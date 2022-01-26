Наивные вопросы про войну и Беларусь. Отвечает военный эксперт Егор Лебедок

Ну, до 2026-го. Тогда сойдется много стратегических факторов, когда России надо будет либо начинать войну, либо уже все — это как раз до 2026 года. В 2030-м что-то готовить — уже вряд ли. Эти факторы: смена на цикле авторитаризм-либерализация; технологическое и военное отставание в среднесрочной перспективе от основных соперников — США, Китая, Турции; экономический спад, не исключенный в случае отхода Европы (а возможно и Китая) от углеводородов; усиление сплоченности государств на границах с Россией; рост притязаний со стороны Турции и Китая, который тоже не исключен в среднесрочной перспективе, хотя они больше пользуются все же экономическими рычагами; плюс — население накачивают войной, а ее уже пять лет как нет.

Но прежде всего обычный в истории российского общества виток: демократия — авторитаризм. Авторитаризм еще будет нарастать в течение этого срока, но позже маятник качнется в другую сторону. И тут вопрос не просто в Путине, а в целом российском обществе. Те, кто у руля, прекрасно это понимают, уроки выучены. Такой виток снимается в Российской Федерации (если смотреть всю ее историю) только войной.

Здесь вопрос не только в удержании власти, но и в том, как они понимают обеспечение безопасности. У них так называемый имперский тип обеспечения безопасности: ты не просто себя укрепляешь — у тебя внешняя сфера должна быть в безопасности, которая формально, юридически не твоя. Это то, что они делают в Беларуси и что пытаются сделать в Украине, в странах Балтии — это все не «их», но им нужно, чтобы это было под влиянием России. Это их понимание обеспечения безопасности Российской Федерации — не просто граница безопасная, а еще зоны влияния и буферные зоны. Зоны влияния — это Беларусь, например, и Украина и Балтия, а буферные — это Польша, Словакия, Румыния. Вот чего они хотят добиться — того же, что, в общем-то, было в совке и в Российской империи.

Естественно, что в нынешних условиях у них это вряд ли получится — кто же им отдаст просто так? Но по крайней мере попытаться хотя бы что-то урвать — это они будут делать.

При этом надо понимать, что противник технологически крепчает. И под противником надо понимать не только страны НАТО, которые российская пропаганда сейчас выпячивает — это однозначно и Турция, и Китай. Только с Китаем будет соперничество менее военное, а с Турцией — более военное, сначала квазисиловое через прокси-силы или с использованием других стран так называемого «тюркского мира», а в перспективе и прямое силовое. То, что сейчас происходит в Сирии — это фактически то, что будет масштабировано чуть позже. Россияне это прекрасно понимают, и тут срабатывает простой фактор — если ты слабеешь, а противник крепнет, то ударить надо, когда готов. По моим оценкам, до 2026-го у россиян еще есть время, позже они скорее всего уже не смогут потянуть войну. Все эти «Цирконы», «Булавы», ядерные ракеты — это все хорошо для глубинного народа, но война, тем более война технологичная — это все-таки немножко другое.