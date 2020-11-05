СК назвал «Марш против террора» массовыми беспорядками. В деле уже 231 подозреваемый

TUT.by: десятки задержанных на «марше против террора» стали подозреваемыми по уголовному делу

Десятки задержанных на «марше против террора» стали подозреваемыми по уголовному делу о подготовке и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), сообщает TUT.by.

Как стало известно TUT.by, помимо обвинения по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии, задержанных на воскресном марше признают подозреваемыми по уголовному делу. Речь идет не о единичных случаях, пишет издание.

Минчанка Марина рассказала корреспонденту TUT.by, что ее мужа задержали в воскресенье в районе улицы Седых по административному делу, «но следователь в РУВД допрашивал уже по уголовному».

«Следователь сказал адвокату, что многие задержанные проходят подозреваемыми по уголовному делу», — рассказала минчанка.

Двое адвокатов подтвердили изданию, что их клиенты стали подозреваемыми по статье 342 УК.

«Сейчас в юридические консультации поступают массовые заявки на участие адвоката в делах по ст. 342 УК. То, что было вчера, какое-то ноу-хау, потому что предыдущие воскресные марши ничем не отличались от этого. Первомайский РОСК Минска возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица, я так понимаю, задержанных будут признавать подозреваемыми», — предполагает адвокат.

Ранее «Белсат» сообщил, что трое задержанных на марше журналистов стали подозреваемыми по уголовному делу.

Во время воскресных протестных акций 1 ноября в Беларуси задержаны более 300 человек, сообщает «Вясна». В списке, который продолжает обновляться, 315 фамилий.

По информации МВД, в Минске и Минском района задержали около 300 человек, «в иных регионах республики не имели существенного распространения, а количество их участников, в основном, не превышало десяти человек».