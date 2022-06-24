Война в Украине. Неделя восемнадцатая

Под обстрелом в Николаевской области погиб один человек, четверо получили ранения

Российские военные обстреляли село Новониколаевка Первомайской громады Николаевской области, один человек погиб, четыре получили ранения, сообщает областная военная администрация. Это случилось вечером 23 июня.

«Вчера, 23 июня, около 20:00 в результате обстрелов села Новониколаевка Первомайской громады один человек погиб, четыре получили ранения. Разрушен один дом, другие жилые дома повреждены. Также вчера, 23 июня, на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской громады в 11:30 зафиксированы обстрелы. Без жертв», — сказано в сообщении на странице администрации на фейсбуке.

Утром 24 июня в Николаеве были слышны взрывы, информации о пострадавших пока нет. Также утром обстреляли село Гороховка Воскресенского громады, там загорелось жилое здание, информация о пострадавших уточняется.