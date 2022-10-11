11 октября. Обстрелы по всей территории Украины

Число погибших во вчерашнем обстреле возросло до 19, ранены более 100
Число погибших в результате обстрела украинских населенных пунктов 10 октября возросло до 19 человек, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Ранения получили 105 человек. По данным службы, в Киеве произошли более 30 пожаров, в 12 районах города повреждена критическая и гражданская инфраструктура.
Всего от обстрелов пострадал 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. На данный момент подача электроэнергии восстановлена более чем в 3 500 населенных пунктах
Российские войска нанесли удар по Запорожью
Российские войска нанесли ракетный удар Запорожью, сообщает глава Запорожской военной администрации Александр Старух.
По его информации, две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек.
«Другие ракеты попали в учебное завеление. Повреждена школа и амбулатория», — написал Старух.
На несколько регионов Украины снова летят ракеты, работает ПВО
Власти нескольких регионов Украины сообщают о ракетных обстрелах. По их словам, пока ракеты останавливает ПВО.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким написал: «Пуск еще 10 ракет». Глава Одесской областной администрации Максим Марченко сказал, что «работает ПВО», и попросил жителей оставаться в укрытиях. О работе ПВО также сообщил глава Хмельницкой области Сергей Гамалий. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Клуба пишет, что ПВО сбило ракету над одним из районов. В самом Киеве работает воздушная тревога.
В результате атаки российских дронов повреждено электрооборудование Ладыжинской ТЭС
В результате утренней атаки российских дронов на Ладыжинскую ТЭС повреждено электрооборудование, сообщает сама станция в фейсбуке.
Пострадавших нет, а персонал ТЭС находится на объекте.
«Продолжаем делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергетической системы в условиях массовых терактов со стороны России», — говорится в сообщении.
Российское издание SHOT публиковало видео с ТЭС — на нем видно разрушенное одноэтажное здание, а мужчина за кадром говорит о проблемах с компрессорами.
Информацию об атаке двух дронов иранского производства Shaded-136 публиковал глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов (позже он изменил сообщение).
Российские войска нанесли ракетный удар по Львову
Российские войска нанесли ракетный удар по «объекту критической инфраструктуры» во Львове, сообщает мэр города Андрей Садовой.
По его словам, часть города снова осталась без электричества. Глава ОВА Максим Козицкий добавил, что три удара пришлись по двум объектам энергетики во Львовской области. Информации о пострадавших нет.
В результате повторного обстрела Ладыжинской ТЭС пострадали шесть человек
Российские войска повторно обстреляли Ладыжинскую ТЭС, в результате чего пострадали шесть человек, сообщил персонал станции в фейсбуке.
По утверждению пресс-службы станции, повторный обстрел произошел в момент, когда на станции работали спасатели. Шестерых пострадавших госпитализировали, среди сотрудников ТЭС раненых нет.
Новый обстрел опять повредил энергетическое оборудование предприятия. Его ремонтом специалисты займутся тогда, когда это вновь будет безопасно.