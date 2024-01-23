Сотрудники КГБ задерживают родственников политзаключенных

Сотрудники КГБ задержали 24 родственников политзаключенных

Сотрудники КГБ приходят к родственникам политзаключенных в разных регионах страны. Как пишет правозащитный центр «Вясна», во вторник 23 января были задержаны 24 человека.

По информации правозащитников, в постановлениях силовиков фигурируют статьи о финансировании экстремистских формирований и участии в экстремистском формировании (статьи 361-2 и 361-1 УК).

«Зеркало» пишет, что одна из семей, к которой пришли силовики, много месяцев назад получала продукты с помощью социального проекта INeedHelpBY. Сегодня появилась информация о том, что проект признали «экстремитстким формированием».