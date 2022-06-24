Война в Украине. Неделя восемнадцатая

В Херсоне взорвали автомобиль представителя пророссийской администрации Дмитрия Савлученко — он погиб на месте
В занятом российскими войсками Херсоне взорвался автомобиль, сообщают и российские и украинские СМИ.
ТАСС со ссылкой на назначенную российскими военными администрацию города пишет, что в результате покушения, предположительно, погиб глава управления семьи, молодежи и спорта пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области.
Эту же информацию подтверждает украинский журналист Денис Казанский и называет имя погибшего — Дмитрий Савлученко.
Под обстрелом в Николаевской области погиб один человек, четверо получили ранения
Российские военные обстреляли село Новониколаевка Первомайской громады Николаевской области, один человек погиб, четыре получили ранения, сообщает областная военная администрация. Это случилось вечером 23 июня.
«Вчера, 23 июня, около 20:00 в результате обстрелов села Новониколаевка Первомайской громады один человек погиб, четыре получили ранения. Разрушен один дом, другие жилые дома повреждены. Также вчера, 23 июня, на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской громады в 11:30 зафиксированы обстрелы. Без жертв», — сказано в сообщении на странице администрации на фейсбуке.
Утром 24 июня в Николаеве были слышны взрывы, информации о пострадавших пока нет. Также утром обстреляли село Гороховка Воскресенского громады, там загорелось жилое здание, информация о пострадавших уточняется.
Глава Луганской области Сергей Гайдай: украинских военных приходится отводить из Северодонецка, так как находиться на разбитых позициях нет смысла
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай опубликовал очередную утреннюю сводку из Луганской области — там идут основные бои уже несколько недель.
Гайдай утверждает, что украинских военных приходится отводить из Северодонецка, так как «находиться на разбитых позициях нет смысла — растет число погибших». Поэтому украинские войска уже получили приказ отойти на другие позиции.
По словам Гайдая, российская армия обстреливает Северодонецк практически каждый день в течение четырех месяцев. Инфраструктура города уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.
Российские военные продвигаются к Лисичанску со стороны города Золотое и поселка Тошковка. На окраины Лисичанска проникали диверсионно-разведывательные российские группы, но были вытеснены.
Под утренними обстрелами Харьковской области один человек погиб, трое ранены
Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, в результате утренних обстрелов в Балаклее погибла женщина.
«Сегодня утром в результате обстрела одна женщина ранена, еще одна женщина погибла, а ее муж получил ранения», — сообщает пресс-служба Харьковской областной военной администрации со ссылкой на главу администрации Олега Синегубова. Также в результате утреннего обстрела ранен один человек в Кутузовке.
Кроме того, ночью российские военные обстреляли район ХТЗ и Киевский район Харькова. Поврежден объект спортивной инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.