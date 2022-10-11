11 октября. Обстрелы по всей территории Украины

Число погибших во вчерашнем обстреле возросло до 19, ранены более 100

Число погибших в результате обстрела украинских населенных пунктов 10 октября возросло до 19 человек, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Ранения получили 105 человек. По данным службы, в Киеве произошли более 30 пожаров, в 12 районах города повреждена критическая и гражданская инфраструктура.

Всего от обстрелов пострадал 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. На данный момент подача электроэнергии восстановлена более чем в 3 500 населенных пунктах