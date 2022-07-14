Война в Украине. Неделя двадцать первая

В результате обстрела Винницы погибло как минимум 12 человек, 25 ранены
Российские военные обстреляли город Винницу в центральной части Украины, сообщила Винницкая городская рада.
В соцсетях публикуют видео взрывов и пишут, что «над городом поднимается густой дым». По данным полиции, было выпущено три ракеты, попадания пришлись на территории рядом с жилыми домами. Одно из возгораний перекинулось на парковку, в результате сгорело около 50 машин.
Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила, что в результате обстрела погибли 12 человек, среди них один ребенок, еще 25 человек ранены. ГСЧС также опубликовала фотографию, на которой видна коляска, под ней лужа крови, ноги взрослого и ребенка.
Очевидцы сообщают, что от ударов пострадали бизнес-центр, Дом офицеров и несколько жилых домов, расположенных неподалеку. Судя по видео, на которых можно опознать монумент в честь создания ВВС Украины, ракеты целились в дом офицеров, он находится в самом центре города.
Количество жертв в результате ракетного удара по Виннице возросло до 20 человек, среди них трое детей
В результате ракетного обстрела Винницы погибло 20 человек, среди них трое детей, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимощенко.
Количество раненых возросло до 90 человек.
Спикер командования воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что удары по Виннице были нанесены с акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр». Пять ракетных выстрелов, два из которых были сбиты, пришлись по территории вокруг площади Победы. «Это площадь, где было много людей, где гуляли люди с детьми», — сказал Игнат.
Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 23 человек, среди них трое детей
В результате ракетного обстрела Винницы погибли 23 человека, среди них трое детей, сообщил глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов.
По его информации, в больнице находится 71 человек. Еще 29 человек пропали без вести, в городе занимаются их поисками.
Спикер командования воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что удары по Виннице были нанесены с акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр». Пять ракетных выстрелов, два из которых были сбиты, пришлись по территории вокруг площади Победы. «Это площадь, где было много людей, где гуляли люди с детьми», — сказал Игнат.