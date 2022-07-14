Война в Украине. Неделя двадцать первая

В результате обстрела Винницы погибло как минимум 12 человек, 25 ранены

Российские военные обстреляли город Винницу в центральной части Украины, сообщила Винницкая городская рада.

В соцсетях публикуют видео взрывов и пишут, что «над городом поднимается густой дым». По данным полиции, было выпущено три ракеты, попадания пришлись на территории рядом с жилыми домами. Одно из возгораний перекинулось на парковку, в результате сгорело около 50 машин.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила, что в результате обстрела погибли 12 человек, среди них один ребенок, еще 25 человек ранены. ГСЧС также опубликовала фотографию, на которой видна коляска, под ней лужа крови, ноги взрослого и ребенка.

Очевидцы сообщают, что от ударов пострадали бизнес-центр, Дом офицеров и несколько жилых домов, расположенных неподалеку. Судя по видео, на которых можно опознать монумент в честь создания ВВС Украины, ракеты целились в дом офицеров, он находится в самом центре города.