Сотрудники КГБ задерживают родственников политзаключенных

Сотрудники КГБ задержали 24 родственников политзаключенных
Сотрудники КГБ приходят к родственникам политзаключенных в разных регионах страны. Как пишет правозащитный центр «Вясна», во вторник 23 января были задержаны 24 человека.
По информации правозащитников, в постановлениях силовиков фигурируют статьи о финансировании экстремистских формирований и участии в экстремистском формировании (статьи 361-2 и 361-1 УК).
«Зеркало» пишет, что одна из семей, к которой пришли силовики, много месяцев назад получала продукты с помощью социального проекта INeedHelpBY. Сегодня появилась информация о том, что проект признали «экстремитстким формированием».
Задержан 76-летний витебский активист Борис Хамайда
Правозащитники сообщают о задержании 76-летнего витебского активиста Бориса Хамайды. По информации «Вясны», по всей стране задержаны как минимум 37 человек.
Подробности задержания Хамайды неизвестны. Летом его арестовывали на 15 суток. «Наша Ніва» писала, что витеблянин хотел присоединиться к пешей пилигримке в Росице — деревне недалеко от границы с Латвией. Хамайду задержали пограничники, которые проверяли паспорта и увидели, что у него обложка с гербом «Погоня».
«Вясна»: задержания некоторых родственников политзаключенных связаны с проектом INeedHelpBY
Правозащитный центр «Вясна» пишет, что в некоторых случаях задержания родственников политзаключенных связаны с социальным проектом INeedHelpBY. Об этом сотрудники КГБ говорили некоторым задержанным во время обысков.
«Зеркало» писало, что одна из семей, к которой пришли силовики, много месяцев назад получала продукты с помощью INeedHelpBY. Сегодня появилась информация о том, что проект признали «экстремистским формированием».
INeedHelpBY помогал продуктами пострадавшим от политических репрессий, которые оказались в тяжелом финансовом положении.
Как минимум к 60 людям приходили силовики; обыски и задержания продолжаются
По информации правозащитного центра «Вясна», как минимум 60 человек по всей стране сегодня подверглись преследованиям.
Часть из них задержали, а у некоторых просто провели обыск. Как пишут правозащитники, задержания и обыски продолжаются до сих пор. Издание «Позірк» со ссылкой на источник сообщает, что в Витебской области задержаны как минимум пять человек: трое в Новополоцке и двое в Полоцке.
Задержана жена Николая Статкевича Марина Адамович
Силовики задержали Марину Адамович — жену осужденного политика Николая Статкевича, пишет «Наша Ніва».
Информации о Статкевиче нет 11 месяцев. В декабре 2021 года суд приговорил его к 14 годам колонии особого режима, а в июне 2022 года КГБ внес политика в список лиц, причастных к террористической деятельности.
Статкевича вместе с другими фигурантами «дела Тихановского» судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО. Его обвинили в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).
Задержания родственников политзаключенных по всей стране. Что известно на 20:00
С утра по всей стране проходят обыски и задержания родственников политзаключенных. По данным правозащитного центра «Вясна», силовики пришли как минимум к 60 людям, часть из них задержаны.
Правозащитники пишут, что в постановлениях силовиков фигурируют статьи о финансировании экстремистских формирований и участии в экстремистском формировании (статьи 361-2 и 361-1 УК).
Среди задержанных — жена политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович и витебский активист Борис Хамайда. У матери активистки Марины Косинеровой проводили обыск 10 часов, сообщает инициатива dissident.by.
— Проводили обыск сотрудники местного КГБ и оказывали психологическое давление, чтобы получить необходимую информацию. С каким уголовным делом связан обыск — неизвестно, — говорится в посте.
В Витебской области задержаны как минимум пять человек. В Гродненской — как минимум шесть, пишет телеграм-канал «Суды, задержания. Гродно и область».
Правозащитники считают, что некоторые задержания могут быть связаны с социальной инициативой INeedHelpBY, которая помогала пострадавшим от репрессий с продуктами.
«Вясна»: силовики пришли как минимум к 84 людям
Как минимум 84 человека сегодня попали под политическое преследование, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Задержаны не все, к некоторым пришли с обыском и после отпустили. Ранее правозащитники сообщали, что в постановлениях силовиков фигурируют статьи о финансировании экстремистских формирований и участии в экстремистском формировании (статьи 361-2 и 361-1 УК).