предусмотрены отсрочки от службы. Например, вас не отправят в армию, если вы очно получаете образование после школы — но такая отсрочка действует только один раз. Чтобы поступить в университет после колледжа или получить второе высшее, сначала придется отслужить в армии. Отсрочку можно получить также по семейным обстоятельствам — например, если у призывника беременна жена или у него есть ребенок до трех лет.
По словам юристов, подпись под врученной повесткой означает, что вы должны явиться в указанное время в указанное место.
Список уважительных причин для неявки по повестке публиковало Минобороны. Среди них, например, трамва или болезнь, из-за которых призывник нетрудоспособен; тяжелое состояние здоровья близкого родственника или участие в его похоронах; «иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом». Примеров таких причин ведомство не приводит.
При отсутствии уважительных причин призывник обязан прийти в военкомат. Неявка может грозит административным или даже уголовным делом. В КоАП есть ответственность за «неявку без уважительных причин на мероприятия по призыву», а в уголовном кодексе — за «уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу».
«На практике, вероятно, уголовная ответственность будет наступать в том случае, если неявка или иные действия лица привели к тому, что он не был призван в установленные сроки в установленном порядке. Административная ответственность наступит в том случае, если лицо все-таки прибыло в военкомат, пусть и с каким-то опозданием», — считают юристы из Legal Hub.
Одна из обязанностей военного комиссариата — «уточнять данные» военнообязанных. Именно под этим предлогом в военкоматы вызывали читателей «Зеркала» и Dev.by. Корреспондент Sputnik, столкнувшийся с такой ситуацией, рассказывал, что в военкомате у него уточнили, именилось ли его место работы, семейное положение и адрес.
Если призывник подписал повестку, в которой его вызывают для уточнения данных, то он обязан явиться в комиссариат.
При этом уточнение данных, согласно статьи 34 Закона «О воинской обязанности и воинской службе», не относятся к мероприятию по призыву. Это значит, что за неявку в военкомат по такой повестке нет ни административной, ни уголовной ответственности по статьям, связанным с призывом в армию. Тем не менее, юристы считают, что на призывника могут составить протокол за неповиновение должностному лицу.
Военнообязанным беларусам необходимо уведомлять военкомат, если они переезжают в другой город в пределах Беларуси и если выезжают за границу на срок более шести месяцев (когда возвращаются оттуда — тоже). В законе отдельно указано, что призывники, выезжающие с места жительства во время проведения призыва, должны лично сообщить об этом в военкомат».
«В тех случаях, когда прямо не предусмотрена личная явка граждан в военкоматы, различные действия можно попробовать совершить через лицо, имеющее соответствующую доверенность. Прямого запрета на это в законодательстве нет», — говорят юристы из LegalHub.
По их словам, доверенность можно сделать у нотариуса и оформить на кого угодно. В ней необходимо прописать, что доверенное лицо может представлять ваши интересы в военкомате.
Работа — это одно из мест, где можно получить повестку. Представитель военкомата приходит по месту работы военнообязанного и передает повестку «ответственному лицу», которое обязано выдать ее работнику под расписку. По закону наниматели должны «обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам».
Если работодатель не оповещает сотрудника о повестке или не обеспечивает ему возможность явки, то ему грозит административная ответственность.
Требования к состоянию здоровья военнообязанных граждан описаны в расписании болезней в приложении 1 к соответствующей инструкции, и в показателях физического развития, описанных в приложениях 2-5 той же инструкции.
До медицинского освидетельствования призывники проходят обязательные диагностические исследования. Их обязательно осматривает хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог. При необходимости — врачи других специальностей.
Если врачи не могут вынести медицинское заключение, то для установления диагноза призывника направляют на медобследование.
В зависимости от выявленных заболеваний и физических показателей призывнику ставят степень годности. Они прописаны в статье 16 инструкции о требованиях к состоянию здоровья военнообязанных.
Чтобы примерно понимать, годен или негоден призывник к военной службе, юристы советуют заранее свериться со списком болезней.
«Если есть сомнения в оценке состояния здоровья, разумно заранее получить заключения соответствующих специалистов, которые должны быть рассмотрены в совокупности с результатами медицинского освидетельствования», — советуют специалисты.
В уголовном кодексе за это предусмотрена уголовная ответственность: в соответствии с частью 2 статьи 435 УК — уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу, совершенное путем умышленного причинения себе телесного повреждения, либо симуляции заболевания, либо подлога документов или иного обмана. За это грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Законодательством предусмотрен отказ от военной службы только в связи с религиозными убеждениями, но в этом случае вам заменят ее на альтернативную, и это не происходит автоматически.
Юристы отмечают, что статья 33 Конституции Республики Беларусь гарантирует гражданам право на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение.
Статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено право на свободу мысли, совести и религии. По определению Комитета по правам человека, отказ от военной службы по религиозным и иным убеждениям совести защищен в соответствии с правом на свободу мысли, совести и религии.
«Очевидно, что беларуское государство не примет такую позицию призывника», — говорят специалисты Legal Hub. — Однако, если для гражданина она принципиальна, то вероятно стоит побороться за свои права».
Закон от 14 июня 2015 года «Об альтернативной службе» предусматривает замену воинской службы только по основаниям религиозных убеждений.
Для этого необходимо лично заявить о том, что принятие присяги, ношение, применение или участие в производстве боеприпасов и боевой техники противоречат вашим религиозным убеждениям.
В таком случае вы должны написсать заявление о замене воинской службы на альтернативную не позднее 10 дней до окончания призыва. К заявлению следует приложить автобиографию.
«Религиозность нужно будет доказать. Например, хорошим вариантом будет ходатайство от религиозной организации, подтверждающее участие в жизни церкви», — советуют юристы.
Призывная комиссия может обратиться для проверки к священнослужителю конфессии по канонам которой призывник не может брать в руки оружие, чтобы удостовериться в том, что такой запрет есть. В католических и православных направлениях христианства указанного запрета нет. В некоторых течениях протестантизма, например, у части пятидесятников, такой запрет есть.
Призывная комиссия принимает решение большинством голосов и объявляет о нем призывнику. По его требованию ему выдается копия решения.
Решение районной призывной комиссии может быть обжаловано в недельный срок со дня принятия. Если гражданин не был на заседании призывной комиссии — в недельный срок со дня получения им копии этого решения.
В таком случае решение районной призывной комиссии приостанавливается до того, как его вынесет областная, или до вступления в законную силу решения суда.
«Призывная комиссия не застрахована от ошибок, поэтому достаточно часто при наличии обоснованных аргументов ее решение можно отменить. Одним из спорных моментов как правило являются результаты медицинского освидетельствования, положенные в основу решения. В судебном порядке можно достаточно успешно их оспаривать, используя результаты обследований, проведенных независимыми специалистами», — уверены юристы.
В июле 2022 года сайты организаций, которые помогали призывникам получить военный билет без службы в армии, перестали работать и недоступны до сих пор. Тогда провластные телеграм-каналы писали, что «конторки для уклонистов прихлопнуты», а их владельцы «добровольно» и «собственноручно» написали заявления о ликвидации компаний. Позже силовики выложили покаянные видео с руководителями некоторых из них. Legal Hub открыл отдельную специализацию «Призыв в армию».
По словам юристов, процесс защиты своих прав в армии принципиально не отличается от процесса защиты своих прав в других социальных сферах.
Юристы рекомендуют ознакомиться с законами и нормативными актами, регулирующими права военнообязанного. К ним относятся Конституция, законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и воинской службе», положения «О порядке прохождения военной службы» и «О порядке прохождения службы в резерве», «Уставы вооруженных сил Республики Беларусь» и другие. Наиболее актуальные нормы можно распечатать и хранить при себе, чтобы при необходимости можно было быстро на них сослаться.
Если есть финансовая возможность — оперативно обращаться к адвокату. Договор на оказание юридической помощи можно заключить заранее. Юристы советуют обсуждать в коллективе проблемы и по возможности отстаивать свои права не поодиночке, а совместно, привлекая внимание родственников и СМИ.
До 2015 года в Беларуси не было закона об альтернативной гражданской службе, поэтому те, кто не хотел служить в армии по идеологическим или религиозным убеждениям, могли ссылаться только на Конституцию. Призывники обращались в суды, где обжаловали действия призывных комиссий, но не добивались своего. Против некоторых из них заводили уголовные дела за уклонение от службы.
Например, в 2009 году в Гомеле за это осудили «Свидетеля Иеговы» Дмитрия Смыка. Суд назначил ему штраф в размере 100 базовых величин. В 2010 году прихожанин еврейско-мессианской общины «Новый завет» Иван Михайлов был приговорён к 3 месяцам ареста по той же статье. Верующие не признавали вину и просили об альтернативной гражданской службе, которой на тот момент не существовало.
Как мы описывали в другой карточке, сейчас вариантом альтернативной службы могут воспользоваться только те, кто не желает идти в армию по религиозным убеждениям. Права тех, кто не может служить в связи с идеологическими убеждениями, до сих пор не защищены, уверены юристы.
Уголовная и административная ответственность для военнообязанных прописана в последних главах УК и КоАП. , по которым могут осудить военнообязанных, описаны в последних главах Уголовного кодекса.
В «Банке судебных решений» «Медиазона» нашла 270 апелляционных определений и приговоров по статье об уклонении от призыва и 3 решения по статье об уклонении от призыва с причинением себе повреждения, симуляции, подлога документов или иного обмана; 10 — по статье об уклонении от сборов; 2 — по статье об уклонении от воинского учета (статья 437) и ни одного решения по статье об уклонении от мобилизации.
Что касается административных дел, то в системе есть 209 постановлений по статье о неявке, ни одного по статье о неоповещении о вызове в военкомат; 146 — по статье о нарушении обязанностей по воинскому учету гражданами и 2 решения о нарушении обязанностей по воинскому учету должностным лицом.
Массовых протестов в беларуской армии не было. Сотрудники Legal Hub рассказывают, что сейчас перед увольнением в запас срочников «массово просят» подписывать мобилизационное предписание.
«Юристам поступает много анонимных вопросов, что делать в этой ситуации и мы видим, что солдаты массово отказываются от подписания — это можно считать протестом и выражением гражданской позиции», — отмечают в Legal Hub.