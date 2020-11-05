СК назвал «Марш против террора» массовыми беспорядками. В деле уже 231 подозреваемый

TUT.by: десятки задержанных на «марше против террора» стали подозреваемыми по уголовному делу
Десятки задержанных на «марше против террора» стали подозреваемыми по уголовному делу о подготовке и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), сообщает TUT.by.
Как стало известно TUT.by, помимо обвинения по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии, задержанных на воскресном марше признают подозреваемыми по уголовному делу. Речь идет не о единичных случаях, пишет издание.
Минчанка Марина рассказала корреспонденту TUT.by, что ее мужа задержали в воскресенье в районе улицы Седых по административному делу, «но следователь в РУВД допрашивал уже по уголовному».
«Следователь сказал адвокату, что многие задержанные проходят подозреваемыми по уголовному делу», — рассказала минчанка.
Двое адвокатов подтвердили изданию, что их клиенты стали подозреваемыми по статье 342 УК.
«Сейчас в юридические консультации поступают массовые заявки на участие адвоката в делах по ст. 342 УК. То, что было вчера, какое-то ноу-хау, потому что предыдущие воскресные марши ничем не отличались от этого. Первомайский РОСК Минска возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица, я так понимаю, задержанных будут признавать подозреваемыми», — предполагает адвокат.
Ранее «Белсат» сообщил, что трое задержанных на марше журналистов стали подозреваемыми по уголовному делу.
Во время воскресных протестных акций 1 ноября в Беларуси задержаны более 300 человек, сообщает «Вясна». В списке, который продолжает обновляться, 315 фамилий.
По информации МВД, в Минске и Минском района задержали около 300 человек, «в иных регионах республики не имели существенного распространения, а количество их участников, в основном, не превышало десяти человек».
231 человек стал подозреваемым по уголовному делу о протестах 1 ноября
Первомайский РОСК Минска возбудил уголовное дело по части первой статьи 342 УК РБ, сообщил Следственный комитет. По данным следствия, 1 ноября на несанкционированных массовых мероприятиях задержали несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок.
«Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел», — пишет СК.
Подозреваемым в совершении вышеуказанного преступления признан 231 человек, их допросили.
На задержанных по уголовному делу составили административные протоколы
Несколько подозреваемых по делу о массовых беспорядках рассказали, что на них также составили административные протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий; неповиновение законному требованию должностного лица), сообщает Onliner.
«Когда нас привезли в Заводское РУВД, начали оформлять протоколы по двум административным статьям — 23.34 и 23.4 КоАП. Затем нас стали водить по разным следователям, просили показать телефон. Сначала я не понял, с чем это связано. Но когда мне дали бумагу, в которой было написано, что я подозреваемый, я машинально спросил: "Это что, шутка?" Мне ответили: "Нет, не шутка". Дали ознакомиться с правами и позволили позвонить родственникам. Оказалось, что в этом РУВД на всех 38 человек завели уголовное дело», — рассказал изданию 23-летний Игорь. Он отметил, что в документе не был указан номер уголовного дела — следователь объяснил это тем, что дело возбудят только на следующий день. Игоря позже оштрафовали на 10 базовых величин.
32-летний Алексей, который также стал подозреваемым по уголовному делу, утверждает, что не участвовал в акции протеста, а ехал на встречу с бабушкой жены, а задержали его когда он делал пересадку на общественном транспорте, оказавшись среди протестующих. Алексея доставили в Первомайское РУВД — всего там было 26 задержанных. На них сначала также составляли административные протоколы, а затем также все 26 задержанных были объявлены подозреваемыми по уголовному делу.
«Следователь ознакомила нас с двумя постановлениями. В одном из них шла речь о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц, которые 1 ноября организовали несанкционированное мероприятие и участвовали в беспорядках. Согласно второму постановлению я признавался подозреваемым. На мой вопрос, как это могло произойти, мне ответили: "Вы находились в этом месте в это время, поэтому есть основания полагать, что вы можете быть организатором". Сказали, когда выяснится, что я ни в чем не участвовал, этот статус с меня снимут», — говорит Алексей.
37-летний Павел, задержанный на воскресной акции протеста, был доставлен в Московское РУВД. Всего в этот отдел привезли 30 протестующих. На них также составили административные протоколы, а затем им сообщили о подозрении по уголовному делу.
Супругов признали подозреваемыми по уголовному делу о протестах 1 ноября, но осудили по административным статьям
Елену Потапович вместе с мужем Петром задержали 1 ноября в Минске недалеко от станции метро «Московская» во время «марша против террора». В тот же день их признали подозреваемыми по уголовному делу о подготовке и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. На следующий день супругов осудили за неповиновение должностному лицу и участие в несанкционированном массовом мероприятии, пишет TUT.by.
Супругов задержали после того, как они вышли из книжного магазина и «прошли по тратуару примерно 50 метров, планируя присоединиться к протестному маршу».
По словам Елены, после задержания ее до позднего вечера держали в гараже, где было еще около десяти человек. Потапович вспоминает, что сначала задержанным принесли протоколы об административных правонарушениях по статьям 23.34 и 23.4, которые она не подписала, так как считала задержание незаконным.
— После этого за мной пришел какой-то человек в гражданской одежде и повел в здание [Ленинского] РУВД. Там меня завели в кабинет, в котором сидели два следователя: мужчина — в форме, женщина — без. Я спросила, на каком основании меня вызывают, мне ответили, что я прохожу подозреваемой по уголовному делу по части первой статьи 342 УК, — говорит Потапович.
Она отказалась давать показания без адвоката, а приглашенный вскоре дежурный адвокат обратила внимание, что у уголовного дела нет номера, и отказалась давать подписку о неразглашении, пишет TUT.by. В постановлении о признании Потапович подозреваемой также не было номера дела, утверждает она.
По словам Елены, Петр, который в тот момент находился в Первомайском РУВД, прошел через такую же процедуру.
2 ноября, суд оштрафовал Елену на 810 рублей, а Петра на 270.
Кроме этого, утверждает Елена, при задержании ее мужа били. Спустя два дня выяснилось, что у него сломано ребро, пишет TUT.by.
Юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко сказал TUT.by, что на практике за один и тот же эпизод привлекать и к административной, и к уголовной ответственности могут, хотя с юридической точки зрения это неверно.
— Статья 23.34 КоАП применяется в случаях, когда отсутствует состав преступления. Кроме этого, есть общепринятое правило, которое заключается в том, что человек не должен наказываться дважды за одно и то же, — говорит Сапелко. — Ситуация, когда в отношении человека возбуждается уголовное дело и параллельно он наказывается в административном порядке, свидетельствует либо о низкой правовой культуре, либо о том, что уголовное дело впоследствии намереваются прекратить, ведь факт привлечения к ответственности уже имеется. Хотя мы, правозащитники, в целом не согласны с тем, что выражение своего мнения и участие в мирных собраниях может наказываться что в административном, что в уголовном порядке.
Пенсионерку, которой дали штраф за участие в «марше против террора», задержали как подозреваемую по уголовному делу о том же марше
62-летнюю Ирину Стануль из Смолевичей задержали в Минске 1 ноября и 3 ноября дали штраф за участие в несанкционированном массовом мероприятии, рассказала «Медиазоне» ее дочь. Через день после суда ее задержали уже как подозреваемую по уголовному делу о «марше против террора», фигурантами по которому проходят еще 230 человек.
— В церковь шла, увидела колонну людей, как по людям стреляют. Ее там и задержали, вот и все, — сын Ирины Александр говорит, что в Минск его мать приезжает один-два раза в неделю, и 1 ноября приехала за обувью и решила сходить в церковь.
Ирина позвонила дочери Елене, сказала, что ее отвезли в РУВД Октябрьского района Минска. Утром 2 ноября в РУВД Александру сказали, что его мать отвезли в Жодино. К обеду он поехал в Жодино, где ему сказали, что ее отвезли в Смолевичи. В Смолевичском РУВД она была до суда 3 ноября.
Суд Смолевичского района оштрафовал ее на пять базовых за участие в несанкционированном массовом мероприятии, говорит дочь Ирины.
— Где-то в 12 часов дня вторника, пока я не знала, отпустят ее или нет, мне позвонил следователь. Он спросил, где мама, — вспоминает Елена. — Я уверена была, что это смолевичский следователь и подумала, как же так, они расследование проводят, но следователь не в курсе, где она и что она, — рассказывает Елена.
Узнав от дочери, что Ирина в Смолевичах, следователь попросил перезвонить ему, как только она вернется домой.
Через несколько часов после звонка в дом Стануль пришли мужчина и женщина, сказали, как вспоминает Елена, что занимаются уголовными делами, «ловят всяких жуликов», что им «до этой политики дела нету».
— Посмотрели, нету ли у меня флагов дома, вайбер посмотрели, полки пооткрывали, проволоки искали, — рассказывает Елена. — Как они объяснили, каждого задержанного автоматически подозревают в диверсиях с прикручиванием проводочков на железной дороге.
Елена говорит, что мать позвонила следователю, как вернулась домой. Следователь сообщил, что она подозревается по 342 статье УК РБ и сказал приехать в Минск 4 ноября.
— Мама растерялась, сказала, что приедет, — вспоминает дочь. — Потом вспомнила, что, когда в суде была, ее встретили правозащитники и познакомили с адвокатом. Она позвонила адвокату, рассказала про ситуацию. И к пяти часам они поехали к следователю в Минск. Вечером она позвонила с телефона адвоката брату и сказала, что ее увозят в Окрестина на трое суток.
Адвокат Стануль подтвердила «Медиазоне», что Ирина одна из подозреваемых по уголовному делу. По мнению адвоката, постановление вынесли незаконно, так как человек не может привлекаться и к уголовной, и к административной ответственности за одно и то же.
— По закону надо было отменять постановление суда по административному делу, потом уже решать вопрос о возбуждении в отношении нее [уголовного] дела. Вину Ирина не признала ни по административному составу, ни сейчас, — говорит адвокат.